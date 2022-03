Ni mas ni menor, chicas amore mio gays

Blog contra la discriminacion realizado por los alumnos del 4?B del IES Alonso Sanchez sobre Huelva.

sabado, 27 de noviembre de 2010

Los gitanos entregan sus premios resaltando el lastre sobre su cultura en Europa

El Instituto de desarrollo Gitana, con razon de la celebracion del fecha Internacional de el pais Gitano, ha entregado las premios a personalidades de esta comunidad, que han reivindicado el peso de su desarrollo en el combinado de Espana y no ha transpirado sobre Europa.

“Europa es gitana”, ha afirmado el director de el Instituto de civilizacion Gitana, Diego Fernandez, que en su valoracion, es “imposible” entender ciertos simbolos de Europa falto conocer la desarrollo gitana y ha calificado de “error” relacionar la “gitaneidad” con la marginalidad y la pobreza, debido a que ha instado a los otras gitanos a “levantar la rostro” asi­ como vindicar su civilizacion.

“actualmente todo el mundo nos sentimos gitanos”, ha proverbio, por su pieza, la ministra sobre Sanidad, Trinidad Jimenez.

viernes, 26 de noviembre sobre 2010

lunes, 22 de noviembre de 2010

viernes, 12 de noviembre de 2010

Los oficios sobre los gitanos

Tras por Internet, me he topado con un archivo que deje en el oficio de los gitanos.En el archivo se habla acerca de los oficios sobre los gitanos en Andalucia desde 1837 Incluso 1959.Aqui os lo dejo

Unos 500 habitantes rumanos desplazandolo hacia el pelo hungaros sobre esta aldea en Transilvania, a la treintena de kilometros sobre Tirgu Mures, habian olvidado las tensiones dentro de estas dos comunidades etnicas en el ideal sobre Rumania, para realizar causa comun contra la raza que ambas odian por igual, la gitana.La rapida notoriedad policial no salvo la vida a los 3 miembros sobre una clan gitana. El companero de individuo de ellos fue enfadado vivo dentro de la hogar en que se habia refugiado. Diferentes 13 casas sobre gitanos ardieron aquel aniversario en Hadareni. La policia y los vecinos impidieron que los bomberos intervinieran. Sus duei±os se refugiaron en los bosques cercanos desplazandolo hacia el pelo tardaron dias en retroceder. El “pogromo antigitano” estallo al correrse la voz sobre que diversos gitanos habian apunalado a un joven rumano en una oscura disputa. Los tres gitanos que murieron luego, nunca debido a en la pelea -como existe cientos cada anualidad dentro de borrachos, estraperlistas o mercaderes en Rumania-, sino linchados con la abierta complicidad de la policia, no despertaban en Gabriela sino asco. “Son gente excesivamente peligrosa y no ha transpirado son como la plaga. Son millones”. La elevada natalidad sobre la comunidad gitana seri­a alguno de los elementos que agudiza los miedos asi­ como los odios sobre la mayoridad rumana.

“Como las ratas” En una poblacion total de Rumania de 23 millones. La inmensa mayoria sobre los gitanos rumanos reside en unas condiciones atroces, inimaginables de los sectores mas marginales en Europa occidental. Solo 2 sobre cada 12 deben labor, el analfabetismo es practicamente general y no ha transpirado ante la casi nula escolarizacion sobre las hijos en la Rumania. En esta ocasion, muchos recurren al sector bruno, a la mendicidad asi­ como a la pequena delincuencia de sobrevivir.

Entrada publicada por consejos polish hearts Nazaret Valverde.

Los judios del siglo XXI

Un diputado gitano que tuvieron las Cortes Generales, Ramirez-Heredia, aseguro que el pueblo gitano se ha convertido en “los judios de el siglo XXI”, poniendo como exponente las deportaciones de gitanos rumanos a mano de el gobernante Nicolas Sarkozy. Pese a esta grave proceder, Ramirez-Heredia recordo que los nazis persiguieron a la etnia gitana tambien con mas sobre vi­a millon de fallecidos en los campos sobre concentracion alemanes.

Entrada publicada por Gaby gallardo santos

miercoles, 12 sobre noviembre sobre 2010

Los gitanos rumanos ¿delincuentes?

Resulta una lastima, especialmente por motivo de que Francia es un pais democratico que sento las bases de la vinculacion Europea, que habla de los derechos humanos, No obstante que justamente los esta violando.Cuando la persona sobre etnia gitana comete la infraccion jamas se deje de el individuo, sino que se generaliza..Paris endurecio a fines de julio su diplomacia con respecto a esta minoria aduciendo un engrandecimiento de la delincuencia.”Quienes realizan cosas malas deben acontecer castigados, pero no todo el universo. Que los metan presos, y sobre por vida, si es necesario.Espero que lo que esta pasando en Francia no sea una chispa que va a propagarse por el resto sobre Europa, a Espana e Italia, a donde los gitanos estan bien integrados y no ha transpirado trabajan”, dice por su pieza Alecu Ionel, presidente de la Alianza de los gitanos.