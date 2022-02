Notre nuit etait glaciale ; une epaisse couche de neige durcie couvrait la terre ; le vent qui soufflait avec violence en faisait tourbillonner les monceaux accumules au coin des rues ou le long des maisons.

C’etait une des soirees sombres et froides, ou les mecs bien loges et bien nourris se pressent autour d’un bon feu et s’applaudissent de n’etre pas dehors ; ou des malheureux sans abri et sans pain s’endorment pour ne plus s’eveiller ; ou plus d’un paria de les cites, consume par la faim, ferme l’?il sur le pave de nos rues pour ne plus le rouvrir que dans un monde qu’il ne est en mesure de jamais trouver pire, quels qu’aient ete ses crimes au sein d’ celui-ci.

Telle etait ca au dehors, quand Mme Corney, la matrone du depot de mendicite ou nous avons deja fera penetrer le public, vint s’installer au sein d’ sa petite chambre devant un delicieux feu, ainsi, se mit a considerer avec complaisance une petite table ronde dans laquelle etait installe votre plateau garni de l’integralite des objets necessaires a Notre plus rejouissant collation que puisse faire une matrone. Dans les faits, Mme Corney etait sur le point de se reconforter avec une tasse de the ; elle regardait la table, puis le foyer ou l’eau chantait doucement dans une simple bouilloire, ainsi, elle prenait de plus et puis un air satisfait ; elle en vint, en verite, jusqu’a sourire a ce spectacle.

« Vraiment, dit-elle en posant son coude via la table, y n’est personne ici-bas qui n’ait a benir la Providence, si on voulait juste songer aux dons qu’elle nous fera. Helas ! »

Mme Corney hocha la tete d’un air pensif, tel si elle deplorait l’aveuglement des pauvres qui meconnaissaient ces dons ; et introduisant une cuiller d’argent (qui lui appartenait en propre) dans une rapide boite a the, elle continua ses preparatifs.

Qu’il va falloir peu de chose pour troubler la serenite de notre ame ! J’ai bouilloire, etant fort petite et bientot remplie, deborda tandis que Mme Corney se livrait a ses reflexions morales, ainsi, quelques gouttes d’eau chaude tomberent dans mon tour en matrone.

« Peste soit une bouilloire ! dit-elle en la posant bien vite sur la cheminee. Quelle sotte invention que ces bouilloires qui ne contiennent qu’une ou deux tasses ! A qui peuvent-elles servir, sinon a une pauvre creature delaissee comme moi, helas ! »

A ces mots, la matrone se laissa tomber dans son fauteuil, remit son coude dans la table, ainsi, songea a son existence solitaire. J’ai petite bouilloire a une tasse avait reveille en elle le souvenir de feu M. Corney, qu’elle avait enterre vingt-cinq annees auparavant, ainsi, elle tomba dans une profonde melancolie.

« Je n’en aurai pas d’autre ! dit-elle d’un ton rechigne ; je n’en aurai jamais… de semblable. »

On ne saurait dire si l’exclamation de Mme Corney s’adressait a son mari ou a sa bouilloire ; peut-etre etait-ce a cette derniere, car celle-ci la regarda au aussi instant et la mit via la table. Comme elle approchait la tasse de l’ensemble de ses levres, on frappa doucement a Notre a.

« Entrez ! dit-elle avec humeur ; c’est bien quelque agee femme qui meurt, je suppose : elles meurent i chaque fois quand je suis a table ; entrez vite et fermez la a, que le froid ne penetre jamais dans la chambre. Eh bien, qu’est-ce ?

– Rien, madame, rien, repondit une voix d’homme.

– Bonte divine ! dit la matrone d’une voix beaucoup plus, douce ; est-ce vous, monsieur Bumble ?

– A ce service, madame, dit M. Bumble, qui etait reste dehors a s’essuyer les pieds sur le paillasson et a secouer la neige qui couvrait le habit, mais qui dorenavant faisait le entree, tenant d’une main le tricorne et de l’autre un paquet. Dois-je fermer la porte, madame ? »

La dame hesita modestement a satisfaire, dans la crainte qu’il n’y eut quelque inconvenance a s’entretenir a huis clos avec M. Bumble. Celui-ci profita de votre hesitation, et, comme il est gele, il ferma la porte sans tarder davantage l’autorisation.

« Quel affreux https://besthookupwebsites.org/fr/afroromance-review/ temps, monsieur Bumble ! evoque la matrone.

– Affreux, en verite, madame, repondit le bedeau ; c’est votre temps antiparoissial. Croiriez-vous, madame Corney, que nous avons distribue dans cette journee de benediction vingt-cinq pains de quatre livres et un fromage et demi ?… Eh bien ! ces mendiants-la ne semblent jamais contents.

– J’ai belle merveille ! est-ce qu’ils paraissent jamais contents ? devoile la matrone en savourant son the.

– Ah ! c’est beaucoup, grand, madame, reprit M. Bumble. Tenez, depuis votre individu auquel, en consideration de sa nombreuse famille, on a octroye un pain de quatre livres et une livre de fromage, bon poids ; croyez-vous qu’il en soit reconnaissant ? nullement pour deux liards. Savez-vous votre qu’il a fera, madame ? il a reclame un tantinet de charbon, ne fut votre, disait-il, que enormement votre mouchoir. Du charbon ! mais pourquoi faire, en verite ? il voulait donc faire griller son fromage pour venir ensuite en redemander ! Ces gueux d’indigents n’en font nullement d’autres : donnez-leur aujourd’hui du charbon beaucoup 1 tablier, ils reviendront en reclamer autant deux jours apres ; ils sont effrontes comme des singes. »

La matrone octroya son approbation a votre belle comparaison, ainsi, le bedeau continua :

« On ne saurait croire jusqu’ou va leur insolence ; jamais prochainement qu’avant-hier, un homme… vous avez ete mariee, madame, je puis donc entrer avec vous dans ces details, 1 homme, a peine vetu (Mme Corney baissa les yeux) de quelques haillons en lambeaux, se presente a J’ai a de notre surveillant, qui avait justement du monde a diner, ainsi, devoile qu’il faut qu’on lui donne des secours. Comme il refusait de s’en aller, et que sa toilette scandalisait la compagnie, notre surveillant lui fit donner une livre de pommes de terre et une demi-pinte de gruau. « Mon Dieu ! dit votre monstre d’ingratitude, qu’est-ce que vous voulez que je fasse de ca ? autant me donner des besicles. – C’est bon, dit une surveillant en lui reprenant les provisions, vous n’aurez que dalle trop. – il faudra donc mourir dans le pave ? devoile le vagabond. – Oh ! que non, vous n’en mourrez gui?re, » devoile le surveillant.