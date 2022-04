Non au harcelement – campagne 2017 : “Le harcelement, Afin de l’arreter, il faut en parler”

Depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre reste consacre a Notre journee nationale de lutte contre le harcelement. Cette campagne a plusieurs objectifs : la sensibilisation du grand public, la formation des professionnels Afin de permettre une detection precoce des situations, une meilleure prise en charge des victimes et des groupes d’eleves impliques et une prevention au service de l’amelioration du climat scolaire.

A une telle occasion, les communautes scolaires et leurs partenaires organisent des evenements sous des formes eventuelles, a l’echelle locale. Plusieurs actions d’envergure paraissent egalement presentees a l’echelle academique.

Le harcelement, c’est quoi ?

Notre harcelement se definit comme une violence repetee lequel pourra etre verbale, physique ou psychologique. Cette violence se trouve aussi dans l’ecole : elle reste le fait d’un ou de plusieurs eleves a l’encontre d’une victime qui ne peut se defendre. Lorsqu’un enfant ou 1 adolescent est insulte, menace, battu, bouscule ou recoit des messages injurieux a repetition, on parle donc de harcelement. Insidieusement, ces agressions repetees impactent sensiblement l’enfance et l’adolescence de pres de 700 000 eleves environ, toutes categories sociales confondues. (Source enquete victimation 2015 – DEPP).

Notre perception d’une difference chez l’autre et la stigmatisation de certaines caracteristiques servent souvent de pretexte Afin de des eleves intimidateurs. Cette difference, tres subjective, va varier d’un groupe a un autre. L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux), l’orientation sexuelle ou supposee (garcon juge trop effemine, fille jugee trop masculine, sexisme), un handicap (physique, psychique ou mental), un trouble d’la communication qui affecte la parole (begaiement/bredouillement), l’appartenance a 1 groupe social ou culturel particulier, des centres d’interets divers sont autant de motifs choisis par le groupe Afin de isoler et nuire a la victime des attaques.

Avec l’utilisation permanente des nouvelles technologies de communication (telephones, reseaux sociaux numeriques), le harcelement entre eleves se poursuit en dehors de l’enceinte appli the adult hub des agences scolaires. On cause alors de cyber-harcelement. Le cyber-harcelement est defini comme « un acte agressif, intentionnel perpetre avec un individu ou 1 groupe d’individus au moyen de formes de communication electroniques, de facon repetee a l’encontre d’une victime qui ne va rapidement se defendre seule ». Notre cyber-harcelement se commode via nos telephones portables, messageries instantanees, forums, chats, jeux web, courriers electroniques, reseaux sociaux, site de partage de photographies etc.

Cela pourra prendre diverses formes telles que :

nos intimidations, insultes, moqueries ou menaces sur internet ;

la propagation de rumeurs ;

le piratage de comptes et l’usurpation d’identite digitale ;

la creation d’un sujet de discussion, d’un groupe ou d’une page sur un reseau social a l’encontre d’un camarade de classe ;

la publication d’une photo ou d’une video d’la victime en mauvaise posture ;

le sexting, contraction de « sex » et « texting » defini comme « des images produites par des jeunes (17 annees et moins) qui representent d’autres jeunes et qui pourraient etre employees au cadre en pornographie infantile ». (source : enquete internationale 2012)

Si le harcelement pointe des eleves en particulier, il s’inscrit au sein d’ un contexte plus large qu’il est indispensable de prendre en compte.

Le harcelement se developpe en particulier :

Lorsque le climat scolaire de l’etablissement est degrade : les adultes doivent creer les conditions afin que l’ambiance au sein d’ l’etablissement soit propice a de bonnes relations entre nos eleves et entre les adultes et les eleves.

Quand les situations de harcelement paraissent mal identifiees par l’equipe educative : Il semble indispensable que nos parents et nos eleves ne soient jamais demunis face au signalement d’une situation de harcelement et que nos sanctions soient s’adaptant et educatives. Le harcelement, dans ses formes classiques ou plus contemporaines, entraine reellement souvent une degradation rapide des conditions de vie des jeunes avec une alteration de leur sante physique ou mentale. Ces mefaits declenchent reellement souvent un processus de descolarisation. Mes enjeux, Afin de notre Ecole et plus largement une societe, sont multiples et de taille. J’ai lutte contre le harcelement necessite une activite collectif, fonde concernant la confiance avec les familles et les partenaires de l’Ecole afin de preparer une societe fondee sur des relations apaisees.

700 000 eleves sont victimes de harcelement scolaire, dont la moitie de maniere severe, soit 5 a 6% des eleves au total (les enquetes de victimation, universitaires, DEPP 2011 – 2013-2015)

55 828 sollicitations et 14 445 appels ont ete traites via le numero vert 3020

55% des eleves en situation de harcelement sont touches par la cyberviolence

Quelle politique globale d’amelioration du climat scolaire ?

Pour prevenir

Mobilisation nationale Afin de une ecole une confiance et du respect d’autrui

Le role des temoins au c?ur une journee nationale de lutte contre le harcelement

Initiatives locales de prevention : le role du temoin

Mes sentinelles : adultes referents et eleves reperent le “bouc emissaire”, le harceleur et nos normopathes (ceux qui voient, qui sont spectateurs mais qui n’ont aucune reaction, ceux qui suivent). Mes sentinelles interviennent aupres des normopathes et aupres du bouc emissaire, jamais aupres du harceleur.

Les veilleurs : s’appuyant dans la recherche, qui possi?de revelee l’importance d’une place du temoin au sein d’ une scene de harcelement, ce dispositif de prevention est pense autour du role de cet acteur souvent oublie mais pourtant fondamental.

Un clip national de sensibilisation

Prevention du harcelement et des cyberviolences : une responsabilite collective

Mes enjeux