Notre equipe de cadres dirigeants suit la strategie de croissance de notre entreprise sur le long terme.

President Executif

William P. Lauder, fils de Leonard et Evelyn Lauder et petit-fils d’Estee et Joseph Lauder, est devenu President Executif et President du Conseil d’Administration en 2009. Durant son precedent mandat de President Directeur General de 5 ans, il a etendu le rayonnement international et les canaux de distribution de l’entreprise, ainsi, a largement renforce le portefeuille de marques. M. Lauder a rejoint La Societe en 1986 au poste de Directeur Marketing de la region de New York pour Clinique et a enfin dirige le activite mondiale. Il a dirige la realisation d’une marque Origins et son concept innovant de boutique « corner », et a egalement dirige les boutiques hitch application rencontre individus et l’activite sur Internet de l’entreprise. Membre de l’Ecole Wharton de l’Universite de Pennsylvanie, il enseigne la « Prise de decision i l’interieur du comite de direction », un file qu’il a concu pour les etudiants en deuxieme annee de MBA.

Qu’est-ce qui vous motive au sein d’ votre projet quotidien ?

Avant tout, les personnes qui travaillent ici; un engagement envers des marques est palpable et dynamisant. Et le defi intellectuel. Notre concurrence. L’enthousiasme de faire du bien a nos clients, d’aider les individus a se sentir plus en accord avec eux-memes, des aider a reveler leur beaute propre.

Pourquoi la formation continue est-elle importante au sein d’ The Estee Lauder Companies ?

L’apprentissage fera partie integrante de notre culture. Nous nous posons constamment la question suivante : ce que nous faisons de nos jours sera-t-il pertinent concernant le consommateur demain ? Nous insistons pour que les responsables ne cessent d’explorer de nouvelles remarques et nous nous attendons a ce que votre etat d’esprit se repande dans l’ensemble de l’entreprise. Nous souhaitons que des employes se sentent libres de repousser les limites ainsi que penser differemment car nous devons nous reinventer constamment. Au bout du compte, personne n’a le monopole en vision et du genie. L’innovation vient necessaires de nos employes.

Vous soutenez les efforts digitaux de l’entreprise depuis leur creation. Quelles ont ete les decisions des plus judicieuses de l’entreprise dans votre domaine ?

Si nous avons lance notre premier site d’e-commerce en 1996, cela a fera controverse, car les partenaires detaillants l’ont percu comme une menace pour un activite. Nous savons dorenavant que notre presence Sur les forums renforce une activite globale. Le consommateur multicanal est un client beaucoup plus precieux qui depense plus sur les marques que le consommateur qui achete exclusivement web ou en boutique. Le taux de instants le plus eleve sur des sites internet provient de notre outil de localisation de boutique. De nombreux consommateurs souhaitent i nouveau savoir ou ils peuvent voir, toucher, sentir l’article avant de l’acheter.

De quelles competences cles les futurs responsables auront-ils besoin afin d’effectuer progresser La Societe ?

Mes savoirs techniques dont les entreprises ont besoin vont si»rement changer, mais les connaissances cles necessaires Afin de une direction d’entreprise efficace, la curiosite, l’adaptabilite, la communication et l’imagination resteront les memes. Mes responsables doivent etre audacieux et avoir le courage d’essayer de nouvelles choses. Ca s’applique autant a un carriere qu’a la compagnie elle-meme. J’encourage nos jeunes dirigeants a vivre dans un autre pays ou une nouvelle region pour consulter une autre culture, et cela vous pousse a explorer et a apprendre.

Quelle difference y-a-t-il entre la direction de la entreprise familiale et celle de la boutique non familiale ?

Diriger une boutique familiale tout en etant un membre de cette famille represente a la fois une pression et votre privilege. A de nombreux egards, des enjeux sont plus eleves dans une entreprise familiale, parce que ce nom figure sur la a et que vous ne pouvez jamais partir si les choses tournent en gali?re. Vous etes le gardien de la culture, charge d’honorer ainsi que respecter le passe sans empecher de saisir le potentiel d’avenir de l’entreprise. En aussi moment, Il existe un veritable avantage a diriger une entreprise qui est axee sur la longevite et la generation de valeur a long terme. Nous pratiquons ce que j’appelle « le capitalisme patient », nous avons une tolerance plus elevee pour des investissements sur le long terme qui ont votre rendement plus eleve au sein des 5, 10, 15 ans.