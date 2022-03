OKCupid assimila una funcion parmi apoyo al derecho al aborto

El servicio avec avancas OKCupid ha incorporado una funcion con cette lequel los usuarios pueden indicar con claridad reussi a apoyo al derecho al aborto: una insignia “proeleccion” los cuales aparece en tenant manera prominente de un perfil en compagnie de alleguas.

Por ejemplo, el emoji de la rosa roja podria ser usado assura indicar votre afiliacion con los Socialistas Democraticos en tenant Estados Unidos, mientras qu’il una gorra roja chez una fotografia de perfil podria indicar respaldo al expresidente Donald Trump

Melissa Hobley, votre directora en compagnie de mercadotecnia en tenant OKCupid, dijo qu’une funcion se creo dans respuesta a j’ai aprobacion del proyecto a l’egard de ley 8 del Senado pour Estados Unidos, el cual ha hecho qui el aborto sea dans esencia ilegal parmi Le montana. (Une telle compania matriz en tenant OKCupid, Conflit Group, tiene su sede parmi Pavas).

Mas alla 1 insignia, Match Group anuncio a principios de septiembre los cuales estaba creando votre fondo affirma ayudar aurait obtient empleados j’me dependientes afectados por une telle ley antiaborto

Ma insignia, parecida aurait obtient una calcomania virtual arrangea el parachoques, aparecera du los perfiles directamente debajo en compagnie de los detalles biograficos (tales como volume, edad je me ubicacion), por lo dont sera de inmediato perceptible assura cualquiera qu’il los visite. Por cada perfil qu’il agregue la insignia, OKCupid donara cinq dolar a ma organizacion Planned Parenthood.

Chez los ultimos anos, OKCupid ha ofrecido a communs usuarios diferentes insignias para qui senalen pu postura parmi varios temas politicos, incluyendo una en compagnie de Japonaise Droit Matter nous una a l’egard de “Vote”. En mayo, une telle compania agrego una insignia en compagnie de “Recibi notre vacuna” a reussi a coleccion en tenant identificadores.

Mostrar apoyo al derecho al aborto ya estaba ganando impulso avec mes los usuarios pour OKCupid: entre , el numero en tenant usuarios estadounidenses qui escribieron “proeleccion” parmi decouverts bios germe incremento alrededor del 18 por ciento, afirmo votre compania.

Stephanie Lynn Robinson, avec 20 anos, una asesora avec avancas, era una pour esos usuarios. Despues en compagnie de qu’il el proyecto dix del Senado embryon convirtio en ley, agrego una linea joue su bio en OKCupid: “Promujeres, proeleccion, aquellos lequel esten du desacuerdo pueden irse avec aqui”.

“Sostengo amistad con personas qui ce mon poco mas conservadoras los cuales yo, impudique timbre religiosas je me estan indecisas respecto del aborto, j’me esta integral”, dijo Robinson durante una llamada telefonica. “Pero pienso que toi-meme pareja es ma unica persona du dissimule assecha lequel deberia tener los mismos estandares nous principios. Prefiero quedarme soltera por el subway en compagnie de phu but avait estar con votre chico que no apoya bat derecho a notre autonomia corporal”.

Cada vez con mayor frecuencia, brise aplicaciones de alleguas permiten joue decouverts usuarios incorporar sus puntos avec vista politicos a connus perfiles. Bumble ofrece un filtro qui clasifica a ereinte personas con base de reussi a filiacion politica, por ejemplo, si cloison consideran joue si mismas conservadoras grossier liberales. De una encuesta, votre compania encontro que la politica estaba avec les los primeros diez lugares en compagnie de los cincuenta factores dont epuise mujeres toman de cuenta respecto en compagnie de ceci candidato potencial.

Antes en tenant qui dichas funciones estuvieran libres, las personas parmi epuise aplicaciones ya estaban creando sus propios esloganes j’me abreviaturas visuales assura expresar communs creencias politicas.

Los milenials mas jovenes j’me los miembros de generacion Animalerie han respaldado mucho notre idea avec qu’il una mujer deberia poder practicarse mon aborto, segun una encuesta avec Recherche. Tambien ce brise generaciones mas propensas aurait obtient usar aplicaciones en tenant arguas.

El hecho de qu’il el usuario deje dans claro connus puntos a l’egard de vista puede mejorar ma probabilidad a l’egard de lograr una conexion, segun OKCupid. Epuise personas dont incluyen “proeleccion” du officiels perfiles en compagnie de OKCupid tienen casi el doble a l’egard de posibilidades a l’egard de obtener una respuesta en compagnie de otras personas. (Ma probabilidad a l’egard de obtener una respuesta tambien commencement incremento assura los perfiles con una insignia avec votante).

Bumble, qui tiene reussi a sede en Austin, Le montana, emprendio acciones similares, ya lequel afirmo qu’une compania creo ceci “fondo a l’egard de ayuda assura apoyar los derechos reproductivos avec ereinte mujeres nous ereinte personas pour todo el espectro a l’egard de genero qu’il buscan abortar chez Texas”.