Nous pensez tout connaitre de votre physique ainsi que les sensations

Stimulez-les

Sante

Certes, parmi nos zones erogenes , lequel nous procurent en devoir lorsquelles sont stimulees figurent des classiques tel les seins, Ce clitoris Mais vous pourriez beaucoup etre surprise avec dautres endroits et eprouver de la jouissance quand votre compagnon decide pour les titiller.

Alors, trop nous vous laissiez tenter et experimentiez Plusieurs zones de votre physique differentes pour atteindre le nirvana ? Voila 8 parties de ce physique pour bas potentiel jouissif que vous ne soupconniez gu . Laissez-vous guider, Cheri soccupera d’un demeure. Sortez Plusieurs sentiers traditionnels Afin de de autre excitation sexuelle.

1- vos oreilles

Vous adorez que ce homme nous sussurre Plusieurs mots a loreille pour faire monter Un desir du nous ? Demandez-lui pour nous mordiller, sucoter et lecher loreille, votre plaisir decuplera.

Certes, cette raison ceci semble parait peu glamour pour nous faire mordre loreille, cela dit, Votre lobe et J’ai pavillon demeurent Cependant de fortes zones erogenes. Si votre compagnon sy prend bien, il alternera petits mordillements , lequel picotent et pincements quelque peu plus intenses. Pour quoi grimper aux rideaux.

2- Les aisselles

Leurs votres et celles pour amoureux ! Voili ! Testez lors quelques preliminaires, vous verrez que meme quand pour prime abord une telle zone ne semble parait gu sexy, celle-ci accroit votre potentiel sexuel. Nous netes Manque epilee ? (Cest lhiver et Cela fera froid !)

Pas de panique, ce homme pourra humer de la sorte, tous vos odeurs corporelles car des poils emettent Plusieurs pheromones, puissants stimulis. Ce amoureux saura Apres nous caresser, vous sentir, bref, a lui de faire montre pour creativite, une fois leurs prejuges mis pour cote. Voili, Mon poil a de ce excellent.

3- des plis de ce corps

Loccasion deprouver Ce doigte de Cheri qui part explorer leurs moindres recoins de votre corps. En effet, diverses zones demeurent cachees et minimum exposees que dautres aussi si ce homme se met pour nos caresser ou passer sa propre langue dedans, cest lextase. Vos plis quelques coudes, poignets, genoux se revelent particulierement sensibles et ne demandent qua Le quon soccupe deux !

4- Le nombril

Saviez-vous que le nombril avait l’air constitue en meme tissu que vos organes genitaux ? Cest penser laimantation sexuelle. Aussi, oui, Cela sagit dune zone erogene que vous pouvez explorer de douceur, avec les mains, J’ai langue pour ressentir de nouvelles sensations. Lexpression se caresser Mon nombril trouve li tout le sens .

5- Les cheveux

Vous avez eu en general constate que Notre massage Plusieurs cheveux chez le coiffeur vous procure de la sensation infinie de plaisir ! Vous du ronronneriez presque. Alors pourquoi ne pas exploiter une telle zone du lit ? Si Cheri ne sait nullement quoi Realiser de l’ensemble de ses mains, quil en profite concernant nous gratter Notre tete, nous petrir Notre cuir chevelu

6- sa paume en main

Le toucher est capital au cours de la relation sexuelle Afin de apprivoiser le corps pour lautre, capter les emotions, la montee de son desir. La paume d’la main avec Grace a l’ensemble de ses micro-capteurs propose de sentir votre tension erotique. a nous den s’amuser, du petrissant, massant la peau de votre mari. Concernant davantage pour sensations, vous pouvez se servir de des huiles de massage. Sa texture et nos odeurs creeront de la sorte, une ambiance sensuelle.

7- J’ai nuque

Au milieu des cheveux, les pulls pour cols roules, ce nuque ne se devoile jamais souvent. Est-elle concernant autant condamnee pour squatter au sein de lombre ? Eh Correctement pas vrai, faites-en Le allie sexuel, exhibez-la ! Soulevez vos cheveux et demandez a Cheri pour vous couvrir sa nuque de baisers mouilles par-ci, par-la, nous ressentirez des vibrations de desirs Avec bien le corps.

8- Les pieds

Tout comme nos aisselles, cette part d’un physique ne fera gu rever . Et lorsque lon sy attarde quelque peu, nous verrez que grace aux pieds, vous partirez du bon pied pour 1 part pour jambes en lair torride. Par exemple, votre massage Plusieurs orteils entraine 1 mouvement energisant et bienfaisant, vous envoyant quelques ondes de bien-etre Avec bien la peau.

En fonction des envies de chacun, votre homme pourra aussi nous lecher les doigts de pied bien de nous regardant dun air coquin. Excellent, on reste daccord, Cela faudra peut-etre penser a vous laver leurs pieds avant dexperimenter Le petit jeu sexuel.