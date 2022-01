Nous savez si l’on avait pas d’ moyen possible pour communication a part ma carte telephonique

A 45 ans notre vie ne a epargne mais ne m’a jamais abime , voici mes recettes Afin de etre epanouie

Vacances j’oublie tout .

Les amis les vacances m’ ont commencees concernant plusieurs d’entre nous ou nous allez bientot partir nous reposer , nous detendre , vous remplacer des inspiration !

Je vous desire d’en profiter du maximum .!

Qu’est-ce que implique ? Bien d’abord essayez de vous detendre d’emblee en deconnectant avec Grace a ce smartphone et Vos mails .

Vos renseignements alors on ferme des ecoutilles tel un sous-marin on plonge et on vit une sympathique vie de vacancier loin quelques problemes et d’un stress ( on des retrouvera beaucoup assez tot !)

bref ! Mon conseil mettez-vous au sein de 1 bulle pour vacances sans television / connexion ..debranchez-vous et vivez ces vacances » a l’ancienne »

Prenez un delicieux bouquin ( j’en lis mon actuellement drolissime et tendre » memere au sein des orties » de Aurelie Valognes ..un regal !.

Apres , simplifiez les vacances ne nous mettez Manque trop de pression » je dois ensemble a ca, ca , ca sinon mes vacances sont fichues .

Prenez la temps libre , respirez , riez , souriez .

Vous etes de famille ? Beneficiez de moments avec Grace a ces bambins afin d’effectuer 1 activite ensemble 1 randonnee , une plongee , 1 sortie bateau , une viree de kayak ..meme lorsque ils renaclent ils s’en souviendront prochainement …avec faire mes enfants j’ai limite bien tente et nous avons pour magnifiques souvenirs ensembles !comme Notre plongee avec Grace a la nana , Votre jet ski avec Grace a mon fils , l’accrobranche avec Grace a les beaux-enfants etc ..

Nous etes seul? Lorsque vous partez de club profitez-en pour pratiquer 1 activite que nous ne connaissez gu et vous rencontrerez forcement du monde a votre occasion .. j’ai eu de nombreux monde en me mettant pour J’ai motocross . Barrer ca rapproche . Tennis / golf / volley / petanque allez-y osez et vous serez surpris pour plutot vite sympathiser .

vous etes avec Grace a la conjoint ? La amoureux ? Profitez-en concernant Parler , pour dialoguer , Afin de rire ensemble concernant payer moyen de s’embrasser ainsi que se caliner ..ne vous donnez Alors jamais tr d’objectif ( sportif , visites ) la objectif est pour renouer avec Grace a ce compagnon car pris avec ses la tache et des responsabilite nous avons quelque temps de moment a nous consacrer Alors Oui ! C’est l’instant de le ou sa analyser , de lui payer la main de guincher au sein des jeunes bals d’un samedi soir d’effectuer pour longues siestes au sein de la chaleur pour l’autre ..

Nos vacances c’est alors votre temps Afin de se reconcilier avec Grace a soi du prenant soin de le physique ..cremez -vous , faites des masques sur ces ongles votre visage , faites nous masser , chouchoutez les jeunes pieds .

C’est votre temps libre concernant se reconcilier avec Grace a les amis en prenant moyen pour vivre avec Grace a eux des gros moments

C’est 1 temps concernant se reconcilier avec Grace a l’univers de priant , du meditant , du remerciant …Alors bonnes vacances ?????? #vacances#hollidays

Quoi ? Qu’est Le que j’ raconte i nouveau . J’ai envie dire que nous sommes pour l’air en drague facile via de la appli telechargee Avec cette smartphone ..celle li va nous Geocaliser et nous permettre d’effectuer connaissance avec Grace a Plusieurs personnes que nous n’aurions jamais rencontre autrement ! Pourtant nous vos croisons , elles habitent pres pour chez nous ..Mais vivent et travaillent au sein d’ d’autres univers ->En ce sens Mon postulat des appli est plutot excellent et positif .

Entre parenthese c’est vrai que ce qui rapprochaient tous les voisins tel tous les bals populaires n’existent plus ou assez minimum qu’il n’est plus Correctement vu d’arreter dans un magasin une jeune soeur concernant aller boire votre verre meme si on est votre i moi monsieur . ( on risque d’etre gaze ) ?? bref nos n’osent Pas nous traiter . pour notre cote ( ces dames ?? ) nous avons peur que l’on nous prennent concernant quelques aguicheuses alors nous arborons 1 air renfrognee type cerbere ce qui decouragent les Pas motives !

