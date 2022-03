Ou les joies d’la fessee au couple entre adultes consentants

Notre fessee joie

Jai un moment pratique la fessee en distinguant la phase jeux de fessee de la phase activite sexuelle proprement dite.

Mes activites recreatives et revigorantes comportaient donc 2 phases distinctes:

Jeux de fessees en preliminaire qui font monter le ravissement Ebats sexuels qui conduisent au bouquet final

Je maccommodais, et mes partenaires aussi, d’la fessee pratiquee en preliminaire . Mes caresses, les penetrations diverses et variees accompagnaient les jeux de fessees mais ceux-ci etaient des mise en bouche en prelude a une conclusion classique. J’ai mise en scene d’la fessee avait pour objet de faire monter le plaisir sexuel. Mes emotions induites, le ravissement physique ressenti quand le monsieur fait bien le article de fesseur averti , mettent ces dames sur orbite.

La Dame avec laquelle jai pratique pendant de longues annees les jeux de fessees accedait au joie ultime au cours de les ebats amoureux qui suivaient. Sottement, je nai que trop rarement cherche a la faire jouir i l’occasion dun jeu de fessees et encore moins sous la fessee elle-meme.

Elle ne me sollicitait pas dans votre sens, me laissant linitiative. Il mest arrive d’la faire jouir habituellement en conclusion d’une seance fessees, Quand je moccupais de ses ouvertures avec faire mes godemiches, mes doigts, la bouche, mon sexe. Plus rarement il lui arrivait davoir votre reel joie sexuel en etant fouettee jambes bien ouvertes. Plusieurs lanieres pas trop cinglantes ou des orties pas trop piquantes avaient dans une telle zone des effets surprenants. Notre petite dame est receptive a la caresse de douces lanieres sur son clitoris et accedait tri?s facilement au plaisir ultime des que la bouche remplacait celles-ci.

De meme, faire mes diverses partenaires vivaient plus ou moins intensement les joies en fessee et trouvaient leur recompense ultime apres celle-ci.

Mais pourquoi reserver lorgasme a lapres fessees ?

Ce nest quil y a une dizaine dannees que jeus le joie de faire decouvrir la fessee en preliminaire a une charmante Quinqua qui navait jamais ete preparee a ce genre dexercice et qui, passe leffet de surprise et surmonte ses principes et autres a priori hostiles, se revela une surprenante adeptes de ces petits jeux.

De petites fessees gentillette lui faisaient rosir joliment ses rotondites en preliminaires a nos ebats et elle termine avec sy soumettre avec plaisir. Un jour, alors que la fessee se faisait longue, douce et sensuelle, a la grande surprise celle-ci glissa une main sous son bide et entreprit de se titiller le clitoris en ondulant et en ronronnant doucement sous la fessee.

Profitant quelle vivait une telle fessee avec grand plaisir, je me hasardai a appuyer les claques et aussi que je craignais d’une fesser trop extri?mement au regard une belle couleur que prenait son derriere, elle me surprit a nouveau en me demandant d’une fesser plus vraiment et plus vite. Toujours pret a rendre service, je mempressai dobeir et tandis que le derriere passait au rouge et que sa propre main sagitant sous son bide Sans compter que qui plus est vite, elle se mit a pousser de douces plaintes en guidant la fessee via des: oui, vas-y, plus vraiment, plus vite oui, sous les fessesoui, fesse-moi fortetc .

Betement frustre de lui laisser l initiative, je lui retirai le bras, glissai le mien a l’espace, fit penetrer mon majeur beaucoup avant dans son sexe trempe et appuyant beaucoup le clitoris, et entreprit d’une masturber bien en appuyant la fessee. Elle ne semblait plus sentir les claques qui crepitaient sur ses fesses bien rouges qui soffraient, se crispaient, ondulaient et soudain , tendue tel un arc, elle partit au sein d’ un orgasme sideral et siderant qui me sembla durer une eternite.

Je realisai quon pouvait faire jouir une femme sous la fessee ! Je ny avais jamais songe: le sot !

Notre dame aux fesses dun beau rouge confessa quelle navait jamais connu votre tel orgasme et par la suite, je mappliquai a fesser votre polissonne non juste a la main mais avec divers instruments, allongee via notre cote gauche dans un lit ou un divan. Employant toujours la meme technique, je glissais mon bras gauche sous son bide pour introduire mon majeur au sein d’ le sexe qui ruisselait de plaisir et je la fessais ou la fouettais crescendo tout en titillant le clitoris en tempo jusqua lapotheose. Il lui est meme arrive de me demander de reprendre la fessee apres un premier orgasme jusqua un second et meme parfois un troisieme.

Ce type de fessee que je qualifie de fessee plaisir montre des interets plusieurs:

J'ai fessee conduit a lorgasme. La dame reste donc demandeuse et devient de suite accroc a lactivite fessee.

La montee en fleche du plaisir du fait en sollicitation simultanee du clitoris conduit la Dame qui recoit la fessee a un niveau dexcitation tel, quelle ne semble plus sentir nos claques. La fessee pourra etre vraiment tres appuyee et lui faire un superbe derriere bien rougi, bien chaud, a point ! Mes partenaires que jai initiees a cette categorie de fessees ravissement nauraient jamais supporte de telles fessees qui pourraient sembler vraiment severes, sans les caresses simultanees et sans lapotheose finale.

Je recommande en particulier cette technique afin d’effectuer consulter les joies une fessee aux novices.

Voir la recette: fessee bonheur en details ici.

Une fessee fut-elle severe, voire tres severe pourra egalement saccompagner de caresses appuyees, ainsi, aller jusqua lorgasme.

Cette video Miss Smiths buttplug punishment 2 montre spankin_daddy donnant du joie a sa mari apres une bonne fessee.