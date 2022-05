Pourquoi Divers hommes nous aiment avec les cheveux courts ?

Mathieu voudrait que J’me fasse couper les cheveux.. Je n’en ai jamais trop envie et ne suis jamais preparee a le faire..Il relance le sujet assez souvent et ca m’agace, je ne comprends gui?re trop une telle besoin.de plus, comme je me a nullement trop en gali?re ,j’ai une tronche plutot ronde et je ne pense pas que la tignasse courts m’iraient bien. y en a-t-il parmi vous qui peuvent m’expliquer votre que j’dois faire, qui ont un ami qui possi?de les meme souhaits que mon mari..

Pour sylviesalut, des a tu souvent detache si non fera toi des chignons par contre nos chev court quand on a un visage rondil faut du volume via le sommet d’la tete ainsi que sur la part haue du visage nuque allonger et effiler mais jamais trop enfin l’ensemble de depand du chev oh que se soit chev long ou lei§ons evite dessus en tete plat pourquoi pas un changement de couleur j’attend de tes nouvelles

Fait ce qu’il te plait !SalutIl y a deux annees, j’avais des cheveux tres longs qui plaisaient nombre a Mathieu. Il aimait les caresser, les tirer et plein d’autres choses. Puis il semble s’i?tre lasse, il ne touchait plus mes cheveux, ca ne l’exitait plus du tout. Nous sommes entres dans une relation routiniere assez chiante, il n’y avait environ grand desir. Et puis un jour j’ai fera couper mes cheveux au niveau des epaules (sans aucune arriere pensee). L’effet pantalon aussi surprenant qu’extraordinaire: une telle transformation a eu un terrible effet aphrodisiaque. Six mois apres, j’avais envie de couper a nouveau mes cheveux et lui ai demande et cela lui plairait, il m’a dit qu’une coupe tres courte le ferait vraiment craquer. J’ai accepte et nous sommes alles ensemble chez le coiffeur. L’effet a ete terriblement erotique. Nous sommes redevenus amoureux grace a J’ai coupe de les cheveux. A J’ai difference de toi, c’est qu’il ne a jamais demande de couper mes cheveux, mais c’est moi qui ai voulu les couper encore qui plus est courts, surpris l’effet aphrodisiaque qui en resultait. Je crois que les cheveux vehiculent enormement de choses sensuelles et sexuelles, nos couper ou au contraire les garder fort longs nous renvoient a des trucs tres profondes.J’ai maintenant la tignasse vraiment tres courts, je les fera couper par une amie coiffeuse qui se prete a des jeux erotiques. Mais dans quelques moment je ne les couperai plus Afin de retrouver mes cheveux longs qui me manquent. Si tu decides de couper tes cheveux, il convient que votre soit toi qui le decide, mais si tu sens que i§a pourra ammener quelque chose de positif ca vaut peut-etre ma chance d’essayer. Si tu le sens jamais, c’est pas la peine, garde tes cheveux longs. Voila, Si tu as d’autres questions, n’hesite pas, c’est bon nombre amener les cheveux et du plaisir qu’ils m’apportent. Bises!Salut

Fait votre que celui-ci te plait !

PatchoucaTon eastmeeteast post reste vraiment tres beau .Moi en revanche , le probleme reste inverse , j’suis un mec et j’ai longtemps voulu avoir des cheveux longs , je les ai eu longs un fois et c’etait vraiment genial , mais j’ai du cede du aux fortes pressions de mon entourage. Pour l’instant, je suis avec une fille et elle me dit que je dois me couper les tifs alors que y’en a vraiment nullement envie . Y’en a vraiment marre ! que tout le monde me dise de me couper la tignasse !