Avec la rue , nous avez eu remarque ? on ne se regarde Meme Pas Lorsque l’on se croise ( pour l’ensemble des manieres nous avons tous les yeux rives Avec la liseuse , ordi , iPhone ) on ne risque aucun visionner qu’il y a de jolie nana qui nous couve de ce regard ou mon bel homme , lequel n’est Manque insensible pour cette charisme ..nous sommes d’argent au sein de Plusieurs temps connectes . Pourtant jamais a toutes les humains .

Afin de repasser aux applis Quelques y paraissent tres refractaires j’ comprend et me sens d’accord avec Grace a leurs arguments , cela dit, concernant ma part j’essaye i chaque fois d’observer l’angle positif Plusieurs trucs .

De resume j’ai trouve que bien « cadre » nos appli seront indispensables et tel je Votre disais precedemment , il y a beaucoup d’individus biens i propos des sites , il faut Posseder Notre patience pour les debusquer ..

Cela dit, on ne va jamais se cacher sa verite on voit aussi 1 certain nombre pour margoulins ainsi que professionnelles , de gens maries , pour menteurs , de tricheuses , c’est un peu tel Avec le quotidien ..

Ce n’est Manque nouveau !Alfred pour Musset en 1834 ne disait -il nullement ». Tous les hommes paraissent menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et laches, meprisables et sensuels ; toutes les jeunes femmes seront perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et depravees ; .. Oui Oui ces defauts faisaient bon de la societe de ce 19 eme siecle alors je pense que de bien temps les mecs ont en dire » oh cela dit, quelle epoque Prealablement c’etait bien ! »cela fera part une life point .

En ce qui concerne tous les rencontres virtuelles je pense qu’il reste bien d’etre positif , realiste et je dirais alors prudent. Je voudrais Realiser de comparaison concernant nous faire confectionner quelquechose laissez vous la a d’entree ouverte ? Non je ne risque de jamais .. on voit surement mon verrou 3 ou 4 points ..c est de mesure de prudence ..eh bien on dirait que l’on abandonne toute mefiance ..sitot que l’on est concernant un blog . au moment nous rencontrez quelqu’un dans internet c’est comme lorsque nous ouvriez la a d’entree pour 1 inconnu ou https://datingmentor.org/fr/dating-for-seniors-review/ une etrangere ..dans Notre authentique vie quel reste ce premier reflexe ? N’est ce pas de regarder au Juda ? nous n’ouvrez nullement trop facilement .. nous parlez , posez des questions .. bref Ou reste votre que je veux du appeler ?

On peut etre optimiste Toutefois ne point faire n’importe quoi ! Exit Alors vis-i -vis des jeunes filles apres plusieurs Tchats d’aller boire 1 verre chez Le inconnu dont on an aussi jamais Un nom ni Mon numero pour smartphone ..on ne dine jamais de bas pour chez lui non Pas c’est une belle ficelle Afin de nous Realiser monter sans mal apres quelques verres ( premierement c reste dangereux deuxiemement quand vous ne envisagez plus Un revoir c reste comme ca qu’il faudra faire . )

Et vous messieurs ..certains me racontent s’etre fait Posseder comme quelques bleus ( c est forcement Notre meme histoire ?? ) ce sont quelques qui ont beaucoup passe votre cinquantaine et , lequel seront contactes via de tres tres jeunes dames dont ils tombent tres tres meetic enfin elles tombent tres tres enceintes et leurs font de life d’enfer ils se retrouvent pour mon age ou ils devraient etre tranquilles et profiter de leurs grands bambins avec Grace a Le petit bout de chou certes qu’ils adorent cela dit, bien Ca n’etait gu prevu ->une pension alimentaire De , de hysterique dans Notre dos et des ennuis pour n’en plus finir parceque c’est devenu un business pour diverses femmes ..cela rapporte Pas que d’investir sur votre PEL.. Pourtant enfin messieurs nous ne l’aviez jamais surpris venir.

Je tombe sur que faire mes echanges ne vont gu plaires pour tout un chacun eh bah tant pis !je prefere vous faire reagir que d’avoir 1 langue de bois !!