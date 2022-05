Ocho motivos por los que estas sonando (otra vez) con tu ex

Si bien los suenos son dificiles de analizar, en muchas ocasiones sonar con una expareja tiene que ver mas con nuestro presente que con echarla de menos.

Danae, de Gustav Klimt. Foto: Getty

Uno de los suenos mas recurrentes es ese en el que, sin esperarlo y sin que haya una razon aparente, nuestra expareja vuelve al subconsciente. Aunque los suenos, suenos son, no podemos evitar preguntarnos por que esa persona vuelve a aparecer y si ese antiguo amor no esta tan superado como creiamos.

En realidad, las razones para sonar con alguien son diversas y no siempre tienen que ver con los sentimientos. “Normalmente tendemos a pensar que los suenos son manifestaciones de los deseos de nuestro subconsciente. La realidad es que los suenos son mezcolanzas de muchos ingredientes con ese resultado. Sonar con un ex no significa que le sigas queriendo en secreto, por suerte”, explica la psicologa y terapeuta de pareja Susana Ivorra.

De esta forma, la experta agrega que “nuestro cerebro esta lleno de recuerdos, muchos de ellos asociados a estados emocionales. Puede que ese dia nos hayamos acordado de esa persona por cualquier motivo, o que hayamos vivido alguna experiencia cuyas emociones ha conectado con la emocion vivida en el pasado con nuestro ex. Es mas algo aleatorio que premonitorio o una epifania”.

En esta linea, Lauri Quinn Loewenberg, una escritora especialista en el analisis de suenos, explicaba que puede haber hasta 20 razones diferentes para sonar con una expareja.

Estos son algunos de los mas destacados que recogen los expertos:

Asuntos pendientes por resolver

Cuando mas sonamos con nuestro ex suele ser cuando la ruptura esta reciente. Aunque esto no tiene por que traducirse necesariamente en que aun haya amor entre nosotros, sino mas bien asuntos pendientes. Como aclara Lauri Quinn Loewenberg, puede que estes sonando con esa persona “porque tu subconsciente esta tratando de ayudarte a superar la ruptura”. De esta forma, mas que estar estancados, estamos en el camino correcto para lograr pasar pagina.

Nostalgia por tener una relacion

La tambien psicologa Nuria Jorba apunta que, si bien sonar con un ex “no tiene por que significar que aun sentimos algo, si puede tener que ver con algun tipo de emocion no resuelta”. Uno de estos ejemplos puede ser el deseo de volver a vivir los buenos recuerdos de esa relacion, bien sea con esa persona o con alguien nuevo. “Puede ocurrir que no queramos estar con esa persona en concreto, pero recordemos momentos bonitos que nos hagan sonar de nuevo, o quizas que deseemos encontrar pareja y al no conseguirla idealicemos la ultima relacion y por ende, sonemos mas con ella”. En este sentido, quizas si deberiamos hacer una reflexion para saber distinguir entre ambas ideas.

Superar una relacion toxica a traves del sexo

Uno de los suenos que mas nos perturba es sin duda cuando aparecen relaciones sexuales con alguien, que ademas resulto ser muy toxico en nuestra vida. Lauri Quinn Loewenberg apunta que tener sexo con un ex toxico puede ser una buena senal pese a lo que parece. “Si ha pasado un tiempo y estas seguro de que no recuperarias a la persona, y datingranking.net/es/fetlife-review no te sentirias debil de esa manera, pero estas teniendo un sueno en el que vuelves a estar juntos y las cosas son geniales, esa resulta una buena senal de que estas llegando a la paz. Ya no te estas golpeando a ti misma. Te perdonas y has aceptado esto como parte de ti mismo y de tu pasado y una leccion aprendido”. Pero mejor no intentar probar a hacerlo realidad.

La magia del primer amor

Si sonar con un amor reciente nos puede generar preguntas, sonar con un amor de hace muchos anos nos puede dejar totalmente descolocados. Aunque en realidad tiene su explicacion. Susana Ivorra explica que “el significado poco o nada tiene que ver con la persona en si, sino con quien eramos nosotros en aquel momento. Como nos sentiamos entonces”. De esta forma, segun la psicologa, mas que echar de menos a ese primer amor “echamos un poco de menos nuestro yo mas joven, menos herido, mas despreocupado”. Incluso puede que nuestra actual relacion de pareja, ahora mas duradera y estable, este algo estancada, y lo que echemos de menos sea esa frescura de las primeras veces, que el primer amor en si mismo.

Romper con algo o con alguien

Los recuerdos con un ex pueden ser buenos o malos. Asi en vez de sonar con esos bonitos recuerdos del primer amor, quizas lo que aparezca en nuestros suenos sea el momento de la ruptura, sobre todo si fuimos nosotros quien dimos el paso. Segun Susana Ivorra, esa ruptura no tiene que ver solo con esa persona, sino con la necesidad de romper con algo en nuestra vida. “Quiza en este momento estemos atravesando por un momento doloroso, aunque el motivo pueda ser muy distinto al amor o desamor, pero nuestra mente nos conecta con los recuerdos del dolor pasado”. Asi, en este caso “no significa que tengamos nada por cerrar con esa persona o que tengamos sentimientos hacia ella todavia”, sino que a lo mejor volvemos a estar en un momento en el que necesitamos cerrar otro capitulo de nuestra vida, y nuestra mente nos recuerda como lo afrontamos entonces

Afrontar un rechazo

Otra variacion es sonar que esa persona rompe con nosotros. En este caso mas que con afrontar que tenemos que romper con algo, lo que tenemos que asumir es algun tipo de rechazo y, de nuevo, nuestra mente busca esa sensacion previa en nuestros recuerdos. A este respecto, Lauri Quinn Loewenberg cuestiona que “si esto fue hace mucho tiempo, y estas sonando que este ex te esta volviendo a tirar de nuevo, entonces debes preguntarte: ‘?Que esta pasando ahora mismo que me hace sentir de esta manera? ?Me rechazaron por un trabajo? ?Se rechazo algo que le propuse? ?Por que te sientes rechazado o rechazado de nuevo en este momento?”. Quizas recordar como afrontaste ese momento te ayude a gestionar el que viene.

Situaciones parecidas