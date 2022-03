OkCupid – l’application de rencontre gratuite pour nos celibataires branches

OkCupid reste une application de rencontre gratuite. Tres en vogue dans le monde anglophone, OkCupid tente de se Realiser une place en smartphones des Francais. Branchee, pop et dans l’air du temps, OkCupid s’adresse principalement a toutes les jeunes. Voyons ensemble votre que coi»te cette application de rencontre gratuite et facile dediee aux Millenials.

OkCupid en bref

OkCupid reste une application de rencontre tres connue au monde anglophone. Lancee en 2004 par Chris Coyne, Sam Yagan, Christian Rudder et Max Krohn. Elle appartient desormais a Match Group (Meetic, Tinder, Plenty Of Fish). Elle a su se faire un nom outre-Atlantique, mais peine toujours a tomber sur sa place sur le marche francais.

Il faudra dire que la concurrence reste rude et que l’application est en anglais… Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, elle se vante pourtant d’etre a l’origine de 195 millions de matchs chaque annee. En France, elle sera alors loin d’effectuer part des meilleurs sites de rencontre gratuite.

Pour vous faire une idee rapidement, voici 3 trucs a retenir dans OkCupid :

Il va i?tre possible d’effectuer tous types de rencontres.

Mes rencontres se basent dans des QCM.

L’application de rencontre est gratuite et en anglais.

A qui s’adresse OkCupid ?

Si on devait comparer OkCupid a toutes les applications de rencontre gratuite que l’on connait en France, on pourrait citer HugAvenue, Tinder ou bien Happn. Du coup, l’application est dediee a la rencontre rapide. On va pouvoir ainsi y trouver de potentielles rencontres serieuses tel des flirts ou des relations ephemeres.

Au-dela du type de rencontre, OkCupid s’adresse autant a toutes les heterosexuels qu’aux LGBT+. L’application souhaite venir en aide a tous des celibataires dans leur recherche de l’amour, quelle que soit un genre et un orientation. On va pouvoir d’ailleurs noter que 13 identites de genre existent via OkCupid et 22 orientations sexuelles. C’est beaucoup plus que dans chacune des autres applications de rencontre ou sites de rencontre.

Cette difference montre a quel point OkCupid s’adresse a toutes les Millenials. Beaucoup plus sensibles a ce type de questions de genre et d’orientation sexuelle, nos Millenials ont parfois de la peine a s’identifier a ce qui est propose sur des e-boutiques de rencontre plus classiques comme Meetic ou eDarling. On pourrait donc le classer dans la categorie 18 – 35 annees avec AdopteUnMec et HugAvenue.

Comment fonctionne OkCupid ?

L’utilisation d’OkCupid reste tres simple. On telecharge l’application, on entre son prenom/pseudo, le age, sa localisation et c’est parti !

Pour apprendre a nous connaitre (et Afin de matcher avec les autres), l’application pose de nombreuses questions. On y repond ou non comme on le aspire i . Elles se presentent toutes sous la forme de QCM (questionnaire a tri multiples).

Les questions vont en couleur preferee a des questions rigolotes comme « tu preferes voler ou etre invisible ? »en passant avec des questions d’opinions type « te consideres-tu comme une comment matcher sur xcheaters feministe ? ».

Grace a toutes les reponses, OkCupid propose des QuickMatchs. Ce sont les premiers resultats de profils compatibles sur la base de quelques questions. Quand on apprecie le profil, on envoie un like et l’autre utilisateur recoit une notification. J’ai conversation peut commencer.

OkCupid est-elle une application payante ?

Comme chacune des applications de rencontre gratuite, OkCupid possede aussi sa part payante. Celle-ci n’est nullement necessaire pour utiliser l’appli, mais elle apporte des fonctionnalites supplementaires.

On trouve 2 abonnements : le A-list Basic et le A-list Premium. A-list est une expression anglaise signifiant l’elite. Voici nos fonctionnalites contenues dans les abonnements A-list d’OkCupid :

Augmenter l’attractivite du profil

Chacun des abonnements va etre souscrit comme achat integre au sein d’ l’application. On s’abonne ainsi en direct par l’App Store ou par le Google Play Store. Actuellement, OkCupid n’est jamais vraiment en place sur le marche francais, mais s’il est possible de telecharger l’application. De votre fait, les prix paraissent communiques en dollars. Si vous choisissez de vous abonner, vous serez bien sur preleve en euros depuis ce compte Apple ou Google Play. C’est pourquoi nous avons converti les prix avec le taux actuel (octobre 2020) pour vous apporter une reelle idee du prix.

Attention, il s’agit d’abonnement a renouvellement automatique tel dans tous les sites de rencontre a quelques exceptions pres.

Comparer OkCupid a toutes les autres applications de rencontre gratuite

OkCupid s’aligne avec l’ensemble des applications de rencontre gratuite qui connaissent du succes aujourd’hui. Elles offrent toutes leur fonctionnement basique aux celibataires. Puis, en offrant des tarifs peu eleves, elles les incitent a prendre 1 abonnement.

Comme on va pouvoir le voir au tableau ci-dessus, OkCupid et ses concurrentes s’adressent a une cible assez jeune, draguee et citadine. Au-dela de 35 ans, nous deconseillons l’utilisation de ce genre d’applications Afin de preferer des sites comme Meetic, eDarling ou EliteRencontre qui sont beaucoup plus efficaces.

Notre conclusion sur OkCupid

Peu utilisee en France, OkCupid est en mesure de s’inviter dans votre telephone comme deuxieme application de rencontre Afin de passer moyen. Cependant, il vaut mieux noter qu’elle souffre aussi de problemes techniques souvent releves par nos utilisateurs. D’ailleurs, l’application a ete victime d’une faille de securite en juillet 2020 comme le releve ce post du Parisien.

Enfin, vu les tarifs pratiques et le peu de Francais inscrits sur l’application, il va etre complique d’effectuer une rencontre rapide. C’est pourquoi nous conseillons plutot d’aller sur HugAvenue Afin de des rencontres rapides, ephemeres ou durables.