Peur de Faire l’Amour avec 1 Nouveau Partenaire, recommandations pour dames

La toute premiere nuit avec quelqu’un est i chaque fois angoissante ! Qu’il s’agisse en crainte de ne pas assurer ou de l’apprehension de la douleur apres une longue abstinence, la peur d’effectuer l’amour avec une nouvelle personne est un sentiment tres repandu. Apres tout, une toute premiere fois avec 1 nouveau copain n’est pas anodine ! Voici quelques astuces pour apprehender une telle premiere nuit un peu plus avec serenite…

La peur de faire l’amour avec un nouveau mari : c’est normal !

Commencons par le commencement… La peur d’effectuer l’amour avec un nouveau partenaire est une emotion tout a fait normale !

On a peur de l’inconnu, on arrive sur une sorte de terra incognita, un endroit ou l’on n’a aucun repere. Est-ce que je vais lui plaire ? Est-ce que cela va beaucoup se passer ? Et si je le decevais . Et si j’avais mal ? Mes questions seront grandes, surtout si l’on n’a jamais fait l’amour depuis un moment. Va-t-on forcement savoir s’y prendre ?

Il convient bien comprendre que votre crainte ne s’attenuera pas totalement. Si tu as eu quantite de partenaires, elle peut certes s’amoindrir avec le temps. Mais partager une intimite aussi importante que Quand l’on fait l’amour ne deviendra jamais totalement anodin. Et, quelque part, c’est tant mieux !

Les craintes lorsqu’on couche avec une nouvelle personne

Attardons-nous d’abord via cela fait que l’on est en mesure de se sentir stressee lors d’une premiere fois.

Peur de la douleur apres une periode d’abstinence

Qu’elle decoule d’une rupture ou simplement d’une absence de partenaire, il se va que tu aies connu une periode d’abstinence. Tu te demandes alors comment ton corps va reagir et tu apprehendes d’avoir en gali?re, de ne plus savoir comment t’y prendre.

Pour votre deuxieme question, je te rassure tout de suite… Faire l’amour, c’est tel le velo ! ca ne pourra nullement s’oublier avec le temps. Tout reste une question de desir : S’il reste beaucoup present, ton corps reagira a l’avenant 😉

En revanche, plus l’apprehension est grande, plus tu produiras d’adrenaline. Et plus tu peux rencontrer des problemes de lubrification ou de contracture des muscles perineaux. Dans votre cas-la, il n’y a aucun secret : l’important est de prendre des heures ainsi que ne te lancer que Quand tu seras prete – d’ailleurs, prevoir du lubrifiant n’a rien de honteux. N’hesite nullement a jouer franc jeu avec ton partenaire, il te rassurera sans hesiter !

Peur d’etre jugee sur sa prestation.

Avoir peur de faire l’amour avec un nouveau partenaire, cela pourra aussi etre la peur d’etre jugee sur sa « prestation ». On a l’envie d’etre un « bon coup », on pue de le decevoir, de ne point trouver cela lui fera ravissement.

Rappelle-toi d’abord qu’il s’agit de quelqu’un de nouveau ! L’optique n’est deja jamais d’enchainer l’integralite des figures qui rendaient fou ton ex. Notre premiere fois avec un nouveau copain, plus que jamais, il va falloir savoir etre attentive.

Il y a des questions que l’on pose de facon indirecte Lorsque l’on fera l’amour, sans avoir besoin de les exprimer. En explorant le corps de l’autre, en etant receptif a ses reactions, en tatonnant… On regroupe cela lui plait. Aussi prends le temps de comprendre le fonctionnement ! Le sexe ne pourrait jamais etre decouvert comme une competition mais plutot comme une discipline artistique qui se commode a 2 😉

Peur d’etre juge concernant le corps

Cela pourra aussi arriver qu’on ait peur d’effectuer l’amour avec un nouveau partenaire parce qu’on ne se sent nullement suffisamment a l’aise avec le corps. Trop grosse ? Trop maigre ? Un gros complexe au sujet de une partie specifique de ton corps ?

Il n’est jamais simple de surmonter ce genre de complexe. Neanmoins, l’alternative reside peut-etre dans le fait de savoir « sortir de soi ». J’entends par la de savoir accepter le desir algorithme malaysiancupid de l’autre en se coupant des mauvaises emotions.

Dans les yeux d’un homme, nous sommes percues dans une globalite. Nous ne sommes ni une paire de fesses trop grosses ou de seins trop petits ! Si tu parviens a t’extraire de ta propre vision de toi-meme concernant te projeter au desir de ton partenaire, tu devrais etre capable de vous lacher un tantinet plus… Et si tu es vraiment pudique, tu peux toujours t’arranger afin d’effectuer cela dans la penombre !

Apprendre a aimer le stress une premiere nuit

Comme nous le disions au debut, la peur de faire l’amour avec un nouveau partenaire est en realite une bonne chose, qu’il faut savoir apprecier a sa juste valeur.

Astuces confortables pour la toute premiere fois avec quelqu’un

Et afin d’en jouir convenablement, il faudra se menager les meilleures conditions possible !

Etre passee a Notre douche on voit minimum

Avoir prevu une epilation dans laquelle on reste a l’aise (avec ou sans poils, l’important c’est qu’on se sente bien !)

Porter des vetements (et des sous-vetements) dans lesquels on se sent desirable

… Avoir prevu des capotes au cas ou !

Tu l’auras compris, l’idee reste que rien de technique ou de materiel ne te bloque et que tu puisses vous concentrer exclusivement via l’instant.

Comment apprecier la peur d’une toute premiere fois ?

Si l’on ressent la peur d’effectuer l’amour avec un nouveau mari, c’est que l’on n’est gui?re blase du sexe. Et si l’on n’est nullement blase du sexe, c’est l’assurance de vivre un moment intense. Et deja, c’est plutot une agreable nouvelle !

C’est dans ce type de moment que l’on se sent pleinement vivant, ou bien parai®t plus extri?mement, plus present, plus immediat. Il n’y a nullement tant de moments comme ceci dans une vie ! Tu arrives sur un territoire vierge, profites-en pour garder l’esprit ouvert. Peut-etre va-t-il de proposer de nouvelles choses ou de nouvelles facons de faire qui vont te Realiser grimper au 7e ciel… Tout est possible en verite. Et l’apprehension renforce l’unicite de l’instant. Tu peux apprendre a vivre ce sentiment de peur de faire l’amour avec un nouveau partenaire comme une delectable sensation forte 😉