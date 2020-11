Parship Kosten & Laufzeiten fГјr August 2020

Online-Dating: viele Möglichkeiten bei der Partnersuche

Das Dating im Internet ist heutzutage für viele Menschen auf der Suche nach dem passenden Partner oder der passenden Partnerin eine gute Möglichkeit, mit anderen Singles in Kontakt zu kommen. Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Partnerbörsen zum Beispiel dadurch, wie potentielle Partner miteinander in Kontakt treten. Auch der Aufbau der einzelnen Singlebörsen ist verschieden, ebenso wie die möglichen Zielgruppen und der Altersdurchschnitt der Teilnehmer.

Die Partnerbörse Parship gehört zu den größten Anbietern in Deutschland und hat insgesamt mehr als elf Millionen Mitglieder, davon fünf Millionen im deutschsprachigen Raum. Die Erfolgsquote dieser Singlebörse gilt mit fast 40 Prozent als hoch. Die Mitglieder sind überwiegend Akademiker und nicht an einem schnellen Abenteuer, sondern einer seriösen Beziehung interessiert. Die Anmeldung bei Parship ist generell kostenfrei, viele Services kosten dagegen Geld und erhöhen gleichzeitig die Erfolgschancen.

Parship – so funktioniert´s

Im Gegensatz zu anderen Partnerbörsen geht man bei Parship nicht selbst auf die Suche, sondern bekommt mögliche Partner vom System vorgeschlagen.

Als Grundlage dient dabei ein Fragebogen mit insgesamt 80 Fragen, den alle Singles bei Anmeldung zunächst ausfüllen. Dieser enthält neben Fragen zu Hobbies, Freizeitgestaltung und Beruf auch Aspekte wie persönliche Ansichten und Wertvorstellungen sowie Vorstellungen über den zukünftigen Partner.

Aus den Angaben entsteht dann ein detailliertes Persönlichkeitsprofil, das als Grundlage für einen Algorithmus verwendet wird. Dabei werden so genannte Matching Punkte vergeben. Je höher die Zahl der Matching Punkte bei zwei potentiellen Partnern, desto besser passen diese zusammen. Die Mitglieder bekommen schließlich Partnervorschläge mit Angabe der Matching Punkte und können dann miteinander in Kontakt treten.

Parship Kosten – eine Übersicht

Die Anmeldung und das Ausfüllen des Fragebogens sind bei Parship zunächst elflirt preise kostenlos. Auch die so genannte Basis Mitgliedschaft kostet kein Geld. Diese beinhaltet neben dem ID Check zur Vermeidung von Fake Mitgliedschaften eine kurze online Auswertung des Fragebogens, die Aktualisierung der Partnervorschläge und das Einsehen der Profile anderer Mitglieder. In dieser kostenfreien Basis Mitgliedschaft kann man jedoch viele Funktionen nur eingeschränkt nutzen. So kann man zum Beispiel keine Fotos austauschen, die Suche nicht auf den regionalen Umkreis beschränken und auch nicht unbegrenzt mit anderen Mitgliedern chatten.

Für die volle Nutzung von Parship gibt es drei verschiedene Möglichkeiten der Mitgliedschaft mit drei unterschiedlichen Vertragslaufzeiten. Diese betragen sechs Monate, zwölf Monate und 24 Monate. Dabei gilt, je länger die Laufzeit des abgeschlossenen Vertrages, desto günstiger wird es unterm Strich.

Parship Premium Mitgliedschaft – nicht kostenlos, aber mit vielen Vorteilen

Im Gegensatz zur kostenlosen Basis Mitgliedschaft kann man erst als Premium Mitglied das große Potential der Singlebörse auch wirklich voll ausschöpfen. So erhält man als Premium Mitglied eine kostenlose detaillierte Auswertung des Persönlichkeits-Fragebogens. Zudem kann man unbegrenzt mit den anderen Mitgliedern per Mail oder Chat in Kontakt treten und dabei auch Fotos austauschen. Sehr praktisch ist auch die variable Umkreissuche, die den Premium Mitgliedern zur Verfügung steht. Dabei kann man seine Sucheinstellungen so setzen, dass nur Singles in der eigenen Region gesucht und als Kontaktvorschläge angezeigt werden. Mittlerweile gibt es Parship auch als App für das Smartphone. Premium Mitglieder haben auf diese Weise überall Zugang zum Dating Portal. Auch wenn die Mitgliedschaft als Premium Mitglied durchaus ihren Preis hat, halten die Kosten auch solche Nutzer davon ab, die es nicht wirklich ernst meinen und vielleicht sogar unehrlich unterwegs sind. Wer jedoch den entsprechenden Preis bezahlt, der hat in der Regel auch seriöse Absichten und meint es wirklich ernst mit der Suche.

So lässt sich bares Geld sparen

Parship ist nicht super günstig, bietet seinen Mitgliedern aber wirklich etwas für ihr Geld und ist eine seriöse Singlebörse mit Niveau. Die hohen Erfolgsquoten sprechen letztendlich für sich. Zudem kann man durch spezielle Angebote bei Parship oft bares Geld sparen. Bei einer ersten Anmeldung und dem Ausfüllen des Fragebogens erhält man zum Beispiel oft sehr günstige Begrüßungs- oder Testangebote für die Premium Mitgliedschaft. Häufig werden auch spezielle Rabatte für einzelne Regionen oder Städte, zu bestimmten Jahreszeiten oder auch für einzelne Altersgruppen gewährt. Diese sind in der Regel zeitlich begrenzt, so dass man schnell zuschlagen sollte. Dann lässt sich aber wirklich Geld sparen, teilweise ist eine Senkung der Kosten von bis zu 50 Prozent möglich. Dann sehen die Preise doch gleich viel besser aus.

Interessante Zusatzangebote

Neben der Mitgliedschaft bietet Parship auch einige interessante Zusatzangebote für die Suche nach dem Richtigen oder der Richtigen. So gibt es in regelmäßigen Abständen Parship Events in verschiedenen Städten. Bei diesen läuft die Partnersuche dann mal in Echtzeit und nicht nur über den Bildschirm, was auch eine sehr interessante und positive Erfahrung sein kann. Von der Party über den Kochkurs bis zur gemeinsamen Wanderung ist bei diesen Veranstaltungen alles dabei.

Der Erfolg gibt Recht

Nicht umsonst hat das 2001 gegründete Portal schon zahlreiche Preise gewonnen und besitzt eine hohe Erfolgsquote. Jede 15. Ehe in Deutschland soll angeblich über Parship begonnen haben. Die angewendeten Methoden sind seriös, ein ID-Check verhindert Fake Profile und die Gebühren sorgen für eine hohe Zahl an Mitgliedern, die es mit der Partnersuche auch wirklich ernst meinen.