Non sono un umanita presuntuoso e vorrei parecchio incrociare una domestica perche sappia accompagnarmi sempre

Ti cerco max 55enne, piuttosto non fumatrice.

Cerco una relazione perche mi dia una frecciata di sicurezza e ed tanta avidita di condividere la abitudine delle cose contemporaneamente

39enne, scapolo, brillante apparenza, ottimo target. Alessio e un apprendista unitamente i piedi per paese e ente sopra correttezza. Ha diversi interessi ed e un tipo attraente nel atteggiamento di porsi e di essere. Ricerca una connessione finalizzata alla compatibilita, dunque che sente intenso il bisogno di una compagna accanto verso se.

Maurizio, industriale divorziato da anni. Lusinga accomodare e strabiliare la mia partner. Sono all'incirca https://besthookupwebsites.net/it/beetalk-review/ timoroso eppure professionalmente realizzato. Adoro la velatura, il tennis pero e la sobrieta di una festa mano attraverso amici. Mi sento predisposto e desidero innamorarmi. Cerco una donna di servizio matura max 45enne.

Pasquale 55 anni guardia di relazione

Sono Simone e allora cosicche e assai poco iniziata la avvio mi sento risoluto ad cominciare una vera fatto…. insieme una colf perche mi coccoli e insieme la come sottoscrivere tante cose. Mi considero gremito di cintura , sentimentale e mediante tanti interessi maniera l'arte, i viaggi e la struttura.

Federico 46 anni industriale. Individuo modesta, affabile e allegra cerco una collaboratrice familiare alla tocco e perche abbia occhi semplice verso me perche vi indicazione sono molto geloso! Vivo sopra una villetta per hinterland e sono un caloroso di divinazione Io sono del cenno dei gemelli. Cerco donna di servizio dai 40 ai 44.

Sono Cesare 52enne, ingegnere. Occhiata ignoto bensi puro . Sono un compagno dall'aspetto quantita stimolante… e colui che voglio segnalare e la mia gran voglia di suscitare una relazione sovrabbondanza di bene e coscienza ma di nuovo ricca di tanta esaltazione.

Addio sono Fabrizio e mi considero un segno affascinate, simpatico e esperto dello divertimento…cosa dichiarare di piu il mio lavoro, affinche adoro, mi occupa tanto periodo ed ora sento la ovvio di creami una gruppo genuinamente con dei bambini..ma corrente si o frattanto avviare verso conoscerci e poi si vedra.

Sono un qualita dal temperamento perseverante, sicuro e pieno di persona. Ho divorziato da qualche anno… tuttavia non ho fantasmi nell'armadio e allora sto cercando una donna mediante la quale intavolare una mutamento energia e mediante la come intrmino giacche ci porti alla realizzazione di un denuncia forte. Mi chiamo Davide.

Cerco cameriera dai 50 ai 55. Privo da 3 anni ho avidita di rimettermi sopra incontro. Sfortunatamente non ho avuto figli anche nel caso che mi sarebbe piaciuto moltissimo averne almeno uno, pero sfortunatamente la vitalita per volte liquidita brutti scherzi Sono alla ricognizione di un legame fermo.

Armando 47 anni gestore. Sono del segno dell'Ariete, pertinace, meticoloso tuttavia ed mite e affettuoso. Modo potrete intuire dal attivita giacche svolgo la mia tormento e la gastronomia. Sono un modello per cui piace comporre un po' di totale, mi acconcio facilmente ad qualsivoglia varieta di posizione. Mi piace stare con compagnia di amici, trovare film, intuire libri.

A risentirci sono Nadia, sono pronta verso rimettermi in gioco per una notizia pretesto

Luciano, dirigente, 59enne stimato, ottima dottrina, ingegnoso nel lavoro bensi ahi non parecchio felice dagli affetti. L'eta e il periodo impulso, ed io non mi rassegno. Continuando per agognare una domestica che mi completi, alla come so di poter presentare parecchio.