Pregunte que aspectos sobre una probable pareja les parecian valiosas desplazandolo hacia el pelo no se podian conocer a priori mediante la app

Pregunte que aspectos sobre una probable pareja les parecian valiosas desplazandolo hacia el pelo no se podian conocer a priori mediante la app

Las participantes habian conocido a las parejas externamente de estas apps desplazandolo hacia el pelo por metodos tradicionales, entendiendose igual que ti­picos conocer por medio de amistades, en bares, en el labor o en especie.

3 de 4 coincidian en que eran abundante mas exigente con las personas que veian en las apps que con los consumidores a la que conocian en la vida real, exigentes en cuanto al apariencia fisico desplazandolo hacia el pelo otros caracteristicas que consideran superficiales.

Highlights!

“Al final seri­a como una tienda, tu vas an una tienda de ropa asi­ como no te adquieres la ropa fea” Nacho.

Ademi?s pregunte que cosas les parecian desagradables: las personas maleducada, dogmatica, creida… Segun ellos las apps hacen que descubras que caracteristicas no deseas que tenga tu pareja mas que que cosas valoras. Con lo que creo que o bien las apps sacan lo deficiente de cada uno o bien las algoritmos hacen lo cual a posta con el fin de que Jami?s dejes sobre usarlas.

Todo el mundo coinciden en que cada ocasii?n es mas complicado descubrir a gente porque le dedican menor tiempo a proceder que antes, priorizan planes con sus amistades en lugares habituales, eso disminuye las posibilidades de conocer a gente novedosa.

A la duda sobre que arquetipo de planes les parecen mas ideales Con El Fin De reconocer a gente contestan: bares, conciertos, festivales, cumpleanos de amigos, en el trabajo, en el gimnasio, en eventos de arte (exposiciones, inauguraciones)…

Pregunte si estarian interesados en una app que potenciase las quedadas en grupo cara al “catalogo de pulpa” que son las apps actuales mas utilizadas. Todos contestaron afirmativamente No obstante con determinados matices, las planes deben ser cosas a las que irian igualmente, o sea que les interesen sobre por si, deberian sobre conseguir elegir si el grupo sobre muchedumbre con el que se queda seri­a sobre un concreto cantidad sobre personas.

Despues de las encuestas, el focus, el desk research y bajarme LA TOTALIDAD DE las apps de sujetar que encontre (y usarlas of course, podria redactar otro medium solo con esta experiencia), llegue a la conclusion de que mi desafio era el siguiente:

Hace carencia una app que sea mas norma, en la cual se potencie quedar en grupo para elaborar tareas y conocer a personas sobre una modo mas organica.

La vez analizados sitios de citas gay negros gratis los pain points del journey, las deseos y necesidades sobre Alba y las inconvenientes habituales a la hora de sujetar, incremento una serie de funcionalidades para la app. Asimismo rescato de las encuestas las respuestas a la gama sobre cuestiones en el peso que le proporcionan los usuarios a caracteristicas tipicas de estas apps.

En mi idea inicial/ideal de app no tenia intencion de emplear foto de lateral desplazandolo hacia el pelo descripcion biografica, sin embargo toooda las personas que participo en las encuestas, en los focus, asi­ como a la que pregunte me dijo que era esencial, mismamente que recule desplazandolo hacia el pelo la inclui.

Aunque en el focus y en las encuestas habia salido el deseo sobre que la app llevase un filtro politico, he favorito no incluirlo y no ha transpirado sustituirlo por otras formas sobre filtrar que personas utilizan la app. Decido que sera la app en la cual se entra por invitacion, tendras un sponsor al que se penalizara si alguno sobre sus invitados incumplen las reglas sobre la app (posteriormente detallare cuales son estas normas).

Existira eventos a los que los consumidores se apuntara, esos eventos tendran un chat frecuente en el que los asistentes se organizaran para quedar en el punto o bien en otro lugar de conocerse. Ese chat seri­a cerilla, esta inspirado por los conjuntos de whatsapp sobre amistades, seri­a un chat de organizarse nunca para atar.