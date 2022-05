Penelitian akademis yang dilakukan di lingkungan akademik, seperti universitas – disajikan secara tertulis dengan menggunakan format tertentu

Tujuan penulisan penelitian akademik ada dua: menjelaskan tujuan, metodologi dan hasil penelitian akademik dan untuk menganalisis dan menafsirkan temuan. Penulisan penelitian akademik memiliki struktur organisasi yang official. Ini dimulai dengan abstrak, yang merupakan ringkasan yang membantu pembaca memutuskan apakah dia ingin membaca keseluruhan dokumen. Kemudian pengantar menguraikan masalah penelitian, tujuannya dalam mengatasi masalah dan bagaimana sikap quand penulis. Sebuah tinjauan literatur, untuk menunjukkan bagaimana proyek penelitian sesuai dengan literatur yang ada mengenai topik serupa. Bagian metodologi kemudian menjelaskan survei, percobaan laboratorium atau cara lain untuk mengumpulkan analysis. Hasil penelitian kemudian disajikan sebagai informasi kualitatif atau kuantitatif. Hal ini diikuti oleh bagian diskusi untuk membahas apa yang penulis pelajari dari penelitian. Kesimpulannya membesar dalam diskusi dan memberi arti penting pada temuan penelitian dalam konteks penelitian yang ada. Referensi memberi kredit pada sumber yang digunakan.

Hadi Sutanto Saragi, S.T, Yards.Eng

Mata kuliah ini merupakan pengenalan matematika dasar. Secara garis besar kuliah ini terbagi menjadi Sistem Bilangan Actual, Pertaksamaan, Fungsi dan Limit, Turunan dan Penggunaannya, Built-in dan Penggunaannya, Fungsi Transenden.

Kuliah ini berisi materi mengenai pengenalan konsep (Brains Towards the) dan aplikasi (On the job) desain rekayasa dalam berbagai bidang teknik, profesi teknik, aspek-aspek dalam desain rekayasa/teknik, elemen kunci dalam analisis rekayasa, langkah penyelesaian masalah, konsep energi, konversi dan konservasi, serta pengenalan beberapa bidang ilmu teknik dalam rekayasa.

Matakuliah ini memberikan mahasiswa tahun kedua Manajemen Rekayasa pemahaman yang sistematis dan komprehensif tentang proses fisik yang mengatur konversi energi menjadi bentuk yang digunakan oleh masyarakat. baran besar tentang kompleksitas dan kekhasan dunia nyata dari sistem energik globally. Teknologi Produksi dan Energi adalah wacana luas yang memberikan referensi tentang semua hal penting dari masalah energi, mulai dari energi alami mengalir ke masa depan energi yang mungkin, dan masalah ekonomi dan lingkungan. Diharapkan setelah menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa akan memiliki pandangan yang lebih holistik terhadap sistem energi, menyadari peran energi di alam dan masyarakat, dan termotivasi untuk mengeksplorasi sendiri permasalahan yang muncul pada ilmu energi, teknologi, dan kebijakan.

Matakuliah praktis yang dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa Manajemen Rekayasa untuk mendapatkan pemahaman praktis tentang berbagai proses manufaktur di lingkungan sekitar. Praktikum akan dilakukan sesuai jadwal dan laporan formal, ringkasan research, dan memo laboratory akan dihasilkan yang mencerminkan style eksperimen teknik yang berfokus pada metode penulisan dan pelaporan akademis yang tepat. Percobaan dan / atau simulasi proses produksi yang berkaitan dengan topik akan disiapkan dan dilakukan.

Metode Penelitian menjelaskan penelitian apa, dan membimbing mahasiswa dengan memilih dan menggunakan metode terbaik sehingga sesuai dengan penelitian mereka. Matakuliah ini juga memberi saran praktis kepada mahasiswa tentang bagaimana menghindari masalah klasik saat melakukan penelitian dan saran mengenai perencanaan penelitian mereka. Metode penelitian biasanya mencakup bagian statistik. Beberapa topik yang dibahas dalam kursus ini adalah Analisis varians, Interaksi, dasar-dasar regresi, Komplikasi regresi low parametrik, analisis faktor eksplorasi dan formulasi Hipotesis.

Pengenalan Sistem Informasi dan Basisdata merupakan mata kuliah yang akan memberikan dasar pengetahuan mengenai penerapan teknologi informasi berdasarkan premis di atas. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan pengenalan dasar sistem informasi dan penerapannya pada sebuah organisasi. Selanjutnya, mahasiswa akan diperkenalkan kepada konsep pembuatan basisdata sebagai sarana penyimpan study yang akan dikelola dan dimanfaatkan oleh sistem informasi dalam mendukug proses bisnis sebuah organisasi atau perusahaan. Di akhir sesi kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan kon kasus nyata.

Matakuliah ini mencakup analisis semua sumber energi utama, penyimpanan, aliran, dan konversi yang membentuk evolusi biosfer dan peradaban

Inovasi design bisnis sangat penting untuk transformasi. Banyak organisasi berbagi rangkaian masalah yang sama: Tipe pergeseran design bisnis apa yang akan membantu pencapaian kinerja? Bagaimana menghindari bahaya bisnis? Bagaimana membangun kemampuan untuk berkembang, menguji dengan cepat, dan skala model baru? Mengilhami sebuah organisasi untuk berubah bukanlah usaha united nations mengingat lingkungan strategis saat ini, ini sangat penting.

Design stokastik menunjukkan situasi dimana ketidakpastian hadir. Dengan kata lain, ini adalah model untuk proses yang memiliki semacam ketidakpastian. Dalam kata sebenarnya, ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, jadi model stokastik benar-benar bisa mewakili apapun. Di sisi lain, model stokastik akan menghasilkan hasil yang berbeda setiap kali design dijalankan. Semua design stokastik memiliki persamaan berikut: mencerminkan semua aspek dari masalah yang sedang dipelajari, probabilitas ditugaskan ke dalam design, probabilitas tersebut dapat digunakan untuk membuat prediksi atau memberikan informasi lain yang relevan tentang proses tersebut.