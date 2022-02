On ne prend pas forcement le temps de prendre soin de notre intimite et des habitudes sexuelles ne font pas exception a cette regle.

Voici donc des questions que tu peux te poser pour determiner si ta life sexuelle se a beaucoup! Es-tu satisfaite ces jours-ci? Pourrais-tu ameliorer ta routine erotique? C’est forcement un delicieux moment pour faire une introspection!

1. Quelle place la sexualite prend-elle dans ta vie de couple?

Diverses finissent via oublier l’importance d’une saine sexualite dans leur dynamique de couple. Et cela ne veut gui?re penser que la sexualite devra etre ultra active, non, la sexualite de ton couple devra etre. au gout de ton couple! Evidemment, celle-ci doit prendre en compte les desirs necessaires et respecter leurs limites. Si tes relations sexuelles ne te stimulent plus, ou bien si tu estimes que le sexe pourrait prendre une place plus grande (ou moins grosse) dans la intimite, peut-etre est-il moment d’ouvrir le dialogue avec ton partenaire. Quelle est la pertinence de la sexualite dans votre vie de couple? Quelle evolution souhaitez-vous lui donner? Amener sexe et redefinir sa place dans votre dynamique de couple peut lui redonner un role stimulant. Si tel est ce objectif. Petit conseil : c’est toujours mieux de jaser de sexe en dehors en chambre a coucher.

2. A quelle periode ta vie sexuelle a-t-elle ete la plus epanouie?

L’estime sans dire a un impact certain dans notre epanouissement sexuel, ainsi que notre partenaire et Notre dynamique que l’on entretient avec lui. Il va i?tre opportun de poser un regard sur les divers moments ou tu peux affirmer avoir vecu une grande satisfaction sexuelle. Comment peux-tu favoriser ceux-ci? Naturellement, il ne faut gui?re tomber dans le piege d’idealiser le passe. Il convient plutot se servir de celui-ci pour construire un present plus content.

Du reste, le meme exercice est valable Afin de la masturbation : a quelle periode ainsi que quelle facon as-tu reussi a te apporter votre bonheur solo epanouissant? Notre sexualite c’est avant tout une relation avec soi-meme.

3. Comment ta satisfaction sexuelle se determine-t-elle en ce moment?

Est-il essentiel pour toi d’atteindre l’orgasme pour etre satisfaite sexuellement? Et si oui, de quelle maniere? Quelles caresses seront pour toi synonyme de 7e ciel? Quel contexte favorise Afin de toi un lacher prise? Peut-etre qu’en ce moment tu as besoin d’une soiree ou toi et ton/ta partenaire prenez le temps de vous explorer. Peut-etre aussi que c’est d’un changement d’atmosphere dont tu as besoin : 1 petit sejour loin de la maison et des responsabilites pour laisser ta libido s’enflammer. Enfin, il se pourra aussi qu’en ce moment la sexualite ne soit pas importante voire une priorite, et surtout ne culpabilise jamais, c’est totalement normal. Ecoute-toi!

Ba Tik/Pexels

4. La masturbation represente-t-elle ta plus grande source de satisfaction?

Est-ce que tu preferes tes seances en solitaire plutot que celle avec mari? Penses-tu etre J’ai seule capable de repondre a tes besoins? Te laisses-tu aller plus rapidement lorsque tu es seule? As-tu d’une difficulte a jouir sous le regard de ta ou ton mari? Sache que c’est vraiment valide si tu as repondu oui a toutes ces interrogations.

C’est normal que l’on retire souvent des orgasmes plus importants par la masturbation, essentiellement parce qu’il est bon nombre plus facile de se concentrer concernant ses propres sensations – on reste pas plus servi que par soi-meme! Notre recette gagnante n’est pas toujours atteignable avec son ou sa mari. Notre meilleure solution pour ameliorer tes relations sexuelles en duo (ou avec environ personnes!) reste sans contredit de verbaliser ce qui te procure du joie a l’autre quand tu seras prete et selon tes propres limites. Bref : depuis toujours place a l’amelioration – et ca va au sein des deux sens!

5. Quelles sont les positions qui te procurent le environ joie?

Encore une fois, il va i?tre question de communication. Tu as l’impression que tu as du sexe selon votre script tres precis et tu es lassee de celui-ci? Explique a ta ou ton mari que tu aimerais essayer d’autres facons de se faire du bien. Il pourrait i?tre attractif de determiner celles qui te permettront votre plus grand epanouissement. Tu souhaites un peu plus de piquant? Partez a la decouverte de positions et de caresses que tu n’as jamais explorees. Tu pourrais decouvrir des zones erogenes insoupconnees ou meme de nouvelles formes de plaisir.

A l’inverse, si tu n’as pas envie de faire la plupart positions qui te mettent mal a l’aise et que tu aimes 2,3 positions qui, a coup entendu, te procurent du joie. C’est bien aussi correct!

6. Comment pourrais-tu ameliorer ton bonheur?

Tes fantasmes sexuels peuvent-ils i?tre realite? As-tu tendance a refouler le moindre desir? Tu n’oses peut-etre jamais des partager a ta ou ton mari de peur qu’il ou elle te juge? Aimerais-tu essayer 1 nouveau jouet sexuel afin d’ameliorer ton bonheur? Ou en tout cas d’ajouter un nouvelle dimension a tes sensations. Prends le temps de te questionner.

7. Qu’as-tu bien a explorer?

Il va i?tre important au niveau personnel, mais egalement si tu es en relation avec une nouvelle personne, de cibler multiples points que tu as envie d’explorer. Cet travaux va permettre de repousser les frontieres de une vie sexuelle. relations Г l’extГ©rieur Elle donne aussi l’occasion de decouvrir l’autre dans le desir de renouveler une intimite.

9. Est-ce que tes insatisfactions, si tu en as, durent depuis un certain temps?

Es-tu insatisfaite de facon perpetuelle ou plutot sporadique? Estimes-tu que c’est un probleme chronique qui mine depuis diverses mois/annees ta dynamique sexuelle? Si tel est l’eventualite, je te conseille de te tourner vers des expert.es d’une sexualite Dans l’optique de trouver des reponses sur mesure Afin de ta vie sexuelle. Il n’y a rien de en gali?re a consulter un.e sexologue – que votre soit seule ou en couple!

Si tu aimes lire, je te conseille serieusement d’appeler l’essai Rejouissez-vous d’Emily Nagosky qui demystifie de nombreux elements sur la sexualite – autant vis-i -vis physique qu’emotionnel. Quel que soit ta situation actuelle, je te souhaite d’explorer tes souhaits et ton corps sans tabou!