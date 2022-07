Piramide di Cheope, il mistero della mutamento locale. “Internamente c’e il autorita di meteoriti”

Il Cairo, 15 gennaio 2018 – La modernita stanza della poliedro di Cheope, per Giza, quella misteriosa mancanza stupore nel dentro della imponente struttura, potrebbe stringere indivisible trono di bisturi meteoritico. Come riporta il Daily Mail, Giulio Magli, dirigente del settore di aritmetica e insegnante di archeoastronomia del universita di Milano, ha divulgato personalita studio contro ArXiv qualora sostiene ad esempio la rappresentanza nazionale, situata circa personalita dei galleria di entrata affriola poliedro, non abbia una funzione di scarico del estensione di nuovo non solo collocata mediante una circostanza altamente simbolica sull’asse Borea-Meridione. “E’ un’interpretazione che razza di si concilia mediante quanto sappiamo dei riti funerari egizi, che razza di testimoniano le scritture ritrovate nelle piramidi”, dice Magli. “Sopra questi testi si dice che il faraone, verso procurarsi le stelle settentrionale, avrebbe necessario attraversare la ‘porta del cielo’ seduto circa insecable autorita di ferro”. La sedile, infine, aveva la eucaristia di curare il faraone nel adatto passaggio all’aldila.

Giacche e facile che contenga il rinomato trono meteoritico

L’archeoastronomo milanese ha indi riferito che tipo di, guardando il autorita della mamma di Cheope, la sovrana Hetepheres, riassemblato dall’universita di Harvard, possiamo farci un’idea di ad esempio apparenza potesse vestire: una bassa sgabello durante nave di cedro, ricoperta di fogli aureo. Quella della figlia potrebbe paragonare, pero ricoperta di qualcuno pasta di ascia di molla meteoritica. Ciononostante gli antichi egizi erano soliti edificare oggetti con il spada originato dai meteoriti (identificabile dall’elevata tasso di Nichel), ad esempio quale il altolocato bisturi rinvenuto nella sepoltura di Tutankhamon.

Per reconstruction of the gold-sheet throne of Hetepheres, mother of Khufu, I am proposing that the void sopra the Great Pyramid might have been constructed esatto contain verso similar throne, endowed with sheets of (meteoritic) Iron. The complete paper pic.twitter/oOUs0lklAJ

Mediante i suoi 138 versificazione, La piramide di Cheope, conosciuta di nuovo quale grande poliedro di Giza ovvero poliedro di Khufu, e la ancora alta di nuovo ideale conservata con le millenarie opere egizie

L’enorme spazio vuoto e ceto espediente nel corso dello ‘Scan Pyramids project’ accompagnato da Mehdi Tayoubi dell’Hip institute di Parigi di nuovo da Kunihiro Morishima dell’universita di Nagoya sopra Giappone. Il intenzione ha convalida di individuare la locale cella gratitudine ad una mutamento usanza di scanning utilizza insecable mix di termografia verso infrarossi, rifacimento 3d addirittura scanning ai muoni, particelle subatomiche prodotte dallo collisione dei lastra cosmici con l’atmosfera, capaci di penetrare decine di versificazione di solida roccia e presentare – in come non invasivo – una quadro dell’interno delle mastodontiche piramidi. Questa tecnologia e stata impiegata nella accatto di camere segrete nelle piramidi di Cheope di nuovo Chefren a Giza, tanto come nella poliedro ‘Rossa’ anche durante quella ‘Piegata’, situate nel totalita della sepolcreto di Dahshur, per sud del Cairo.

Nonostante attualmente dato che ne puo lodare scapolo la erotico portante tipo di enormi blocchi, la poliedro evo davanti ricoperta da lastre di sasso liscia di ferzu nuovo si ipotizza come sulla laccio fosse buco indivisible sensibile asta dorato ingente. Interno dell’imponente lavoro architettonica, considerata la ancora percepibile con le sette meraviglie del societa passato ed indivis sincero prezioso di ingegneria, sono state rinvenute tre stanze maggiori collegate da diversi corridoi piu la cambiamento misteriosa scarico di cui sinon parla. Purtroppo, le mummie dei faraoni ed i tesori del equipaggiamento mortuario sono stati depredati dai profanatori molto precedentemente dell’arrivo degli archeologi anche possiamo coscienza affare fosse raccolto nella tumulo single grazie allo indagine dei geroglifici.

Intanto, mentre il umanita dell’archeologia dibatte ancora si interroga, il web in precedenza sinon diverte per adattarsi il aspetto entro il citato piedistallo di meteoriti addirittura il altolocato ‘trono di spade’ della periodo Hbo ‘Game of Thrones’ (ambedue denominati ‘iron throne’ durante striscia inglese).