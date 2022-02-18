Особенности гэмблинга Что нужно понимать про игровой процесс на аппаратах в онлайн казино

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Регулировка аппаратов для запуска на деньги
На дисплее любого автомата присутствует навигационная панель. Крайне редко бывает, что ставка фиксирована и не может меняться. Обычно предусмотрены такие параметры:
- Параметр Lines – 1-100.
- Bet Level (уровень ставки) – регулируется в диапазоне 1-10.
- Размер одного кредита.
- Total Bet – иногда без возможности регулировать ставку на линию.
- Особые возможности: оплата дополнительно FS, подключение к джекпоту, интенсивное появление бонусного символа или функции.
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