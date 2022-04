Nunca te equivoques lo cual es lo que de certeza excita a las mujeres

Te has pasado toda la vida intentando encender a las chicas con caricias por al completo el cadaver o abrazos cuando realmente con eso nunca basta.Te contamos lo primordial

El prestigio de los preliminares en las relaciones sexuales seri­a de sobra popular. Tenemos numerosos estudios y referencias de profesionales que evidencian que las chicas requieren juegos previos, caricias por todo el tronco asi­ como charla antiguamente de entrenar el coito para que este sea satisfactorio. Lo dicen, por ejemplo, las expertos sobre ‘Psychology Today’ o el terapeuta sexual Ian Kerner en ‘Deccan Chronicle’, en donde afirma que “los varones se excitan tan agil igual que la destello, pero se necesitari? tiempo para que las hembras se pongan a tono, de alla el valor de los comunmente obviados preliminares”.

Bueno, lapso lapso. parece que no. Investigadores de la Universidad sobre Queens (recien estrenada York, EEUU) han llegado a la conclusion sobre que los miembros masculinos estimulan zonas erogenas de la chica que nunca todo el tiempo las excitan. Las preliminares que se extienden inclusive 20 asi­ como 30 min. son en ocasiones ineficaces.

El esteoreotipo reza que ellos “se encienden con unicamente apretar un boton”; segun esta investigacion, a ellas les pasa igual

El estudio, cuyas conclusiones se han obtenido tras investigar a 31 hembras, ha determinado que ellos deberi­an dejar de dar vueltas por el cadaver de las feminas asi­ como centrarse prioritariamente en 2 zonas la vagina y la vulva. ?Por que? A las damas objetivo del experimentacion se les puso un video sobre preliminares de 18 minutos sobre duracion, y luego otro de 18 minutos ademas en el que se veia a parejas manteniendo relaciones sexuales. Mientras, se les media el nivel sobre excitacion. ?Resultado? Ellas se encendieron mas cuando las videos se centraban en la estimulacion sobre la vulva y no ha transpirado vagina.

Este descubrimiento va an ahorrar lapso a los hombres. Las caricias por los muslos, por el cuello, las abrazos y las sitio mГіvil kenyancupid terminos podri­an generar exctitacion, sin embargo la discrepancia la va a marcar su forma de estimular la zona erogena de el aparato reproductor mujeril. Esto, Asimismo, pone una nota de igualdad entre hombres y no ha transpirado hembras, por consiguiente el esteoreotipo reza que ellos “se encienden con unicamente apretar un boton”; ahora, Conforme esta ultima investigacion recogida por ‘Men’s Health’, da la impresion que ellas son iguales.

Que efectuar en la ‘zona V’

Una vez que conocemos que se puede dejar el tiempo acariciando porciones erogenas que an ella la dejaban mas templada que templado, vamos an ocurrir al momento concluyente que efectuar en la vagina desplazandolo hacia el pelo la vulva. Igual que siempre en la vida, tendri­as varias opciones. Elige la que mas te convenga, por consiguiente la totalidad de son validas, porque se centran en la region, que llamaremos, ‘V’.

1) Tocamientos en la ropa

No seri­a indispensable que la novia este desnuda de conseguir el orgasmo. Puedes elaborar que llegue al culminacion con la ropa puesta desplazandolo hacia el pelo en todo punto y no ha transpirado circunstancia. Seri­a tremendamente sencillo. Unico debes ir subiendo tu mano lentamente desde las rodillas a la vagina, pasando por la rostro interna de las muslos. Ella comenzara a excitarse de inmediato.

Nunca te pases con la velocidad, el ritmo lo marca comercial ella basta con interpretar las reacciones que provocas en su cadaver

Una ocasii?n en la seccii?n vaginal, realiza movimientos circulares y verticales. Cuando notes que la novia esta a momento sobre regresar, puedes realizar la clase sobre pellizcos en la seccii?n de el clitoris. Recuerda que no deberias apretar mucho.

2) Sexo oral

Ya que te debes centrar en la vulva, por que no efectuarlo con el sexo oral. Recuerda que has de ser de ser delicado y no ha transpirado nunca succionar. Lo que deberias hacer es concentrarte en el clitoris. “No te pases con la velocidad, el ritmo lo marca ella basta con interpretar las reacciones que provocas en su cuerpo”, detalla la actriz porno Amarna Miller. Y no ha transpirado, recuerda, nunca goza de mucho significado que introduzcas tu lenguaje por el interior de la vagina. Es anormal.

En caso de que quieres mas consejos sobre el sexo oral, haz clic aqui o aca.

3) Con los dedos

Seri­a la clasica masturbacion con las dedos. Solo has sobre introducirlos en la vagina desplazandolo hacia el pelo moverlos en el interior. Lo ideal es que las metas en forma de gancho y no ha transpirado creando cierta opresion hacia en lo alto, puesto que estaras estimulando de este modo el acreditado aspecto G. Puedes conjugar todos estos movimientos con masajes en el clitoris. Desplazandolo hacia el pelo, recuerda, De ningun modo nunca deberias alojar las dedos simulando una penetracion.