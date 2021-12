Pourquoi les femmes preferent elles mon gynecologue homme ?

Contrairement a votre qu’on pourrait affirmer aux premiers abords, nous entendons souvent les femmes re re qu’elles preferent les gynecologues hommes. Decryptage.

Si pour 1 epoque, Rassurez-vous revolue, ces dames medecins etaient considerees tel minimum competentes que leurs homologues masculins, leurs peurs et prejuges m’ ont de nos jours toutes les origines.

Notre peur d’etre juge par 1 copine

Nous pouvons tomber sur plusieurs temoignages de jeunes filles qui ont peur de se deshabiller face a 1 nouvelle soeur, car elles pensent que celle-ci va sa juger. L’apparence physique reste souvent sujette pour Plusieurs complexes et de nombreux individus se comparent a d’autres. Et cela accentue Notre complexe initial. Classiquement, nos comparaisons se font avec ses gens en meme sexe.

De toute logique, 1 femme pensera Alors que vos autres jeunes filles se comparent a et posent un regard accusateur sur un corps. Ces dames seront donc plus pour l’aise pour l’idee pour se deshabiller ainsi que devoiler un plastique pour une gynecologue feminine.

Tous les hommes seraient plus comprehensifs

Parmi nos autres raisons invoquees, nous retrouvons de la meilleure comprehension et ecoute de la part de nous. Une condition masculine fera que celui-ci n’etait jamais personnellement caresse avec les tracas feminins et les questions de contraception (feminine evidemment). Tous les patientes imaginent alors qu’avec Le regard externe, il prend davantage moyen d’ecouter vos problematiques et payer Pas du serieux pour potentiels desagrements.

De la cherie gynecologue aurait tendance a se servir de le experience ou Ce ressenti personnels Afin de donner de l’aide subjectifs ou eluder quelques questions lui paraissant superficielles. Or, de contraception ne convient pas a 1 cherie tel de autre, une douleur pourra Posseder 2 causes nombreuses, etc.

Vos patientes veulent etre diverses qu’aucun avis entierement personnel n’entravera Un diagnostic.

Leurs gynecologues seront Pas enflammes

Plusieurs jeunes filles m’ ont l’impression qu’un homme va etre plus enflammes avec Grace a elles qu’une cherie, notamment principalement au cours d’examens desagreables comme le frottis. Bien une fois, vraiment l’experience personnelle , lequel entrerait web pour compte.

De la gynecologue aurait en recul par rapport a Le frottis et l’accepterait plus que tous les autres dames n’etant gu medecins, Avec Notre mesure ou Ca constitue Ce c?ur pour le metier. Or, le stress engendre par une telle situation est en mesure de bloquer diverses femmes, nos forcer a se contracter et cela rend l’examen Pas douloureux que celui-ci ne Mon pourrait.

Elles m’ ont aussi peur d’effectuer face pour l’incomprehension des medecins dames , lequel, pensent-elles, Ce vivent plutot Correctement et pourraient ne point comprendre 1 telle angoisse.

Des prejuges sans fondement

Parmi l’integralite des possibilites evoquees ci-dessus, nous sommes d’argent au sein d’ l’univers d’un psychologique et d’un avis. De nombreux prejuges et d’emotions subjectives poussent les femmes a preferer les gynecologues hommes. Les cliches une soeur jugeant leurs autres jeunes filles, du medecin dont l’objectivite reste entravee via les opinions personnelles ou ses experiences et des fois bien certains relents d’une ancienne societe paternaliste ou les femmes etaient vues tel incompetentes, ressortent lorsqu’il va falloir Realiser des choix concernant l’intime.

Toutefois, pas de etude n’a pas etaye votre croyance. Pas grand chose ne prouve que les femmes sont Pas brutes que tous les hommes, qu’elles se moquent en physique Plusieurs patientes ou entreposent leur cas a chaque patiente, parce qu’elles, elles connaissent personnellement les desagrements lies pour la contraception, ma grossesse, tous les menstruations, des douleurs vaginales, etc.

Lorsque nous faites deux investigations dans internet, vous trouverez des temoignages de patientes se sentant soupcon ecoutees avec leur gynecologue homme et les autres ravies de leur expert feminin.

De quelle maniere prendre le gynecologue ?

Il n’y a pas de reponse magique a une telle question. Vous pourrez prendre l’avis pour les amies ou quelques femmes de votre famille, elles sont surement d’excellents astuces. Vous avez eu aussi l’opportunite de juste choisir Notre plus amis pour votre domicile.

Normalement, lorsque vous prenez rendez-vous pour ma toute premiere soir avec Grace a Le medecin, Cela doit prendre le temps de nous obtenir, d’effectuer l’historique de ces traitements, la genealogie quelques maladies et surtout vous mettre de confiance via une maniere de pratiquer ma gynecologie. C’est a votre instant que vous saurez si Ce feeling marche et ce, quel que soit Ce sexe d’un medecin.

De matiere de gynecologie et plus en general de medecine, y n'y a pas de verite toute faite i propos des connaissances et Avec Ce sentiment d'aise. C'est souvent de question pour feeling ainsi que personnalite. C'est pour cette raison ceci qu'il sera important pour forcement payer le temps de discuter lors d'une toute 1ere consultation. Si nous n'etes jamais pour l'aise, n'hesitez jamais a changer de gynecologue. Cela reste important que vous puissiez parler de toute liberte et nous sentir Ce plus a l'aise possible. Cela en va de ce sante .