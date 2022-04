Pourquoi la proche defend celui qui le manipule : le syndrome de Stockholm

Vous avez votre proche sous l’emprise d’un manipulateur et vous essayez de lui en faire prendre conscience. Malgre toutes ces techniques Afin de lui faire ouvrir les yeux, votre proche prend la defense de ce manipulateur. Cela vous parait incroyable ?

Pourtant c’est une position frequente. L’explication, c’est que votre ami est atteint de ce qu’on appelle le « Syndrome de Stockholm ».

C’est bon, si vous en avez deja entendu parler, le terme « syndrome de Stockholm » est utilise a la base pour decrire une situation particuliere qu’on retrouve en prises d’otages. Mais on va pouvoir le generaliser : le « syndrome de Stockholm » se trouve plus generalement chez un individu victime d’un agresseur. Ici, l’agresseur c’est le manipulateur.

Le « syndrome de Stockholm », c’est quoi exactement ?

Dans le contexte d’une prise d’otages, on a constate que les otages avaient tendance a developper Quelques liens avec les gens qui les retiennent prisonniers. Ces liens, ca va etre :

de l’empathie (ils vont se mettre a le poste de leurs ravisseurs et chercher a comprendre leurs motivations)…

en sympathie…

ou de la contagion emotionnelle (nos ravisseurs vont transmettre leurs propres emotions a leurs victimes)…

Pourquoi le syndrome de Stockholm s’appelle le « syndrome de Stockholm » ?

Parce que c’est suite a une prise d’otage a Stockholm que votre expression fut inventee. On devra votre expression au psychiatre Nils Bejerot.

Mais que s’est-il passe a Stockholm ?

Notre 23 aout 1973, Jan Erik Olsson, un evade de prison, essaye de braquer une agence en Kreditbanken a … Stockholm.

Malheureusement pour lui, les forces de l’ordre interviennent et il se retranche dans la banque. Au passage, il te prend 4 employes en otage…

Cela obtient Notre liberation de son compagnon de cellule, Clark Olofsson, qui peut le rejoindre.

Six jours de negociation aboutissent enfin a Notre liberation des otages.

Jusque la, rien d’ « extraordinaire », si on va dire…

Alors, que s'est-il passe a Stockholm, au point que l'on parle d'un « Syndrome de Stockholm » ?

Voici J’ai reponse…

Mes otages se paraissent interposes entre les forces de l’ordre et leurs ravisseurs !

Les otages ont refuse de temoigner contre leurs ravisseurs !

Au contraire, les otages ont contribue a Notre defense de leurs ravisseurs !

Les otages paraissent alles rendre visite en prison a leurs ravisseurs !

Et, chose bien plus surprenante, une des otages, Kristin, a eu une relation amoureuse avec son ravisseur Jan Erik Olsson !

Il existe d’autres exemples connus du syndrome de Stockhom. On va pouvoir citer entre autres l’histoire de l’Autrichienne Natascha Kampusch qui possi?de ete sequestree pendant 8 annees. Apres qu’elle ait reussi a s’echapper, le ravisseur s’est suicide : Natascha Kampusch a alors declare qu’elle portait le deuil de son ravisseur, celui-la meme qui l’avait sequestre pendant 8 ans : « Cela faisait partie de ma vie, c’est pourquoi d’une certaine maniere je a le deuil »…

Comment peut-on expliquer le syndrome de Stockholm ?

L’explication, c’est que que quand une victime est coupee de l’univers, et affaiblie, elle developpe d’la confiance pour le agresseur. Puis d’la gratitude.

Notre victime perd minimum a minimum son sens critique.

Par ailleurs, la victime agit par instinct de survie. Inconsciemment. Elle crois Effectivement que si elle s’attire la sympathie de son agresseur, elle peut controler les emotions de celui-ci. De une telle facon la victime pense se proteger : peut-etre que l’agresseur l’epargnera. Ce controle n’est en fera qu’une impression. Ce n’est gui?re parce que la victime se croit hors de danger, qu’elle l’est reellement.

En agissant ainsi la victime se protege de l’angoisse du danger, mais pas du danger lui-meme. Notre danger, lui, est toujours vrai.

Pour que le syndrome de Stockholm puisse apparaitre, on voit diverses conditions a reunir. Parmi lesquelles :

L’agresseur doit etre capable de justifier ses actes aux yeux de sa victime…(D’ou la confusion creee par un manipulateur dans l’esprit de sa victime…) ;

Les victimes potentielles ne connaissent gui?re l’existence du syndrome de Stockholm…(L’une des premieres armes d’un manipulateur, c’est l’ignorance de sa propre victime a propos des mecanismes de manipulation)

A quoi ressemble le syndrome de Stockholm chez des victimes d’un manipulateur ?

Dans la situation ou l’agresseur est un manipulateur, celui-ci va :

isoler sa propre victime (demenagement ; il fera couper des ponts avec la famille, les amis ou le travail, etc.)…

affaiblir sa victime en developpant chez elle la peur, le doute, la confusion, la culpabilite, etc. Il pourra aller jusqu’a J’ai priver de sommeil (sa reveiller en pleine nuit, etc.)…

faire epouser sa propre logique a sa victime (une fois que sa victime va etre haute de doutes ainsi que confusion)…

presenter nos aides exterieures comme des agressions…En effet, dans une prise d’otage, les forces de l’ordre constituent votre « danger » potentiel pour des otages, dans la mesure ou la relation ravisseurs-otages peut souffrir d’une intervention des forces de l’ordre… dans le contexte d’un manipulateur, un proche qui veut aider la victime represente aussi un danger potentiel… au meme titre que les forces de l’ordre…

De son cote, la victime va :

forcement chercher a satisfaire le manipulateur…

epouser ses causes…

le defendre…

Si un individu fut victime de maltraitance pendant son enfance, elle pourra avoir deja developpe le syndrome de Stockholm lors de le enfance. Cela se pourra aussi que le syndrome de Stockholm s’installe en elle et reste a l’age adulte… l’individu sera alors plus vulnerable et plus influencable. I sa place, le va parfois tomber au sein des griffes d’un manipulateur sera plus grand…

Comment aider un proche atteint du syndrome de Stockholm ?

Vous pouvez informer ce proche de l’existence dusyndrome de Stockholm. Les manipulateurs tirent un force de l’ignorance des autres…

Proposez-lui d’inverser la situation : « Et si ce que tu vis, c’etait moi/Simone/Eric qui le vivait ? Qu’est-ce que tu en penserais ? Qu’est-ce que tu nous dirais ? Est-ce que tu aurais le meme avis ?»

Proposez-lui d’en parler autour de lui. Demandez-lui d’ecouter les avis visibles (jamais seulement le votre) dans le but de confronter son opinion… De sorte i savoir votre que de l’exterieur on pense de cet agresseur et de ses agissements.

Et vous ? Avez-vous un proche victime de manipulation. Refuse-t-il d’ouvrir les yeux ? Qu’avez-vous essaye ? Qu’est-ce qui possi?de marche ? Merci de partager votre experience, laissez votre commentaire ci-dessous !