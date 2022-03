One-night stay-in Ancestry Resort Lahore Class: Naughty KAHANIAN

Tariq here are the findings sahab ko talash thi aik aisay resort hello jahan sex kay liay larkian offered hon

Aunti nay sohail ko bethaya or us say bataya kay you nay zindagi head kabhi muhabat nahin ki or yeh shadi all of us kay bachpan head arrange kar di gai thi, try liay who united states say muhabat karti hay, or united states nay wada kia kay yeh raaz hamesha raaaz rahay ga or is kay ellawa or bohat lorsque raaz o nayaaz ki baatain karnay lagi. Sohail ko otherwise kia chahyeh tha muft main aik aurat apnay aap ko all of us kay saamnay pesh kar rehi thi. Donon nay nay pehli mulaqaat head hi kississing shooroo kardi . phir kia tha us haftey in order to sohail nay aunti kay saath aik din fundamental kaheen kaheen ko apnay donon bachon ko university fees chor aati, shohar us ka raat ko 10 bajay kay baad main aata. Peecha y sohail hota or aunti,or perhaps is saary sisalay ko aik saal guzar gaya

Railway station kay qareeb hi aik resorts jis ka naam shaid “Modern hotel tha” ka intekhab kia gaya

phir sohail kay doston nay mehsoos kia kay sohail kamzore hota ja raha existe. Aik din sohail nay bataya kay united states kay peshaab fundamental khoon a great raha existe. Jab doctor ko have a look at karaya to help you d ka viral infection ho gaya existe, jo haamla aurat ya khas dinon fundamental aurat kay saath sex karnay ki waja say hota existe. Yeh viral infection itna khatar naak existe kay sohail ki jaan bhi ja sakti hay. Jab sohail ko yeh pata laga to help you you nay aunti ko bohat gaalian din laiken abdominal kia ho sakta tha. Ghalat kaam kay ghalat hey nateeja nikalta hay. Sohail aaj tak apna elaaj karwa raha existe . usay this lady maheenay apnay blood examination karwanay parhtay hain. Aunti nay jab sohail ki haalat kay baray head suna so you’re able to you nay which ghar jo all of us nay kraay per lia tha chor dia or kisi doosri jaga chali gai.

Wesay so you’re able to sab kahanian aik lorsque hoti hain laiken kuch kahanian aisi hoti hain jo insaan ko heraan honay kay saath saath pereshan bhi kar deti hain inhi chief say meri aik kahani yeh bhi existe.

Mera naam Omer hay otherwise fundamental aik federal ministry main kaam karta hoon. Last , chief or meray work environment kay kuch doston nay programme banaya kay Lahore ghoomnay jaatay hain. Meray doston chief Tariq, Sohail, Naseer or Zahid shamil thay (Zahid hamaray office ka nahin tha balkay Tariq sahab ka dost tha jo wesay hello saath chal para poder tha).

Jis din hum nay Lahore me banaya usi din hum nay teach kay seats khareeday or raat ko 12 bajay pindi state lahore myself banaya.

Lahore jaatey hooway hum nay bohat shughal kia, mujhay sab kuch bohat aacha lag raha tha, mazaak kartey hooway achanak Tariq sahab nay mazaak head kaha kay Lahore head hum gender bhi karain gay. Yeh baat meri samajh chief jab aai in order to main ghabra gaya. Kioon kay chief apnay class fundamental akela kam umar or gher shadi shuda tha. Tariq sahab hum sab fundamental her lehaaz state elderly thay. Chief ghabra gaya kaheen yeh sab meray saath……………………

Meri jan head you waqt jaan aai jab mujhay pata chala kay meray saath…..nahin balkay kisi larki kay saath. Phir bhi baat perashani ki thi kioon kay chief nay try state pehlay kabhi intercourse nahin kia tha or na hi kisi larki ko real time naked dekha tha otherwise na hi fundamental kisi kism ka guna karna chahta tha.

Lahore jab hum teach state utray in order to talash thi aik hotel ki jahan hum raat ko ra sakain din ko so you can wesay bhi ghoomnay kay liay aay thay. Resort kaafi saaf suthra tha. Hum you chief thehray so you’re able to zaroor laiken tariq sahab kay liay which resort fazool tha kioonkay us head sex kay liay larkian mojood nahin narrow.