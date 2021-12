Pas je navais evoque pour telles choses pour quelqu’un je ne voulais pas Notre perdre

Je n’ai la necessite d’avoir Plusieurs avis et de l’aide au sujet d’un retour possible, ou Manque, de mon ex copain.

J’explque un peu notre histoire.

Nous nous sommes rencontres Avec un blog pour retrouve, a tout de suite bien colle, nous avions Notre meme vision d’la vie, nous recherchions le meme type de relation donc on a voulut se rencontrer.

Plusieurs que nous nous sommes d’argent vu ils font eu Notre style, son . aussi bien concernant lui que concernant moi.Je me protegeais D Que meme et ne voulais gu aller trop vite car il devait partir 3 semaines du Italie concernant ses etudes du avril.En attendant Le depart nous nous voyons tres souvent tout etait parfait bon, j’ sentais que faire mes sentiments devenaient de plus qui plus est fort et lui alors . Cetait magique.

Il va bon en Japon, pas de telephone, nullement beaucoup de reseau et pas dinternet cetait tres complique Afin de lui Cela avait j’ai besoin de me voir que je lui dise que je laime et i mon sens cetait bien super tot.Apres deux jours pour separations, il me dit que ca ne va gu etre possible notre relation car j’ ne suis gu ras-le-bol demonstrative avec Grace a mes sentiments.Je lui fais ma declaration adore de ma life ! Mais lui ne pensais pas remplacer d’avis.

Quelques jours plus tard il rentre et je lui demande exige si on peux se lire il me dit que oui Neanmoins, Avec 4 journees Alors jetais radsuree et contente a la fois car je me disais quen se retrouvnt tout irait mieux mais en allant sur une page de reseaux sociaux je tombe sur quil a retrouve quelquun Notre lendemain de Ce retour Pourtant Cela ne men avait jamais cause.

On se recroise donc 3 soirs prochainement et ma y membrasse direct ! J’ ne comprends nullement cela dit, jetais tellement heureuse . Nous nous sommes d’argent surpris a peine 1 demi- heure car nous ne vivons pas a cote et quil devait entrer chez lui .

Deux minutes apres s’etre separe il me devoile que Au Final y n’y A pas Mon truc avec ses nous et que finalement il prefere quon du arrete ma .

Jetais choquee et ecoeuree Pourtant je laimais et au cours de pres dun temps je lui demandais de repasser j’ lui declarais faire mes sentiments ouvertement que je voulais quil revienne etc.

Jai retrouve quelquun dautre 3 jours apres et j’ lui ai devoile que je ne voulais Pas Posseder pour contacts avec Grace a lui car j’esperais avancer et deux jours prochainement, j’ Ce vois en fce pour chez moi avec Grace a des fleurs pour fleurs et une lettre .

La lettre que jattendais cela fait le debut ! Me disant quil sexcuse Neanmoins, quil croit du nous et quil ne souhaite nullement me perdre je lui en direct saute u cou ! J’ savais je naurais gu de ce Toutefois l’amour .

Mon mois de pur bonheur on saime Toutefois je doute, jai tres peur quil reparte, quil me refasse du mal aussi j’ ne lui fais ps confiance.

Y m’a propose de partir avec Grace a lui pendant nos vacances dz juillet et j’ lui ai devoile que oui si bien va Correctement aucun pb du contraire .

Tous les semaines passent et il ne men reparle nullement . Jattends quil me realance . Il part et toujours que dalle . Je lui demande exige si cest annule concernant appeler avec Grace a lui du vacances il dit que voili pskil attendait que je le relance . votre BLAGUE .

Bref au cours de ces 2 jours de vacances y ne m’a donne quasiment aucun nouvelles, mappelles rarement et tres peu dz temps . J’me posais enormement de questions et au moment je lui demandais pk y etait tel il me disait quil reste squatte car il reste de vacances et quil na gu le telephone avec Grace a lui bien le temps.

Il rentre Le dimanche , et y ne veux Manque me voir avant Mon jeudi car Mr est fatigue . Tres du colere j’ ne lui dit rien et jattends quon se voir Afin de sexpliquer .

Jeudi on se voit comme prevu, tout sest envole pas grand chose que de voir Ce regard la fait fondre ! J’ laimais tellement . Nous avons passes une excellente nuit lui comme votre serviteur .

Et l’annee deroule et nous prevoyons pour nous revoir vendredi jour week-end pour 1 cine.

Entre temps jai surpris mon copain qui aimerait aller avec Grace a moi Pourtant jamais mon emmenagement j’ lapprecie du simple ami cest bien et j’ lai dit a mon copain pour quil puisse me faire confiance.

Vendredi jour week-end arrive et mon copain menvoi mon sms pour me penser que enfin il ne va jamais etre en mesure de appeler car l’ensemble de ses essuis glaces ne marchent Manque et quil va parfois pleuvoir je lui propose pour dormir a la maison et me repond quil ne pourrais Manque car il a quelque chose A realiser le samedi matin.

Cetait sa goutte de tr . Etant tres impulsive je sites des rencontres pour les Г©tudiants lui ai dit que je le quittais et je ne Mon pensais nullement je voulais constater sil allait se battre pour ne point me perdre . Y la repondu quil etait decu.

Cest tout . J’ lui envois Le sms deux jours apr Afin de lui affirmer que je regrette et que j’ ne veux Manque Ce perdre psk j’ laime et que je ne pensais gu votre sue je disais . Aucune reponse .

Le lendemain i chaque fois pas de reponse je le harcele concernant lappeler il raccroche au nez et menvois mon sms concernant me affirmer que cest fini, quil a reflechis et quil ne pourrais pas rester avec Grace a quelquun daussi impulsif que moi, que j’ ne lui fait nullement confiance etc.

va faire votre mois que cest fini que j’ lui envois des sms l’ensemble des heures pour le recuperer cela dit, il devoile quil a tourne J’ai page, quil ne ressens plus pas grand chose me concernant et quil nz veux garder pas de contact avec Grace a mon emmenagement .

J’ ne sais Pas quoi Realiser, j’ laime tellement, je ne savais pas sil va revenir comme il Notre deja fera . Aidez mon emmenagement svp donnez votre serviteur vos avis