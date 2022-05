Potente: nel caso che hai indigenza di agevolazione, puoi convenire rinvio al a mano graduato di Express Scribe di traverso l’opzione accompagnatore presente sopra intenso verso forza conservatrice nella schermata principale del esplicativo.

La adattamento gratuita di Express Scribe supporta i formati volume .mp3, .wma, .wav, .vox, .mp2, .aiff, e permette la ricopiatura manuale dei file suono con l'ausilio della pedaliera realizzata da AltoEdge Hardware. Quella a corrispettivo offre per oltre a la raffigurazione dei file videoclip e il collaborazione ai formati proprietari dei registratori Sony, Olympus, Philips e Grundig.

Maniera funziona Express Scribe su Mac

Di approvazione la norma per usare il programma Express Scribe riguardo a Mac:

Collegati alla home page di NCH Software.

Clicca sopra “Scarica in Mac” verso addestrare il download del file scribemaci.zip.

Fai ipocrita clic sul file scribemaci.zip e seleziona il insieme .dmg spettatore al suo spirituale.

Pigia su “Agree“, quindi sposta Express Scribe nella raccoglitore “Applicazioni“.

Premi sul tasto accorto e seleziona “Apri” due volte consecutive attraverso intraprendere il piano.

Clicca riguardo a “Carica” per comprare il file contenente la schedatura tono, o riguardo a “Inserisci” durante collegare il programma al mangiacassette collegato mediante prelazione al computer.

Pigia sull’icona ?? a causa di intraprendere la duplicato tono e inizia verso comporre il scritto nell’apposito ambito “Digita in questo luogo gli appunti a causa di la dettatura al presente selezionata“.

Al compimento, puoi spedire la copia via email al protetto o alla uomo interessata: incluso quegli cosicche devi comporre e separare “Invia“, introdurre l’indirizzo email e designare di originale “Invia“. Verso salvarla al posto di sul Mac e presuntuoso cliccare su “File” e separare il comando “Esporta appunti“, percio da memorizzarla in formato TXT. Da ultimo, fai clic circa “Fatto” in affermare il salvataggio ed assassinare il file suono dalla biblioteca del piano.

App verso riprodurre una registrazione suono sotto lettura

Fino a questo momento abbiamo spiegato programmi/strumenti giacche permettono di trascrivere una dettatura della voce in scritto utilizzando un PC ovverosia un Mac. Immediatamente piuttosto e arrivato il circostanza di illustrarti le app migliori durante dispositivi Android e iPhone.

Nell’eventualita che ti stai percio chiedendo mezzo ricopiare registrazioni tono da telefono, presta attenzione ai prossimi paio capitoli.

Iscrizione Istantanea (Android)

L’app Trascrizione Istantanea di Google e capace di notare le parole e i suoni pronunciati, visualizzandoli in meccanico sullo schermo dello smartphone. Le trascrizioni possono succedere salvate sul telefonino in un assoluto di tre giorni: con attuale affaticato di epoca, Google assicura di non imparare neanche il raccolto suono ne il documento nel caso che non sul tuo apparecchiatura.

Addirittura dato che e un’app pensiero innanzitutto per le persone appartenenti alla associazione sorda, ovvero comunque durante chi ha immediatamente una grave riduzione dell’udito verso movente di una danno dell’apparato uditorio, duplicato Istantanea puo rivelarsi alquanto adatto ancora attraverso mettere in bella copia mediante automatizzato una catalogazione escludendo stento della duplicato manuale.

Vedete come si usa:

Gragnola disinteressatamente Trascrizione Istantanea da Google Play Store.

Apri l’app Copiatura Istantanea.

Riscontro perche il telefono non solo collegato per Internet.

Avvicina il microfono dello smartphone al accento cosicche vuoi registrare e copiare con robotizzato unitamente l’app.

Al compimento della incisione apri le impostazioni dell’app (l’icona dell’ingranaggio) e attiva il comando “Salva questa trascrizione“. Attraverso liberare tutte le trascrizioni mediante robotizzato verso tre giorni, appresso in quanto fai tap circa “Impostazioni” seleziona “Altre impostazioni” e attiva “Salva trascrizione“.

Transcribe – sbobina suono (iOS)

L’applicazione Transcribe – sbobina volume trasforma un volume con documento riguardo a iPhone e iPad. Offre un base verso piuttosto di 120 lingue, trascrive durante istintivo file tono e videoclip, registrazioni e memo vocali, ed e in assenza di propaganda. E comprensivo un epoca di esame regalato cosicche consente di mettere in bella copia un volume della arco aforisma di 15 minuti. Con seguito puoi aderire l’abbonamento rivista oppure annuo verso Transcribe per, per mezzo di entrata a efficienza premium maniera:

regolazione di un gruppo illimitato di file (fino verso 50GB)

esportazione mediante file .txt, .pdf, .docx, .srt

tre ore di trascrizione aggiuntiva a sbafo qualunque mese

Verso seguire una mini-guida a causa di adoperare l’app Transcribe contro iPhone:

Valanga Transcribe da App Store.

Apri l’app insieme un tap sulla sua immagine sacra.

Segui la illustrazione del tutorial di Transcribe al tuo originario uso.

Pigia riguardo a (+) durante calato verso conservazione a causa di separare il file volume da mettere in bella copia.

Modifica per tuo piacimento le impostazioni sulla duplicato maniera velocita di duplicato, macchiettatura e lingua.

Premi circa “Trascrivi” a causa di avviare il sviluppo di conversione dell’audio sopra trattato.

Qualsivoglia duplicato viene salvata nell’elenco denominato “Tutte le trascrizioni dell’app“. Per mezzo di l’app Transcribe puoi anche incidere un audio sul situazione: e borioso adattarsi tap sull’icona del microfono durante accendere la registrazione; al estremita pigia su “Stop” e ulteriormente su “Save” in il salvataggio.

