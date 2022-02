Je lance un appel a l’aide a vous les lectrice et lecteurs, aidez moi, donne moi vos impression vos idees, ces recommandations. J’ignore par ou commence,je suis tombe amoureuse tout d’un garcon, j’ai epprouve Afin de ce garcon des sentiments tres tri?s, pour la premiere fois je ne voulais plus me passe d’un garcon, 1 amour fusionel

Chaque matin j’ouvrez la boite au lettre, chaque matin je recevais des pages de lettre d’amour enflamme. des cadeaux a tte les rencontre, des sortis inoubliable, des moments vecu ensemble intense et surtout memorable.c’est l’amour FOU.

Tout un chacun avez fais de nous le meilleurs des couples, le couple le plus amoureux, le plus solide.Personne ne pouvvez imagine qu’on se separe, meme gui?re en reve.

Notre histoire ete devenus tellement belle, tellement sincere et remplis d’amour qu’on a decide de se fiance.

Mon pere a ete definitive, c’etais non, il nete gui?re d’accord. Me concernant sa propre na rien voulus penser, j’esperais me battre. lorsceque jallez lui explique i§a, il a rompus a contre coeur, il a sacrifie notre amour car sa mere ete defavorable a cette relations.

J’etais desesperee, tres decue, tres blese, apres tte les promesses. il la ainsi laisse. malgre que celui-ci y eu ces raison, il a du brisse notre liens Afin de justement assume le lien ki le lis a sa propre mere.

Sous le choc, J’me suis precipite sur le premiers venus a peine qqsemaine apres la rupture. le plus beaux garcon en fac, je suis en 2eme annee de medecine, lui en 7eme annee. Quelqu’un qui possede une beaute exterieur incroyable, mais qui na gui?re tres bon caractere.Il aime trop la vie, les femmes, la fete.

je n’ai pas fe le deuil de mon premiers amant, jai en direct recommence une nouvelle relations.Ce bel apollon reste tombe amoureux de moi. et j’ignore De quelle fai§on, soudainement. apres qqrencontres avec lui l’idee de le voir me fesais peur. une peur paralysante.Aucune solution, rien a Realiser, je tremble, ainsi, jai la nausee rien ke de pensee a un rdv avec quelqu’un comme lui.Jai bcp de complexe, est-ce cela? car lui est tres beau, moi jai ete mannequin aussi mais jai trop de complexe, c t pourra etre un sentiment dinferiorite?

Finallement jai du gardez une relation telephonique, et lui promettant de le revoir tres bientot, apres qqmois au telephone, qui possi?de craque et a rompus.

Je me suis rendus compte que j’avez eu un nouvelle echec, encore je commence a avoir des sentiments pr lui, donc a nouveau je me suis pris 1 mur en pleine figure.

J’ai recommence a avoir des rencard avec dautre garcon qui me plaisez enormement. IMPOSSIBLE deja qu’avant avant 1 rdv j’avez un crack tres grand, je suis anxieuse habituellement, le stress sa me . .. deja qu’en general c t dur ( nauseee, forte peur, tremblement avant un rdv) et mnt. c t devenus IMPOSSIBLE c’est limite si a deux seconde du rencard je devais vomir.

Puis jai demenage, jai decide de changee de vie. d’enterre mon premiere amant. a vrai dire j’essaye avec une volonte jy arriverais, mais concernant le moment jy suis gui?re parvenus. donc je disais, jai changee de vie, je suis dans une autre ville, ainsi, la jai rencontre qq1 sur internet une mm ville, (un amis tout d’un amis) je savais qu’il n’etais gui?re un “canon” comme on dis nos jeunes aujourd’hui.je savais qu’il nete pas vraiment tres tres beau.j’ai eu un tantinet de https://besthookupwebsites.net/fr/ios-fr/ mal a le voir, mais jy suis parvenus.Juste en toute amitiers. notamment jai fe connaisance beaucoup virtuellement avec qq1 ma ville, un garcon qui me plais enormement, mais il a une cherie, je sais que si il navez pas de copine jaurez jamais pu le voir, le eu, etre amis. mnt kan je le vois je stress car il me plais bcp, quil me drague quelque peu malgre etre pris. mais je sais quil se passera rien puisqu’il a une copine, jai un sentiment de SECURITe. donc jai pu le voir aussi.

Donc c’etais un pas par l’avant. 1 effort.

mais maintenant j’ai votre enorme pbs.

jai connus 1 garcon grace a un amis, on s’est connus telephoniquement. On a passe nos journees,nos soirees, et nos nuits a nous parle, sans cesse, sans arret. sans que celui-ci m’ai vus, sans que je l’ai vus.le courant reste passe, exactement comme notre premiere amant, mieux i nouveau.Plus nos temps on passe,plus on s’est trouve, on on semble s’i?tre rendus compte qu’on ete indentique, nos mm centre d’interet, les mm gouts, les mm defautls.

On s’est echange des photo, et la sa ete enfin le visage concernant une telle voix qui me trouble, sa ete des deux cote tres favorable, on se plaisez.

Un sentiment d’attachement s’est cree, j’ignore si on peut appele sa de lamour mais c’est si FORT.

Voila dorenavant 40jours qu’on s’appel dans la journee et tte nos fi?tes jusqu’a s’endormir.je suis contente et epanouis grace a lui.je tiens a lui, et maintenant lorsceque je repense a mon prmeiere avant, deja grace au deuxieme (le bel apolon) j’avez bcp moins en gali?re, la blessure a cicatrice. Et la, c’est sure que je pourrez jamais oublie completement, mais je narrive a me concnetre uniquement concernant ce derniers, votre voix mysterieuse qui me parle, mecoute, me comprend, bref tte les qualitees qu’aucun hommes jusqu’aujourd’hui na pu me montre.

Voila dorenavant 40jours prochainement, votre juene homme veut me voir, il dis quil a bcp pris des heures, ne la jamais presse mais que 40jours c suffisant, on pourrez passe a une nouvelle etape, quil voudrais des contact vrai.