Presque toutes les femmes que nous avons rencontrees en entrevue ont parle en termes elogieux des soins qu’elles ont recus, sauf quelques exceptions.

Elles ont adore des experts d’une sante ayant ete honnetes, gentils, ayant retourne un temps libre, qui etaient accessibles, empathiques et comprehensifs, qui leur ont bien explique nos choses et qui les ont fait sentir tel un individu et non un numero.

Malika l’a decrit en disant : « au moment oi? je vais chez mon oncologue, je ris aussi s’il m’annonce des mauvaises nouvelles. Depuis un Super rapport (ou complicite) avec mon medecin. » Amanda a recu une adresse courriel et un numero de cellulaire d’une part des professionnels d’la sante; votre qu’elle n’avait pas vecu avant. Elle estimait que parfois les personnes faisaient l’impossible pour la soutenir. Shelley decrit comment sa relation avec le medecin s’est developpee et De quelle fai§on i§a est arrivee a se detendre et etre plus confortable de choses Г savoir lors d’une rencontre en pays parler de ses effets secondaires et ses sentiments. Quelques dames ont egalement decrit comment elles ont sympathise au milieu des specialises et leurs circonstances de travail difficiles.

Relations avec les professionnels en sante

Je suis chanceuse d’avoir une equipe medicale qui est a l’ecoute. Mon chirurgien, c’etait la premiere personne qui m’a donne le diagnostic, ainsi, j’ai toujours eu une excellente relation avec lui. C’est reellement disponible Afin de mes questions, ainsi, votre, des le commencement. Alors Afin de ca, J’me trouve fort chanceuse premierement. Et deuxiemement, je me suis sentie en confiance.

Relations avec les professionnels une sante

D’accord pour les professionnels d’la sante. Je crois, je tombe sur les infirmieres a l’hopital et je leur ecris des lettres, j’apporte des fleurs, des beignes et toutes sortes de choses bien moyen. Je trouve que la majorite d’entre elles sont les personnes les plus extraordinaires que j’ai rencontrees. Elles… en particulier mon infirmiere ne veut jamais etre celle qui recoit un cadeau. Elle souhaite seulement… elle reste plus heureuse si c’est pour n’importe qui, parce qu’elles travaillent en groupe. Elles travaillent souvent en groupe au sein d’ l’hopital, mais c’est l’etablissement que je connais. Je vois qu’elles s’entraident et elles sont toutes des personnes aimables. J’imagine que c’est une activite complexe parce qu’elles voient mourir des personnes constamment et je sais qu’elles me voient d’une maniere differente. Quand je leur dis que ca fera douze annees, leurs yeux s’illuminent et ca donne de l’espoir a n’importe qui. C’est une chose extraordinaire, mais travailler en oncologie reste vraiment fort complexe parce que de nombreux gens meurent. Ca ne fera pas grand chose, tel je dis, ca n’a pas d’importance si vous etes un individu heureuse ou triste ou si vous etes une garce. Ca n’a nullement d’importance, quelquefois vous mourrez et la medication ne fonctionne jamais, ou ca se repand. J’imagine que pour elles, je dirais la majorite d’entre elles regardent deja la personne et non la maladie parce que d’apres votre que je vois, elles traitent les individus differemment. Vous ne pouvez pas traiter tout le monde une meme maniere lorsqu’ils ont des maladies diverses. Alors je ne sais gui?re, c’est complexe a penser mais je sais qu’elles travaillent au milieu des medecins et qu’elles seront des gens empathiques.

Je ne sais gui?re, probablement que cela les aiderait pourrait etre de bosser moins, qu’il y ait environ personnel… parce que maintenant ils font des coupures en hopitaux, c’est terrible. Ils n’ont bien seulement pas assez d’aide. Ils n’en ont jamais assez dans l’hopital qu’ils construisent. Ils construisent ces enormes hopitaux qui deviennent trop petits avant d’etre desuets du fait du nombre d’individus qui sont diagnostiquees chaque annee. C’est terrible.

Plusieurs jeunes femmes ont souligne l’importance de developper des relations positives avec leurs experts; ce qui mene a des sentiments de confiance, de faire partie de l’equipe, ainsi, augmente la confiance en leur traitement. Les femmes ont decrit diverses preferences pour le qui a trait aux communications au sein d’ ces relations. Comme, Joanne aimait l’approche franche et honnete de le chirurgien. La plupart des femmes ont mentionne de bonnes connexions avec bien un professionnel de la sante ou plus (un medecin de famille, oncologue, chirurgien ou des infirmieres en particulier) dans leur equipe de traitement.

Cependant, ce n’est pas l’ensemble des experiences qui se sont averees positives. Comme le mentionne Donna : « Je dirais que 95 % des personnes avec qui j’ai traite etaient merveilleuses, mais les 5 % avec qui c’etait complexe semblaient etre les gens nos plus importantes dans ceci et elles ne l’etaient jamais autant (merveilleuses). Ces dames ont decrit leurs mauvaises experiences en relation au milieu des experts une sante et comment elles en ont ete marquees, y compris leur impolitesse, leurs commentaires desobligeants, en ne un donnant nullement d’espoir, ne leur disant jamais la verite, une resistance apparente a leur offrir de l’aide ou en expliquant des choses de facon incomprehensible et en experimentant un tracas de continuite en soins. Pourquoi pas, on a devoile a Gaye qu’une reconstruction de seins tombants etait correcte Afin de quelqu’un de son age; le radiologue de May-Lie est sorti apres qu’il ait eu realise avoir fait un mauvais commentaire. Ces dames ont reagi de facons differentes. Comme, Donna s’est debattue avec la maniere abrupte dont on lui a presente son traitement et elle etait demoralisee de devoir s’habituer a utiliser le numero de patiente (CR24445) Afin de communiquer au milieu des specialises. Gaye a change de chirurgien. Nalie, une patiente de 24 ans, fut contestee au sein d’ ses relations avec 1 oncologue plus age. Kathryn estimait que les experts une sante etaient differents avec celle-ci a cause de son cancer metastase.