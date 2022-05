Philippe Le Friant, 50 ans, juge revoque, car trop proche des prostituees. Il semble en greve d’une faim pour demander sa reintegration. Un juge dans le trottoir.

Philippe Le Friant a ma foi raide. Lui reproche-t-on de n’avoir pas

obtempere a toutes les multiples avertissements de une hierarchie? «Les magistrats sont censes etre independants», retorque-t-il aussitot. Voici dix ans, juge au tribunal d’instance de Brioude, il est radie, procedure rarissime, par le Conseil superieur de la magistrature, pour avoir partage la vie d’une prostituee. Depuis le 5 novembre, il a entame une greve de la faim pour obtenir sa reintegration.

Juge, Philippe Notre Friant de Pourquery avait i chaque fois voulu l’etre.

«Dans l’arbre genealogique ma famille maternelle, on retrouve des magistrats sous l’Ancien Regime», lache-t-il, ravi du haussement de sourcil de le interlocuteur. C’est que son air de chien battu evoque plus 1 pretre defroque qu’un rejeton de la noblesse de tunique. N’empeche, son grand-pere, Henri de Pourquery de Boisserin, a preside la cour d’assises qui possi?de juge en 1954 «l’empoisonneuse» Sophie Besnard.

Neanmoins, le pere Notre Friant reste marin. Ses jumeaux Pierre et Philippe, il ne nos voit que concernant la mer. Que Realiser? Suivre la voie tracee par le prestigieux lignage maternel ou prendre le sillage paternel? Philippe hesite, ne choisit moyennement, rate un tantinet ses etudes. Il entre au ministere d’une Justice par la petite porte de l’education surveillee. Educateur, il est confronte a la prostitution des mineurs. Cela adhere au Nid, association qui exfiltre des meufs du trottoir Afin de nos reinserer. «C’est uniquement avec idealisme que je m’y suis interesse. J’ai vite compris qu’il s’agissait de la forme d’esclavage qui sevissait juste sous nos yeux.» Lorsque, enfin, c’est nomme juge au tribunal de police de Lyon apres avoir reussi le concours interne de l’Ecole une magistrature, il reprend tres vite son action en faveur en reinsertion des prostituees. Mais, d’la passion a J’ai fascination, il n’y a que J’ai largeur d’un trottoir. Bientot, Notre Friant connait la plupart des filles de Lyon et leurs jules.

Le jour, le juge rend la justice. J’ai nuit, le marin qui vibre en lui s’immerge au sein des rues chaudes et les cabarets interlopes de la capitale des Gaules. «Il y a, dans le monde en nuit, un type de relations beaucoup plus convivial, Il existe une ambiance qui m’attirait, a mille lieues du style bon chic bon genre qui a i chaque fois rebute.» Mais jamais, http://datingmentor.org/fr/sites-de-rencontre-std/ jure aujourd’hui Notre Friant, y n’en a abuse. «Je connais trop le caractere sordide en prostitution. Le cote furtif de votre theatre des illusions n’a pas ete ma tasse de the!» Neanmoins,, au palais de justice, on jase. Voyous et magistrats l’affublent d’un meme surnom: «le juge des putes». Ca lui plait. Il en rajoute, multiplie nos defis, s’affiche au bras de la maquerelle reputee, dont «l’homme» reste a l’ombre. Lors de la perquisition, on retrouve son Colt au coffre-fort du bar du monsieur. Un differend l’oppose a un juge d’instruction. J’ai pomme de discorde se nomme Blandine, dite Yeux-Bleus. «Une fille tres belle, que j’avais mise au trou Afin de association de malfaiteurs dans une grave affaire de vol», se souvient Georges Fenech, aujourd’hui president de l’APM (Association professionnelle en magistrature, syndicat classe a droite). «J’etais occupe i la bouger du trottoir. En l’incarcerant, on me detruisait des semaines de travail», dit Le Friant qui recupere au greffe la cle de l’appartement d’une belle pour nourrir ses lapins. Le juge Fenech fera un ratio.

Le Friant se retrouve au vert, catapulte au tribunal d’instance de Brioude, Haute-Loire. Avec interdiction absolue de s’interesser a la prostitution. Les enquetes, menees par la police et nos RG, montrent qu’on ne pourra lui reprocher la moindre corruption. Pour lui, donc, c’est une injustice: «Ils ont estime que mon action de militant nuisait a mon impartialite de juge. Moi, je pense que le souci de de nombreux juges, c’est qu’ils ne connaissent jamais la moitie de ce qu’ils seront amenes a juger.» Notre Friant n’en demord pas, i§a ne sera victime que de ses «convictions avancees dans la justice, qualifiees a l’epoque de gauchistes. J’esperais simplement sortir la justice de ses palais, agir la ou les libertes sont en peril». Et d’ajouter, sur de lui: «Depuis, ces remarques ont fait legerement de chemin.»

A Brioude, la nuit, seuls des chats errants foulent des trottoirs. Mais, un jour, le telephone sonne au sein d’ le travail. «Allo, c’est X., de Lyon!» X, dix ans de turbin. Notre Friant l’avait rencontree a quelques reprises. Elle veut raccrocher pour de bon et craint pour sa vie. A bout de nerfs, elle appelle «le juge des putes» au secours. «Venez!» Il est tard, il la conduit chez lui. «Je pensais lui trouver une place en foyer promptement, je n’allais pas la mettre a la porte.» Le Friant en refere a son president qui redige aussitot un rapport. Le 18 juin 1988, la sanction du Conseil superieur d’une magistrature tombe. Philippe Le Friant a attente «a l’honneur de la magistrature», Cela reste radie. «J’avais peche contre l’esprit. Uniquement contre l’atmosphi?re, car ce n’est qu’apres cette decision que cette femme et moi avons eu une relation sexuelle.»

ANPE, petits boulots, c’est la degringolade. En 1990, il est manoeuvre dans une usine. Une machine happe sa main. Cela est handicape. Sa compagne trouve parfois des interims de comptabilite, le metier qu’elle exercait avant d’etre «vendue» au milieu via le mari, un joueur fortement endette. Philippe touche l’allocation solidarite, 1 800 francs. «Ce fut une terrible traversee du desert, une periode de grande solitude», dit Le Friant, jusqu’a ce qu’Ulla, porte-parole des prostituees, les rapproche de Mireille Dumas. L’animatrice leur ouvre son emission, edite le recit de un tragique aventure. C’est aussi question d’un film service via Claude Berri. Un scenariste se met au projet. Neanmoins, le projet tourne court. Histoires de gros sous. Le Juge et la prostituee, titre du livre, paraissent sur orbite mediatique. «En dix annees on a eu plus de 300 articles et une douzaine d’emissions tele», compte-t-il fierement. Un comite de soutien se cree. Cela fait intervenir un depute UDF. Puis votre communiste. Enfin votre socialiste. Au gre des alternances. Premiere victoire en 1993. Francois Mitterrand amnistie la sanction. Mais, curieusement, une telle decision regalienne n’en efface nullement les effets. Philippe Notre Friant n’est plus radie, mais i§a ne sera pas pour autant reintegre et reste RMiste.