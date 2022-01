Porque las Hijas nunca Queridas se Enamoran de Narcisistas

Las relaciones con narcisistas an algun grado se parece demasiado a «Planeta Animal» – lo que hay son depredadores desplazandolo hacia el pelo presas. Si, tu eres la presa que posee lo que el/la narcisista esta buscando, ver esta dinamica seri­a lo que te salvara sobre la caza.

Por excesivamente encantador(a) que sea el/la narcisista, las chicas y hombres con apego con total seguridad seri­a mas que probable que entiendan antes el juego del/de la narcisista. Distinguen dentro de potencia y bravuconada, estabilidad y control, porque se fian sobre las propios juicios, se sienten comodxs con conexiones cercanas desplazandolo hacia el pelo saben que es una conexion saludable.

Esto nunca pasa con los hijos e hijas de narcisistas, que poseen Algunos de los 3 apegos disfuncionales porque las necesidades emocionales nunca fueron cubiertas en su infancia. No deben esa base solida que les hace ver la discrepancia entre una cristiano saludable con buenas intenciones y la cristiano cuya sola intencion seri­a envolver las propias necesidades.

De las tres tipos de apego disfuncional lxs hijxs con afecto Ansioso y no ha transpirado con afecto Desorganizado seri­a mas probable que acaben atrapadxs en relaciones con narcisistas. La/el hijx con apego ansioso, por un lado es un manojo de exigencias emocionales que nunca poseen fin desplazandolo hacia el pelo por el otro esta en un perpetuo estado sobre expectante. Esta hipervigilante con el fin de que nunca le decepcionen o le traicionen, mismamente que esta poniendo a demostracii?n constantemente a su pareja, de asegurarnos de que “realmente le quiere”. Resulta una montana rusa de emociones – basculando entre la urgencia asi­ como el panico asi­ como la hidrofobia – asi­ como extremadamente vulnerable. La ser con afecto desorganizado tiene una baja pensamiento de si misma y piensa que las demas siempre son mi?s grandes, por lo que seri­a proclive a amurallarse, empujando lejos a su pareja cuando cree que precisa protegerse, no obstante en el final desea y no ha transpirado se muere por tener intimidad y no ha transpirado proximidad.

Motivos por las que las Hijas nunca Queridas terminan en Relaciones con Narcisistas

Tu urgencia le hace sentirse poderoso

Al narcisista le encanta ponerse la voz cantante asi­ como el chute sobre adrenalina que supone dominar a alguien. Tu necesidad le da la alternativa de ambas cosas. Porque estas tan hambrienta de apego asi­ como conexion – desplazandolo hacia el pelo aun intentando llenar el agujero en tu corazon que dejaron tu progenitor y/o origen narcisista cuando eras la nina – que es probable que nunca te des cuenta cuando el narcisista amplifica el bulto y el drama. Te centras en el sexo sobre reconciliacion y no ha transpirado las sentimientos calidos sobre reafirmacion cuando el narcisista te dice que no precisas ninguna cosa sobre que preocuparte. La lastimoso realidad es que la comunicacion es toda en el novio, no acerca de vosotros.

Te usa Con El Fin De la manipulacion y no ha transpirado el control

Esto seri­a tristemente cierto si tu madre y/o progenitor tenia trazos narcisistas, era(es) controlador(a) o combativa/combativo. esperas ese proceder por parte de las personas y no ha transpirado, sobre forma inconsciente, crees que seri­a lo normal. Seri­a probable que nunca te des cuenta de estas formas sutiles desplazandolo hacia el pelo no tan sutiles con las que ejerce el control sobre ti. Igualmente seri­a mas que probable que malinterpretes las gestos como de refugio asi­ como de carino cuando en realidad son sobre control desplazandolo hacia el pelo de control.

Tu ira le da al narcisista una medio

Los sentimientos sobre ira y celos se podri?n activar sobre forma simple en ti ante la amenaza sobre una separacion o un leve desaire. El narcisista en tu vida sabe esto desplazandolo hacia el pelo es probable que haga uso esta reactividad en tu contra. Los narcisistas son expertos en proyectar las sentimientos. Seri­a lo que el doctor Craig Malkin llama jugar a la “patata emocional caliente” en su libro “Rethinking Narcissist”. Cuando te pongas afuera sobre control haciendo cosas como redactar muchos whatsapps por motivo de que nunca contesta o gritarle por motivo de que nunca seri­a claro, le dara la giro a las cosas asi­ como dira que seri­a tu impedimento y te amenazara (sobre forma clara o sibilina, en funcii?n del arquetipo sobre narcisista) con dejar la conexion. Lo cual incrementara su emocion de control sobre ti, lo que le permite tener buenas sensaciones de arriba.

Eres sorda al abuso verbal

Muchas hijas cuyos padres y/o madres narcisistas nunca han conocido querer, han experimentado de maneras continuada en la infancia ninguneos, menosprecios y agresiones verbales. Tu has intereriorizado esos mensajes igual que si fuesen verdad o las han interpretado como “normales”. Esto es especialmente evidente en los casos en los que el progenitor y/o madre narcisista sigue perpetrando este abuso contigo porque todavia no has identificado este proceder igual que toxico. Esta incompetencia Con El Fin De alejar las conductas toxicas le da al narcisista un asidero a tu vida que le facilita usar al completo arquetipo de armas para abusar sobre ti, menospreciarte, utilizarte, faltarte al respeto,… sin que tu protestes ni digas “no”.

Confundes la entusiasmo con jugar juegos

A las narcisistas les chifla jugar a juegos en las relaciones por motivo de que no son capaces de tener relaciones emocionalmente maduras. De ellos todo va en dominacion y control. La montana rusa de emociones en la cual te ves envuelta, y no ha transpirado que se denomina trauma bonding, en realidad no es amor en el interes “sano” sino un tirabuzon ciclico sobre dolor y alegria que generais entre ambos con vuestro comportamiento.

Este tipo sobre comportamiento Ademi?s viene alentado por la desarrollo occidental, especialmente en el rol sobre mujer “buena”- adulto “malo», en el que las relaciones de pasion y no ha transpirado agotadoras son retratadas como las de “amor verdadero”. La lamentable certeza es que en esa busqueda por la emocion, demasiadas mujeres inseguras, que tienen uno sobre los tres apegos disfuncionales seri­a probable que rechacen un candidato que seri­a predecible desplazandolo hacia el pelo emocionalmente estable como “aburrido” por alguien que tenga trazos narcisistas asi­ como que parece “emocionante”. Un buen prototipo sobre las gran cantidad de sobre todos estos es en las peliculas de Bridget Jones, en donde Mark Darcy es considerado aburrido desplazandolo hacia el pelo predecible (realmente gran persona y no ha transpirado con sentimientos verdaderos por ella) cara al simpatico Daniel Cleaver (que en realidad le carencia al respeto asi­ como le miente para llevarsela a la cama).

Conocer que clase sobre afecto disfuncional tendri­as y que es lo que permite que el narcisista y no ha transpirado tu encajeis, te favorecera a entenderte y a ver porque tropiezas una asi­ como otra vez con la misma pedrusco. Una vez empieces a trabajarte sobre manera terapeutica, tu vida empezara A canjear.