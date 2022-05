On n’a jamais tous l’envie ni les fonds d’acheter un sex-toy dans Internet ou dans une enseigne.

Et pourtant, parfois, si on se masturbe, homme et cousine, on kiffe beaucoup avoir nouvelle chose a disposition que ses mains. Du reste, selon le barometre Sexyavenue (un site qui vend des godemiches), 60% des Francais se paraissent deja fera une telle reflexion et ont decide d’agir en «detournant un objet d’une vie courante». Passe le bref moment d’etonnement dans le 40% qui n’ont jamais eu cette initiative, il est interessant de analyser quels seront les objets les plus populaires.

Et la, les resultats sont globalement sans surprise (on aurait achete les bonnes reponses si ca avait ete une question dans l’emission la Famille en or). Le pommeau de douche arrive en tete pour 29% des femmes devant les legumes (22%). Chez les hommes, les 2 paraissent au coude a coude (16 et 17%). Viennent ensuite la machine a laver (pas a l’interieur, on espere), le portable portable via fonction vibreur, ainsi, tous les autres objets ranges sous la banniere «autre». A noter que 68% l’utilisent en couple.

Effectivement, une bonne vieille courgette ou 1 melon bien mur et c’est parti pour en permanence. Mais, nous, ce qui nous interesse, ce paraissent les autres, tout ce a quoi on ne pense pas instinctivement, utilise via 7% des femmes et 8% des hommes. On a tente de dresser une liste, piece par piece d’une maison, des objets qui valent le detour. Precision: la totalite des ustensiles cites ne sont pas destines a des fins de penetration, certains seront la Afin de stimuler (les pointes des fourchettes) ou pour varier les sensations au cours de la masturbation (le Nutella).

J’ai cuisine

En general votre plus belle piece Afin de les individus un brin inventifs. Des objets, en veux-tu en voila: fourchettes, cuilleres, couteaux, en metal ou bois, rouleau a patisserie, fouet et cuillere a pot, boites a toutes les formes et tailles eventuelles, les manches des casseroles, tout cela traine au tiroir (les piles) que vous n’ouvrez pas. Neanmoins,, surtout, ce sont les aliments qui meritent le detour: nos legumes donc, les fruits, mais aussi le fromage, les cremes fraiches et yaourt, le Nutella, les viandes et poissons, surgeles ou jamais, diverses cereales en forme de petites boules, tel nos Cheerios, les sauces epicees pour nos aventureux.

A empi?cher: les couteaux trop pointus sauf si vous avez avec la dexterite d’Angelina Jolie et les verres trop fragiles, ca tire, tout comme nos spaghettis.

J’ai salle de bains

Tout a, plus ou moins, une forme de phallus ou de plug anal dans la salle de bains, et il n’y a que l’embarras du parti pris: deodorants, savon, brosse a dents (electrique, encore plus), a cheveux, une agreable poignee de cotons tiges, votre peigne, 1 seche-cheveux (allume ou nullement), le balai de chiottes (par exemple), etc.

A empi?cher: ciseaux, coupe-ongles, sauf si vous avez des tendances masos.

Notre salon

Mes pieds de chaise, le chandelier si vous en avez un, les pieces tout d’un jeu d’echec, l’ensemble des petits objets ramenes de voyage (une Tour Eiffel, Tour de Pise, toutes les boules a neige (on conseille celle de ce Pape), un petit garde en plomb de Buckingham Palace, etc.). Sinon, la manette vibrante d’une console, la telecommande d’une tele ou la souris de l’ordinateur («pour jouer a la chatte et a la souris», a ose http://datingmentor.org/fr/jdate-review un quidam a J’ai redac).

A eviter: l’aspirateur allume et les stylos dans l’uretre.

La chambre

Le lit etant la zone prefere des Francais afin d’effectuer l’amour, bien ce que vous pouvez avoir a portee de main pour vous masturber pourra etre utile. Souvent, ce seront identiques objets que dans la salle de bains ou le salon. De surcroi®t, n’oubliez nullement nos cintres et les peluches (si vous avez garde des souvenirs d’enfance). Sans oublier la chaussette, classique parmi nos classiques, les sous-vetements de son-sa partenaire ou son-sa coloc, et, bien evidemment, les baskets ou des talons hauts.

A eviter: les animaux de compagnie (c’est interdit par la loi, meme le serpent et l’anguille).

La ferme

Dans cette piece, l’amusement est en mesure de etre sans limite, mais c’est aussi celle de tous les dangers. Certains aiment y fabriquer des machines compliquees (a lire, concernant la question, l’etonnant boulot du photographe Timothy Archibald). Pour les moins bricoleurs, attention: toutes les ponceuses, perceuses et autre tournevis meritent bien de meme quelques amenagements avant d’etre utilises. Mais comme evoque une collegue poete a qui l’on demandait de l’aide: «Si tu kiffes te Realiser des difficultes, c’est jamais illegal de se foutre des vis dans le cul.»

Mes outils de jardin seront aussi une bonne alternative, tout comme le levier de vitesse d’la voiture ou un velo sans selle. Notre tuyau d’arrosage rejouira les nostalgiques du pommeau de douche.

A empi?cher: la tronconneuse.

