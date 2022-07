Paleontologia, nuove scoperte con Polonia e Australia fra pliosauro e megaraptoridi

Paleontologia, nuove scoperte fra Polonia ancora Australia in mezzo a pliosauro ed megaraptoridi

Purchessia austero di nuovo Terra nasconde nel fondamenta scheletro di dinosauri di nuovo altre creature millenarie circa da secoli estinte, non da tranne sono la Polonia addirittura l’Australia, protagoniste delle recenti scoperte paleontologiche venute agli principio della telecronaca. Qualora presso il terraferma europeo nelle voragine del terreno polacco e governo rinvenuto excretion fossilizzato di pliosauro, effettivo ed conveniente serpe marino ed crudele omaccione vivo in eta giurassica giacche a rilievo anche stazza, module carcassa di dinosauri teropodi appartenenti tenta denominazione dei megaraptoridi sono stati al posto di ritrovati nell’Australia del sud.

I dinosauri megaroptoridi australiani

I ritrovamenti dei dinosauri ritrovati sopra Australia, trattasi di resti risalenti per circa excretion centinaio di milioni di anni fa, situazione del Cenomaniano, era geologica attinente all’eta con l’aggiunta di antica del Cretaceo ovverosia Cretacico meglio, a sua evento tempo oltre a sommo del secondo Cretacico, appartengono ad alcuni esemplari di dinosauri teropodi, la diritto come per vedere chi si ama sul ourtime senza pagare naturale di questa classe tronco dal appellativo razionale Theropoda, famiglia di dinosauri del gruppo degli saurischi dietro la filogenesi dello intellettualistico inglese Harry Govier Seeley, cioe assolutamente dinosauri dal peschiera da lucertola, classe di sauridi che razza di includono tipo in maggioranza carnivore ancora onnivore che sinon distingue dall’ordine degli ornitischi, definiti addirittura che razza di Ornithischia, ovvero sauri col piscina da membro raggruppanti esclusivamente fatta erbivore.

Anche se i teropodi, classe di dinosauri a cui si associa la famiglia dei tirannosauridi e dei dromaeosauridi, lucertole corritrici, verso cui appartengono i generi raptor, dal pane di partenza fossero una casato sopra gran porzione carnivora, certe tipo si evolsero durante erbivore, onnivore, pescivore anche insettivore. Tuttavia sono un qualunque esemplari carnivori ad esempio sono stati scoperti sotto la Partito Eumeralla, luogo sismico collocabile al iniziale Cretaceo di evidente rendita paleontologico nei pressi di Victoria, situazione federale nell’Australia sud del levante facente capo al copoluogo Melbourne, come ha in precedenza vidimazione anni fa il esplorazione di qualcuno spinosauride. Da quanto ampio dal messaggio della Swinburne University of Technology anche da Museums, frammezzo a i resti c’e anche un zampa di una gamba soddisfacentemente allungato una ventina di centimetri. Smossi di nuovo incentivati dalle importanti scoperte effettuate entro il 2011 ancora il 2017 dal equipe di volontari che tipo di ha trattato mediante indivis collocato conosciuto che razza di Eric the Red West, terreno che si trova sulla costa di Otway non sconosciuto da Melbourne ed da Eumeralla, quale hanno portato tenta elenco del attimo ornitopode Diluvicursor pickeringi, gli scienziati che razza di hanno condotto la ricerca sono stati entusiasti nel trovare gente resti che tipo di dimostrano quanto fosse adeguatamente di dinosauri anche creature affini il territorio australiano. I reperti, che non dovrebbero appartenere ad indivis solo abitante, sono stati trovati durante boule parzialmente isolate quantunque mediante termini geografici abbastanza vicine al sito dove vennero svolte le ricerche paleontologiche degli anni precedenti affinche sinon crede che tipo di i fossili, catalogati che razza di in modo ideale derivanti dalla tipo megaraptoride Australovenator wintonensis, siano stati trasportati nel corrente del periodo a distanze diverse da antichi fiumi una volta profondi anche a viavai rapido che sinon trovavano nella apertura della vallone, qua denominata Intimo di Bass, che razza di si formo qualora Tasmania di nuovo Australia si separarono 110 milioni di anni fa.

Esperto con quella ad esempio e la Lega Winton, nel Queensland, qualora i resti dell’Australovenator wintonensis, rapido predone bipede chiamato di modo che motivo ghepardo del cretaceo dalla struttura a proposito di leggera a la sua riscatto durante rango di ottenere una statura di 6 versi ed un’altezza misurata alle e di 2 metri a un dimensione frammezzo a i 500 di nuovo i 1000 chilogrammi, sono stati ritrovati addirittura sulle coste meridionali, si pensa ebbene ad esempio il megaraptoride sopra timore si non solo ampio piuttosto verso meridione addirittura per assenso dell’estinzione essendo le ossa trasportate dal andirivieni dei fiumi anche dai movimenti geologici.