Notre cote ou rapport probable reste calculee au regard de Notre masse des enjeux sur chaque cheval.

Elle permet donc de connaitre les chevaux les plus joues via des parieurs. Un cheval reellement joue a une faible cote (ex : 2 contre 1) : c’est un favori.

Si les chances de gagner sont grandes avec un favori, vous risquez en revanche de gagner peu. Ex. : vous avez mise 2 € gagnant via votre favori dont la cote est de 2 contre 1 ; s’il arrive premier, vous avez 1 gain total de 4 €. A l’inverse, un cheval peu joue a une grosse cote (ex. 25 contre 1) : c’est un outsider. Vous avez ici moins de chance de gagner, mais s’il est a l’arrivee, vous pourrez remporter plus (50 € pour une mise de 2 € gagnant).

L’enjeu

Apres avoir vu nos chevaux, jete un coup d’?il i propos des cotes, consulte le chantier et profite des conseils des uns et des autres, votre opinion reste faite et il ne est plus qu’a parier. L’enjeu minimum reste de 2 €. Au guichet, vous annoncez le ou des numeros choisis, la mise et le type de pari que vous souhaitez (voir rubrique suivante). Ne jetez jamais vos tickets de jeu avant l’affichage definitif – ainsi que l’annonce – des resultats definitifs et des rapports de tous types de paris et verifiez alors vos tickets. Si vous avez gagne, presentez-vous a n’importe quel guichet pour toucher ce gain.

Le programme

Lisez bien le programme des courses (il reste vendu 1 € concernant l’hippodrome mais telechargeable gratuitement sur cette page 48 heures avant sa manifestation). Il vous donne chacune des precisions pour suivre agreablement et saisir l’electricite. Pour chaque course, la specialite (trot attele ou trot monte), les partants et J’ai distance qu’ils devront parcourir paraissent inscrits. Geny courses vous offre ses pronostics. En fin de programme, les dernieres performances de chaque cheval paraissent detaillees. Vous disposez ainsi de chacune des precisions pour « faire le papier », c’est-a-dire etudier toutes vos paris.

Tous les types de paris

Pari simple

C’est le jeu le plus facile : vous choisissez un cheval et vous misez soit « gagnant » soit « place ». Si vous misez gagnant, on doit que le cheval qu’est-ce que bhm dans les rencontres remporte l’epreuve pour toucher le rapport « gagnant ». Si vous misez « place », il vous suffira que le cheval choisi arrive en trois premiers pour toucher le rapport « place » (ou en deux premiers si juste 4 a 7 chevaux ont pris part a l’epreuve). Au guichet, annoncez « gagnant le … » suivi du 06 du cheval que vous voulez jouer ou « place le … » suivi du numero du cheval choisi.

Pari couple gagnant

Vous achetez 2 chevaux. Vous avez gagne si les deux chevaux choisis arrivent aux deux premieres places peu importe l’ordre d’arrivee. Pour l’electricite de 4 a 7 partants, l’ordre d’arrivee doit etre precise. Cette indication reste portee dans le programme : « pari couple dans l’ordre exact d’arrivee ». Au guichet, annoncez « couple gagnant » suivi des numeros des deux chevaux choisis.

Pari couple place

Vous achetez deux chevaux. Vous avez gagne si vos deux chevaux sont dans les trois premiers. Notre couple place va etre engage sur l’ensemble des courses d’au moins 8 partants. Au guichet, annoncez « couple place » suivi des numeros des deux chevaux choisis.

Pari trio

Cette formule de pari consiste a designer les trois chevaux qui arriveront aux des premieres places, qu’importe l’ordre d’arrivee. Les courses sur lesquelles ces paris peuvent etre engages seront specifiees sur le chantier. Au guichet, annoncez « trio » suivi des numeros des trois chevaux choisis.