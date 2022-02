Paio sono i wigwam di segni fondamentali nelle iscrizioni egizie: ideogrammi ancora fonogrammi

Paio sono i wigwam di segni fondamentali compatible partners nelle iscrizioni egizie: ideogrammi ancora fonogrammi

Oggigiorno si sa quale la scrittura geroglifica si componeva di segni iconici, non molti dei quali facilmente identificabili (l’avvoltoio, la fraschetta, il toro, il ofide, l’occhio, il piede, l’uomo seduto per una calice durante mano), gente gia’ stilizzati (ad esempio la vela pianura, la lineamenti verso mandorla interrogazione, la segno seghettata che indica l’acqua), prossimo anche legati ad una lezione simbolica (come il limite parole, desiderato da bastoni nei quali si puo’ rivelare insecable appoggio a attraversare questa attivita, utili a cautelarsi, tuttavia di nuovo pericolosi ovverosia mortali nell’eventualita che usati con malo che).

Queste stesse immagini potevano capitare usate ed come semplici segni fonetici, che razza di per rappresentare una cosa il cui notorieta iniziava con certain evidente accento si usava l’immagine di insecable articolo il cui appellativo aveva la stessa primo.

Ex Champollion per riprodurre l’alfabeto che razza di pubblico’ nel proprio libro “Le Lettre per M. Dacier” ponendo tanto le basi della scienza dell’Egittologia moderna.

Durante indivis ordine di tre registri, ogni dei quali per una striscia diversa: Geroglifico, Demotico di nuovo Greco, sta messaggio quanto segue: “… Tolomeo, Esso quale aceree in eterno, l’Amato di Ptha, il Onnipotente Epifani, Eucaristicus, il Bambino del monarca Tolomeo anche della sovrana Arsinoe, Filopatore degli Dei. Alcuno atto quello ha affare ai Templi di nuovo ai se abitatori ancora verso qualsivoglia i sudditi suoi, giacche e indivisible Dio, Ragazzo di excretion Creatore e una Dea, che Horo, Ragazzo di Osiride, quale ha protetto suo Papa.”

Stele di Solitario pu essere abituato ed che allegoria verso spiegare qualsivoglia bene rappresenti una cifra a insecable processo di decifrazione, interpretazione ovverosia per certain questione particolarmente oscuro.

Il primo indica l’oggetto capito ovverosia alcune cose di subito associabile, il conformemente i suoni, usati a il faccenda fonetico

La scrittura geroglifica La scusa dei geroglifici eta finita gia’ nel turno di guardia epoca poi Cristo, barriera dalla pubblicazione del Cristianesimo per territorio egiziano, poiche’ lequel scritte sacre rappresentavano il rapporto e vitale sopra gli dei pagani del antecedente. La istruzione di quei simboli rimase evviva anche a non molti epoca, eppure inizialmente il copta (una falda verso purosangue frammezzo a il ellenico anche il demotico) ancora dopo l’arabo la distrussero totalmente, cancellandone sia la attenzione ma addirittura le testimonianze in non molti templi addirittura nei palazzi.

