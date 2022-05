Por todo el mundo dichos motivos es faena complicado designar la imagen, ya que sera la representacion

La foto que cada uno posee en su cuenta (facebook, linkedin, twitter o cualquier red o uso que sea), sera la carta sobre presentacion que cada uno tenga dentro de el ambiente virtual, sera el emblema visual sobre la vida online siempre que interactuemos con los medios virtuales. Es por ello, que nunca resulta discreto procurar que fama queremos exponer a el resto sobre internautas.

La apariencia o foto que decidamos creara un determinado impacto a cualquier aquel que la visualice. Dependera sobre lo que pongamos, sobre lo que queramos transmitir y sobre lo que interpreten los otros que no todo el tiempo coincide con las que esperabamos inducir.

De lo que somos y no ha transpirado tanto los que nos conocen igual que las que no podran realizarse su idea

Asimismo damos noticia a los otros en igual que somos, lo cual nunca a cualquier el ambiente le resulta grato. Pensar que un reclutador tendra una forma previa de ti, antiguamente de conocerte en la interviu nunca invariablemente es alguna cosa que el candidato quiera, por disponer un ej.

A continuacion se detallen posibles interpretaciones que se pueden inferir en base a la foto sobre perfil que tengamos

Caricatura de individuo similar prefieren esconderse asi­ como no presentar lo que son, probablemente nunca se den El prestigio que merezcan Fotos de cuando eran ninos individuos a las que les rampa enfrentarse a la realidad, prefieren refugiarse en la nostalgia y acontecer atendidos igual que en la epoca inmaduro. Fotos selfies En este caso hay que diferenciar si el selfie seri­a an alguno identico o dentro sobre un conjunto, En el caso de un autoselfie se suele emitir indagacion de identidad, narcicismo desplazandolo hacia el pelo carencia de decision. En el caso sobre selfie en el interior de un conjunto se desea traspasar espontaneidad asi­ como que forman pieza sobre un grupo. Foto mirando a camara En este caso, se muestra resguardo,sus ganas sobre informar su verdadero yo Foto mirando a otro flanco Es una de las mas habituales. En este caso, se desea tranmitir una modo de ser reflexiva, introspectiva, creativa…quiere generar un afan en el otro. Foto de una parte del tronco Habitualmente se sienten orgullosos desplazandolo hacia el pelo desean atraer especificamente la interes de esa pieza de su cuerpo humano Fotos retocadas Quiere transmmitir una extremadamente buena imagen. No se aceptan tal y igual que son o requieren aprobacion constante de las otras Con El Fin De sentirse bien. Fotos de las hijos seres que dan mucha gravedad a lo que ellos han creado asi­ como se sienten muy orgullosos. Foto de personajes populares o ficticios nunca les gusta desvelar su identidad. Generalmente son personas algo inmaduras. Fotos realizando alguna actividad (concierto, deporte…) gente que desean infundir que son excesivamente divertidas, deportistas… Fotos sobre la pareja Se prostitucion de usuarios orgullosas de su amor, que desea repartir su felicidad desplazandolo hacia el pelo aprieto y lo importante que es la una diferente alma Con El Fin De ellos. Foto con amistades resulta una demostracion sobre su vida social. Lo fundamental en esta clase de fotos no es tanto la persona sino el contexto. Suelen ser usuarios generosas,sociables desplazandolo hacia el pelo poquito egocentricas. Foto con familiares Son individuos con desmedidos valores parientes y necesitan mostrarlo con orgullo. Son seres que antiguamente de dar un camino consultaran con su familia.

Que significan las banderas rojas o las red flags que se estan empleando en pi?ginas sociales o en el estilo? Este emoji esta siendo consumido por hembras asi­ como jovenes sin embargo cual seri­a su significado.

Las banderas rojas se usaban en un inicio en el mar de indicar que prevencion desplazandolo hacia el pelo este exacto significado se usa en la vida cotidiana. Su aprovechamiento original era para alertar referente a el ambiente.

Las mujeres comenzaron a utilizarlas para reprender an otras sobre un adulto o circunstancia que las puede colocar en riesgo.

Como identificar las red flags en una contacto?

Cuando conocemos a la cristiano, con posible de acontecer una nueva pareja, comienza una negociacion. Platicamos sobre gustos, habitos, pasatiempos, preferencias, planes de vida, creencias dentro de muchas otras cosas de acordar si efectivamente estamos interesadas en tratar crear algo con la una diferente seres.

En las relaciones existen puntos negociables asi­ como acuerdos, no obstante, las red flags son esas cosas, situaciones o acciones que nunca deben acontecer ignoradas o aceptadas por que son tus nunca negociables; esas decisiones que te harian no ir al mar por motivo de que es sumamente arriesgado.

RED FLAGS NOTABLES PARA ELLAS

“Hola ninas! Tengo una pregunta Con El Fin De vosotros, cuales son las red flags cuando salen con la ser novedosa?”, lei la publicacion en un grupo de hembras, a lo que decenas contestaron con distintas enfoques igual que la personalidad, las valores, o ciertas expresiones.

El motivo con las red flags es que son personales, pero leer el sobre diferentes hembras es la aparejo que ayude a visibilizar conductas violentas o que no quieres que durante anos de vida estuvieron normalizadas pobre la idea del amor romantico.

1. Enjuiciar tu fisico e insinuar que lo deberias de Canjear

2. No validar tu sentimientos e insinuar que exageras o estas loca (gaslighting)

3. Censurar a las ex parejas asi­ como asumir que De ningun modo ha tenido la culpa de el fin sobre la trato

4. Que limite, cele o no le de repercusion a tus logros

5. Que lleve a cabo chistes misoginos y/o critique, invalide o criminalice al desplazamiento feminista

6. Que te critique a ti o a tus amigas por el modo de vestir

7. Que nunca entienda el significado de consentimiento

8. Que haga bromas en tus inseguridad o intimidades que le has compartido

9. Que limite tus relaciones sociales o intnte violar tu privacidad, como requerir contrasenas o leer conversaciones

12. Que trate mal a su mama, estirpe o personas en general

COMENZAR la RELACION RESULTA UNA DETERMINACION

En ocasiones las red flags no se muestran a sencilla vista; se realizan visibles a mesura que se conoce preferiblemente a la una diferente persona, No obstante nunca te preocupes, por motivo de que cada segundo sera tu determinacion para conocer En Caso De Que puedes aceptarla asi­ como dejarla pasar, abordar el asunto de alcanzar a nuevos acuerdos o Solamente no esta a debate desplazandolo hacia el pelo determinar alejarte.

Las relaciones sobre pareja son negociaciones asi­ como acuerdos constantes donde es indispensable establecer limites, Con El Fin De ello seri­a vital distinguir lo que nos fascina, lo que nos disgusta y no ha transpirado darnos la oportunidad sobre edificar relaciones en donde nos sentimos comodas.

Por ultimo, recuerda que lo mas significativo todo el tiempo seras tu, por esa causa reconocer cuando una contacto no va a marchar te puede ahorrar abundante dolor, dificultades o situaciones incomodas. Es mas virtuoso abandonar la relacion antiguamente sobre convertirla en una cosa insoportable o violento.