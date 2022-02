Peu d’applications ainsi que services de rencontres paraissent aussi populaires que OkCupidon

Pour ce motif, nous allons vous montrer les differentes manieres d’avoir OkCupidon Prime gratuite, a travers differentes methodes que vous pourrez essayer a la fois sur votre ordinateur et sur la mobile.

Ce site vous assure de degoter votre partenaire ideal en tres peu de temps libre, grace a ses algorithme qui possi?de ete une nouveaute concernant le monde de rencontres online. Etes-vous interesse a en connaitre plus a ce sujet et comment cela fonctionne? Eh beaucoup, allons-y !

OkCupid, qu’est-ce que c’est ?

OkCupidon c’est une site de rencontre avec des milliers d’utilisateurs a travers individu. Le blog met a notre disposition une serie d’outils et un nombre infini d’utilisateurs afin que nous puissions trouver votre mari qui repond a des standards et avec qui nous avons Gouts communs.

Son fonctionnement reste quelque minimum different des concurrents, puisque, avant meme de creer un profil et de telecharger des photos, nous serons obliges de repondre a une quantite considerable de questions.

Juste au moment ou vous entrez, ils commencent de maniere simple, ce sexe, la age, ce que vous recherchez, etc. Cependant, un coup terminees, les questions continuent et ils n’ont aucun fin.

Chacune des questions qui paraissent posees a toutes les utilisateurs ont pour objectif de rechercher quelqu’un avec reponses similaires et donc maximiser la compatibilite. De votre maniere, vous pouvez aussi choisir l’importance des reponses lors d’une recherche tout d’un partenaire.

Comment fonctionne OkCupid ?

Sans surprise, ce service fut cree par un groupe de jeunes mathematiciensPar consequent, le fonctionnement est base dans des precisions numeriques.

Sur la base de toutes les reponses que des utilisateurs donnent a toutes les diverses questions, un taux de reussite d’une eventuelle relation.

Ce n’est donc pas forcement l’eventualite a diverses occasions OkCupidon a utilise ses utilisateurs comme themes de test, correspondant a des celibataires avec peu de compatibilite.

Aussi stupide que i§a puisse paraitre, cela a porte ses fruits, atteignant meme des relations plus durables que les gens avec des pourcentages eleves de compatibilite.

Comment obtenir OkCupid Premium gratuitement ?

Avoir OkCupid Premium gratuit c’est possible et nous allons vous montrer comment. Le mode de paiement de cette prestation rencontres Sur les forums accorde de grands avantages a ses abonnes, cependant, le prix a payer va en effrayer plus tout d’un.

Les methodes decrites dans la section suivante seront employees pour profiter de tous les Avantages Premium totalement gratuits. Vous pourrez en essayer diverses et decider lequel vous preferez, car ils sont tous bien aussi fonctionnels.

OkCupid Premium APK gratuit

Notre APK se composent d’applications qui peuvent etre installees concernant votre appareil Android et ils sont exterieurs au magasin officiel de Google. Ces applications contiennent habituellement des fonctions speciales qui sont payees dans la version normale de l’application.

C’est le cas de “OkCupid app espagnol”, une version https://besthookupwebsites.org/fr/coffee-meets-bagel-review/ de OkCupidon en espagnol. Puisque, au cas ou vous ne le sauriez gui?re, ce service de rencontres n’est accessible qu’en anglais.

Heureusement pour nous, grace au OkCupid Premium APK gratuit, non juste nous aurons acces a une version espagnole, mais elle contiendra egalement l’integralite des avantages offerts par les abonnements payants.

Sans aucun doute, une excellente option Afin de tomber sur ce mari avantageusement. Nous vous rappelons que pour installer un APK, vous devez avoir la possibilite de “Sources inconnues” au sein des parametres de votre portable portable.

Nom d’utilisateur et mot de passe des comptes OkCupid Premium gratuits

Si vous preferez utiliser la version de bureau de OkCupidon, vous aurez necessairement besoin d’un compte. Pour vous eviter de payer, ici a TecnoGuias nous vous proposons une serie de comptes Premium gratuits, afin que vous puissiez jouir de bien ce que la toile a a offrir pendant un temps certain.

Pour l’utiliser, il faut juste se rendre sur le website de OkCupidon et entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe du tableau que nous vous laissons ci-dessous.

Nous vous conseillons que, si vous parvenez a saisir un compte, remplacer le mot de marche, afin que vous ne repetiez nullement le compte avec 1 nouvelle utilisateur. Vous pouvez ainsi personnaliser votre profil et lancer la recherche tout d’un mari.

Ce tableau sera mise a jour constanteAlors n’oubliez pas de lire a nouveau Cet article au cas ou vous ne pourriez nullement obtenir de compte la premiere fois.

Codes de reduction gratuits OkCupid Premium

Pour l’ensemble de ceux qui sont prets a payer Afin de votre abonnement, mais qui veulent tout de meme economiser de l’argent, ils seront heureux de savoir que ce site Web te prend en charge bons de promotion avant d’effectuer 1 paiement.

Ces codes ou coupons peuvent etre facilement trouves concernant la toile, dans les forums ou dans Reseaux sociaux OkCupid.

Ok10off

5mois

GRATUIT8574

UCRADIO

EHCODE12

TURT44

66OKCUP

GRATUIT30

De meme, a diverses dates, les administrateurs donner ces coupons il suffit d’entrer sur la page officielle.

Mes coupons vous offrent remises pour des abonnements du website, des bonus speciaux, temps d’utilisation gratuit bon nombre plus.

Que propose l’option OkCupid Premium ?

Comme Il semble d’usage sur les services de rencontres, OkCupid est gratuit, mais, il dispose tout d’un mode de paiement qui vous permet d’avoir interets uniques.

C’est pourquoi il y a deux regimes aux caracteristiques plusieurs : le Regime d’origine et le Forfait Premium, que nous detaillerons ci-dessous.

Regime de base

Le principal attrait des regimes est qu’ils offrent une remise plus vous louez le service. Ces tarifs sont :

9.90€ un mois

7.90€ mensuellement pendant des mois

4.95€ mensuellement pendant six mois

Entre les fonctionnalites de votre plan, on peut tomber sur :

Eliminer le J’ai publicite en permanence pour naviguer sereinement

Cela vous permet de connaitre les utilisateurs ayant visite votre profil et qui vous ont laisse 1 J’aime

Le mode invisible va permettre de visiter d’autres profils sans laisser de traces

Forfait Premium

OkCupidon Premium C’est le plan le plus utilise dans la plateforme. Idem que lui Regime de base, le cout reste reduit au moment ou vous decidez de l’utiliser, cela entraine des tarifs de :

24.80€ votre mois

22.80€ mensuellement pendant trois mois

19.80€ mensuellement pendant six mois

Le fonctionnalites de OkCupidon Prime ils seront:

La totalite des avantages de Regime de base

Savoir si un individu a rejete ou accepte votre message avant d’y repondre

Possibilite de figurer sur les listes de Celibataires en vedette

Trouvez rapidement le utilisateurs des plus pertinents et communiquer avec eux

Avantages d’OkCupid

Maintenant que nous avons decouvert bien ce que celui-ci procure OkCupid Premium gratuit, nous allons parler plus precisement de ce service de rencontres et de tous ses avantage, dont on peut souligner :