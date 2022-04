Pourquoi les hommes noirs preferent ces dames blanches ?

Un patient m’a recemment devoile : « Je me rends compte qu’a limite 50 annees, je ne suis sorti qu’avec des femmes blanches. Jamais une seule femme noire et pourtant je suis un homme noir. Je me demande pourquoi ?

J’ai partage cette anecdote via notre compte Instagram et j’ai lance l’explication avec les abonnes. Tous les temoignages cites ici, sauf mention contraire, seront issus de votre conversation.

Une etrange question

A priori, les choix amoureux des uns et des autres ne sont gui?re a remettre proprement dit. Chacun fera votre qu’il veut, a partir du moment ou nos partenaires sont consentants.

Poser la question « Pourquoi les hommes noirs preferent ces dames blanches ? » est votre brin provoquant car i§a fait d’un cas particulier une generalite, ainsi, joue le jeu des stereotypes que je denonce souvent ici.

Mais si je choisis de commencer ainsi c’est que les remarques et les interrogations soulevees nous ont menees jusqu’a interroger l’impact psychologique du racisme dans la sphere de l’intime.

L’endogamie comme norme sociale

En terme techniques de couples, y fut constate que l’endogamie, ou « l’homogamie inter-ethnique » reste la norme qu’importe le groupe social considere. Bon nombre de gens paraissent en couple (ou maries), avec une personne qui vient du meme pays, qui parle la meme langue ou qui a le aussi niveau social qu’eux.

Par rapport i la nationalite Prenons un exemple, l’INED a montre qu’en 2018, les mariages mixtes ne representaient que 15% des mariages celebres en France. Etants plus rares, il pourra donc paraitre etrange de constater une frequence elevee de couples mixtes dans une situation donnee.

« J’ai quatre freres (noirs), seuls 2 paraissent deja sortis avec une femme noire. Aujourd’hui, ils seront l’ensemble de en couple avec des femmes blanches ».

Dans une telle famille, 100% des freres paraissent en couple avec des femmes blanches. Constat egalement questionnant lorsque l’on regarde les photos des epouses des joueurs de l’equipe de France de Football (ici en 2016). Bon nombre de compagnes de joueurs paraissent blanches (ou non-noires) aussi que l’equipe reste regulierement critiquee au regard en trop grande presence de joueurs noirs ou arabes.

Lilian Thuram, l’un des plus celebres footballeurs de l’equipe de France, connu egalement Afin de le combat contre le racisme, est revenu concernant ce thi?me a l’occasion en publication de le nouvel ouvrage « La pensee blanche regardez ici maintenant ». Cela cite des propos de l’ensemble de ses coequipiers etonnes de voir que toutes les femmes de sa vie paraissent noires. L’un d’eux lui demande « Mais t’es raciste ?!« . Comme si un homme noir qui gagne nombre d’argent pourrait naturellement choisir une femme blanche pour parfaire le statut.

L’endogamie est la norme pour la plupart des gens, mais percue comme une anomalie lorsqu’elle concerne les hommes noirs a succes.

« c’est tout a fait anormal d’observer une telle exogamie chez les hommes noirs dirigee quasi-exclusivement par ces dames blanches europeennes : etrange non ? A la connaissance et sauf erreur de ma part, on n’observe nullement un tel phenomene exponentiel d’exogamie aussi oriente chez nos autres groupes d’hommes. C’est dire qu’il y a la quelque chose de profond qui se a (beaucoup de facteurs y contribuent) et qui induit votre anormalite que bien le monde pourra constater empiriquement. »

Un eventail (in)volontaire

En soi, le couple mixte n’est nullement un probleme. Encore un coup, chacun fait votre qu’il veut tant que les partenaires expriment un consentement libre et eclaire.

Comment peut-on expliquer que Quelques hommes noirs, comme mon patient, n’aient eu que des compagnes blanches ?

La discussion a souleve diverses pistes. Notre toute premiere reponse est la simple attirance, chose qui n’est jamais a discuter ici. Une nouvelle explication est en mesure de etre sociologique : le manque d’opportunites avec les jeunes femmes noires en raison d’la faible presence de celles-ci au cercle social frequente (travail, amis, famille, loisirs, etc.). Un homme noir evoluant dans un milieu blanc aura mathematiquement environ chances d’etre en couple avec une femme blanche qu’avec une femme noire.

Mais votre qu’il y a d’etonnant et de questionnant, c’est que ce tri pourra etre totalement conscient et explicite.

« Un pote (qui devait avoir la vingtaine a l’epoque) m’a dit un jour qu’il ne pourrait jamais Realiser sa vie avec une Noire. Cela prefere nos Blanches. Quand je lui ai demande pourquoi ? Il m’a repondu « Tu as surpris le modele de Noires que j’ai i la maison ? Je ne desire aucune femme comme mes deux folles de soeurs ». Malgre mes explications sur claque qu’il ne pouvait nullement voir l’integralite des noires comme ses soeurs, il n’a pas grand chose voulu entendre. Pour lui, c’est foutu, il ne pouvait gui?re remplacer d’avis ».

L’impact du racisme : quand les femmes noires paraissent considerees comme indesirables

« Ces derniers jours une video a fera polemique, votre jeune homme noir s’offusquait que le rappeur Ninho (d’origine congolaise) presente sa fiancee et que celle-ci soit noire. Cela trouvait que Ninho avait bien fera foire avec ce parti pris de femme malgre sa carriere en emplie explosion. »

Au vu de ces reactions, il parai®t que la question a poser ne soit nullement « Pourquoi les hommes noirs preferent ces dames blanches ? » mais plutot « Pourquoi certains hommes noirs rejettent les femmes noires ?« .