Para finalizar, las desviaciones sexuales reflejan problemas en las habilidades de difusion social, sobre todo con usuarios del sexo opuesto.

Las parafilias se deberi?n a un procedimiento de educacion inapropiado, de forma que la exhibicion de algunas zonas del torso, un objetivo preciso o la vision sobre una mujer desnuda, se asocian sobre maneras accidental a la sensacion de excitacion sexual. A partir de este instante, se buscarian repetidamente estas estados para excitarse. No obstante lo cual parece acontecer unicamente una explicacion parcial, porque Hay individuos que se excitan con estas estados asi­ como nunca presentan el menor trastorno.

Las sujetos en estas situaciones experimentan una activacion general asi­ como un agudo inquietud que solo desaparece con la consecucion de estas conductas. Sobre alli el caracter compulsivo que se asocia a la generalidad sobre ellas.

Otra explicacion que se ha dado podri­a ser se alcahueteria sobre comportamientos de caracter adictivo, No obstante las datos clinicos no parecen avalar esta hipotesis, ya que no Hay muchas semejanzas entre las sujetos con desviaciones sexuales y las sujetos con adicciones

Ademi?s hay que considerar el papel que juega la imitacion de modelos en el incremento sobre estas conductas. La mayoria de las veces se haya una relacion entre el ambiente familiar desplazandolo hacia el pelo la aparicion especialmente sobre ofensas sexuales asi­ como conductas violentas. Gran cantidad de sobre ellos han presenciado de maneras repetida escenas sobre salvajismo en el hogar.

Relevantes son igualmente las actitudes hacia el sexo que se van aprendiendo e interiorizando a lo extenso de al completo el transcurso sobre incremento.

Clasificacion de las parafilias

Exhibicionismo

Se caracteriza por la obtencion sobre excitacion sexual como consecuencia de la exposicion sobre los genitales a la persona (generalmente desconocida desplazandolo hacia el pelo del sexo opuesto) en un lugar publico desplazandolo hacia el pelo sin que exista tanteo de realizar una ejercicio sexual trasera.

Ocurre casi sobre maneras exclusiva en hombres y comienza en la adolescencia. Su inicio se asocia con muchas destreza de excitacion sexual que sigue a un episodio de exposicion accidental. Por ejemplo, mientras el ligado se esta vistiendo puede notar sobre que esta estando observado por alguna mujer del vecindario o por cualquier familiar que entra sobre manera inesperada en la habitacion, produciendo turbacion en la novia, lo que puede provocar una rigidez.

Voyeurismo

Se caracteriza porque la principal surtidor de excitacion sexual de el sujeto es la contemplacion de gente desnudas o realizando algun clase de ejercicio sexual. La masturbacion va con frecuencia asociada a este evento.

Se muestra mayoritariamente en hombres heterosexuales desplazandolo hacia el pelo comienza en la adolescencia. Su inicio se asocia a la excitacion obtenida luego de efectuarse observado, quizas sobre manera accidental, an una chica desnuda, la pareja practicando el apego, etc. Posteriormente el ligado asocia estas fantasias a la masturbacion desplazandolo hacia el pelo de esta forma se condiciona la excitacion sexual an esta clase de estimulos.

Frotteurismo

Estriba en la adquisicion sobre placer sobre forma preferente o exclusiva a traves del frotamiento sobre las organos genitales contra el cadaver de una humano desconocida y carente el consentimiento de esta.

Se realiza en lugares publicos y concurridos, datemyage igual que el metro o el bus. Suele tener un caracter momentaneo y se da con de mi?s grande repeticion entre los quince y no ha transpirado 20 anos. Su aparicion se asocia a la observacion de la misma en otras personas y no ha transpirado su trasero imitacion por pieza del adolescente.

Fetichismo

El fetichista se excita sexualmente observando y/o manipulando objetos inanimados, generalmente ropa interior de la mujer, calzado, prendas de vestir diferentes, etc. Frecuentemente se masturban entretanto sostienen, tocan o huelen el fetiche. Son mayoritariamente hombres heterosexuales y se produce igual que la asociacion del objeto fetiche con la condicion sobre excitacion sexual.

Pedofilia

Es el trastorno caracterizado por la figura de fantasias desplazandolo hacia el pelo conductas que implican la actividad sexual dentro de un mayor desplazandolo hacia el pelo un chaval. Generalmente no abarca salvajismo fisica. Hay varias hipotesis para explicarlo: aprendizaje sobre actitudes negativas hacia el sexo, experiencias de abuso sexual durante la infancia, sentimientos sobre inferioridad asi­ como baja autoestima, dificultades de contacto interpersonal, etc., que facilitan la comunicacion del experimentado con el chaval como manera sobre refugiarse en un ambiente poco hostil.

Sadismo asi­ como masoquismo

El sadismo se refiere a la urgencia de infligir agravio an una diferente alma para excitarse sexualmente. El masoquismo implica la necesidad sobre ser humillado, atacado, maltratado, etc., Con El Fin De adquirir placer sexual. Con repeticion aparecen juntos y entonces se llama sadomasoquismo. El masoquismo seri­a mas usual en chicas que en hombres. Suele iniciar en la adolescencia desplazandolo hacia el pelo dispone de un cursillo cronico. La explicacion posible es que ciertas sensaciones dolorosas o desagradables se hayan asociado a la excitacion sexual durante la adolescencia.

Diferentes parafilias

Zoofilia (animales), coprofilia (heces), necrofilia (muertos) desplazandolo hacia el pelo otras ofensas sexuales, como las llamadas telefonicas obscenas, etc.

?Se pueden tratar?

Los principales objetivos del tratamiento son: