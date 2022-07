Por lo que pienso que esto seri­a para ellas, que realizan que se vean mejor desplazandolo hacia el pelo cuiden su tez ,como lo hacen todo el mundo las mortales bajo el sol.

Me agrada el video de Dove, muestra la debido sobre una muejer ” tal cual” igual que es amada por un varon, con unos anos de vida mas o gramos en demasia. Por que admirarse o tratar sobre hacer llena de algo que nunca cambia, nunca es agrasiva, por POR QUE NO SER AGRASIVA la mujer semejante cual es En Caso De Que seri­a bella de las ojos de un hombre que la ama, asi­ como Ejemplos de perfiles edarling me cuestiono .. acaso nunca tenemos hembras an usual en el lado igual que las que muestran en los videos o propaganda sobre DOVE. En Caso De Que, son ellas las madres, hermanas, chicas, companeras labor, con las que compartimos dias, noches, suenos o procupaciones comunes de los mortales.

Beatriz Pena

Yo tambien atractivo por la belleza de estas chicas reales, la sola que realmente existe.

Maria Cristina

Seri­a bastante bueno el anuncio y sobre afirmar que me gustaria participar en el, porque no muestra una 90 60 90 sino que muestra lo bonito asi­ como lo normal en un cuerpo, un cadaver bonito nunca es una de estas falcedades que muestran en las pasarelas, sino que un tronco lindo seri­a aquel que sencillamente seri­a lindo por que nunca posee nada irreal, yo me siento contenta con mi tronco, nunca tengo una 60 de cintura pero tengo un cuerpo natural, real. El spot es bastante lindo y vale la pena redactar un opinion en el.

Beatriz Pena

La Espana Profunda y la moral catolica apostolica romana o todo otra religion retrograda continuan impidiendo que el placer dentro de en las vidas. ?

El sexo nunca es algo desaseado. El sexo nunca seri­a pecado. El sexo seri­a … una maravilla!!

Todavia es dificil vaciar la cabeza sobre tabues desplazandolo hacia el pelo prejuicios religiosos.

Manuel

Me olvidaba de decir en comunicacion a mi ultimo parrafo del mensaje inicial que el sexo no es mas que un metodo de procrear para muchisima mas muchedumbre sobre la que nos pensamos.

Yo tuve la pareja que le daba asco inclusive abrazarse con la piel al descubierto (desprovisto maillot) porque era la cochinada Conforme ella.

Manuel

En USA se asustan y no ha transpirado en Espana ademas. La diferenciacion es que en USA se quejan publicamente.

Un pequeno ej: de mi suegra resulta una indecencia que mi pareja (casi 30 anos de vida) se senale el culo para indicarme que goza de una mancha en el pantalon.

Aca nos escandalizamos igual porque la mitad de la mundo todavia esta anclada en la educacion/misa de la escuela antigua, en el “que diran”, las mensajes del tarea de la femina de entonces, el pavor que se les infundia a los miembros masculinos, etc….

Una notable desigualdad con USA podri­a ser esa escandalizacion la conducimos En muchas ocasiones a la broma.

Otro modelo es que conozco un medico (muy buen facultativo) que me explico una curiosidad buenisima: Eso que entra a la informe un matrimonio de mediana antiguedad. El adulto tenia un contratiempo en los genitales asi­ como cuando estaba en la camilla sin culotes ni ropa interior dice su femina: chica: Dr., ?que es eso que le cuelga? Dr.: Los testiculos sobre su conyuge, senora. Esto puede parecer un chiste No obstante os aseguro que seri­a real, y no ha transpirado segun me explica este medido Existen muchisimas parejas con hijos que nunca se han conocido desnudas asi­ como que el sexo no ha sido mas que un mete-saca pronto, desprovisto tocar ninguna cosa, a oscuras desplazandolo hacia el pelo que a ninguna persona le extrane que Gracias al agujero del pijama.