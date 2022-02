OkCupid : quand un site de rencontre manipule ses utilisateurs

“Nous faisons des experiences i propos des etres humains”. Tel est le titre du post de blog de Christian Rudder, fondateur du website americain de rencontre OkCupid, lundi, dans lequel il expliquait fierement avoir manipule ses utilisateurs a des fins commerciales. Trois experiences ont ete conduites pour tester le comportement des internautes a un insu.

Exageration des affinites et suppression d’elements du profil

Le blog a fera croire a des couples d’utilisateurs que leurs profils avaient un taux de compatibilite de 90% alors qu’il n’etait en realite que de 30%. Resultat: limite un couple sur 5, a qui l’on avait ainsi menti, a fini avec echanger quatre messages ou plus. “Le simple mythe une compatibilite marche tout aussi bien que la realite”, concluait Christian Rudder.

Une nouvelle experience fut realisee en janvier 2013: pendant 7 heures, les photos des utilisateurs ont ete supprimees des profils. Et, moins d’utilisateurs se sont connectes mais ceux qui l’on fait ont eu tendance a repondre plus souvent aux messages qui leur etaient adresses.

Lors d’une troisieme experience, les documents qui completent nos profils ont ete supprimes pour ne laisser que les photos. Cela n’a pourtant pas change la maniere dont les profils ont etes notes. L’apparence physique reste donc ressortie tel le critere essentiel de panel tout d’un partenaire.

Des reactions d’indignation

Ces pratiques, vraiment revendiquees par OkCupid, ont ete largement critiquees sur internet. Un informaticien de l’universite de Pennsylanie, Matt Blaze, suggere ainsi sur Twitter de rajouter des clauses au contrat de licence pour nos utilisateurs de OkCupid: “Nous nous reservons le droit de provoquer du desespoir” mais aussi “Vous acceptez qu’il n’y aura nullement d’amour, a part l’amour de Big Brother”.

“Ils utilisent les emotions et la communication a mauvais escient”, s’indigne Irina Raicu, directrice du programme d’ethique d’internet de l’universite Santa Clara, citee via le quotidien britannique The Telegraph.

“Faire des experiences i propos des utilisateurs sans leur consentement pourrait Realiser perdre (a OkCupiD) en credibilite”, presage-t-elle.

Justifications cyniques

Loin de regretter sa demarche, Christian Rudder se justifie sur le blog :

“bon nombre de idees sont mauvaises. Meme les bonnes remarques pourraient etre meilleures. Seules des experiences permettent d’avancer. (. ) Nous avons remarque recemment que les mecs n’avaient gui?re apprecie que Facebook fasse des experiences avec un “news feed”. Mais vous savez quoi? Di?s que vous utilisez Internet, vous etes la question de centaines d’experiences, a toute heure en journee et sur n’importe quel site. C’est la facon dont fonctionnent nos sites internet..

Malgre un cynisme, ces propos refletent toutefois la verite. Facebook avait fera parler de lui fin juin lorsqu’il avait ete decouvert dans une revue scientifique que le reseau social de Mark Zuckerberg avait manipule le fil d’actualite de 700.000 utilisateurs Afin de observer leurs reactions a des messages a caractere plus ou moins positif.

OkCupid : Un site de rencontre efficace, mais…

Cette semaine, nous allons parler de OkCupid. Un site de rencontre branche venant bien droit des Etats-Unis, aujourd’hui exporte vis-i -vis international, mais la page n’est i chaque fois gui?re traduit en francais ! Pourtant, avec votre acces simple et une utilisation gratuite plutot complete, OkCupid merite vraiment une reconnaissance, n’oubliant aucun securise sa plateforme et d’eliminer des faux-profils. On fait le point ensemble ?

Logo officiel du website OkCupid.com

S’inscrire sur OkCupid

L’inscription a OkCupid reste aisee. Pour commencer, indiquez ce genre et votre sexualite, ce nom d’utilisateur, adresse e-mail et lieu de residence. Ensuite, c’est reclame d’indique ce que vous recherchez : amities, histoires d’un apri?m ou d’une vie… vous pourrez egalement bien selectionner !

Capture d’ecran realisee avec le blog OkCupid.com

Un coup votre premiere etape validee, il vous faudra repondre a une serie de 15 questions, lesquelles sont posees a tous les nouveaux inscrits sur le website de rencontre. Cela permet par la suite de confronter les reponses des autres membres avec les votres, Afin de determiner chatrandom ce compatibilite. Car a chaque question posee, vous donnez evidemment ce reponse, mais vous devez egalement indiquer les reponses que vous souhaiteriez que ce interlocuteur donne et indiquer si c’est une question particulierement importante a les yeux. Par exemple, vous indiquez que la religion n’est gui?re importante vraiment a toutes vos yeux, mais que vous acceptez que votre interlocuteur ne degote jamais cela important vraiment, ou peu important.

Les fonctionnalites de OkCupid

Le website de rencontre propore une interface claire, fluide et resolument moderne. Ici, pas d’extravagances, il s’agit de presenter a l’utilisateur des rencontres, non pas des artefacts et gadgets de tout type qui demandent de “manager” non stop son profil ! L’utilisateur inscrit dans OkCupid saura donc faire des recherches classiques, en indiquant ses preferences sur les caracteristiques physiques, la tranche d’age, le lieu de residence, la personnalite…

Ensuite, la fonctionnalite “a Notre Tinder”, ici appelee “DoubleTake”, propose une serie de membres dont le profil reste compatible avec le votre et il vous appartient ensuite de mettre ces profils en favoris ou non.