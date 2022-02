Neurobiologia del amor Enamoramiento y euforia citas

El apego seri­a un concepto universal que a lo largo de la biografia se ha construido a grado social, basado en el momento de vista filosofico, religioso, bello, cultural, social y cientifico. ?Que se nos viene a la mente con esta expresion? Indudablemente que una idea apegada a las sentimientos o emociones desplazandolo hacia el pelo a las propias experiencias (buenas o malas), entre otros. No obstante, en esta circunstancia nos vamos an afrontar en la punto de vista biologica, la neurobiologica. De ser mas precisos ?Adios al amor romantico sobre Disney!

El apego romantico

Cuando nos ponemos a meditar en el principio sobre la relacion amorosa, seguro que nos identificaremos con una sensacion sobre euforia, pasion, intensidad asi­ como pretension . Esto seri­a lo que se conoce igual que amor romantico. Este engendro transcultural es parte de el instinto sobre mamiferos que deriva del afan de encontrar una pareja. En resultado, las comportamientos sociales que adaptamos a nuestra comportamiento son arti­culo sobre la autoridad genetica y reproductiva (Aron et al., 2005).

Cuando empezamos la trato, seguramente nos sentimos muy motivados y no ha transpirado alegres, con un continuo anhelo de estar con la persona amada. Esta construccion social que pieza sobre un pretension sobre dar con una pareja es ser una manera desarrollada sobre un doctrina de atraccion del que comentaremos a continuacion.

Sistema de distraccion

Por mediacii?n de imagenes sobre resonancia magnetica utilitario (fMRI) se ha descubierto que se produce la activacion especifica en el zona tegmental ventral derecha asi­ como el nucleo caudado derecho. Estas areas se caracterizan por acontecer conductos de la dopamina, neurotransmisor que esta asociado con la retribucion asi­ como la motivacion sobre los mamiferos (Fischer, Aron y no ha transpirado Brown, 2005). En consecuencia, el metodo sobre premio cerebral sobre dichas marchas dopaminergicas se activarian con de mi?s grande intensidad liga a la sujeto que nos atrae.

De igual forma, areas como el cingulo precedente u diferentes areas corticales, como por ejemplo la corteza piriforme y la insula, se encuentran fuertemente relacionadas con nuestros estados fisiologicos. Esto desea aseverar que, en combinado con las funciones ejecutivas , se activan con el fin de que podamos comportarse de determinada forma frente an el ser querido (Garza, 2010).

Por una diferente parte, no podemos dejar de lado uno de los principales centros de la sentimiento , el sistema limbico.

Pretension sexual

Indudablemente que nos suenan expresiones como “el apego entra por los ojos” o “amor a primera vista”. Estas premisas Normalmente producirse igual que una etapa de anhelo que, a nivel evolutivo, guarda trato con la busqueda sobre la pareja sexual. Cuando hablamos sobre este asunto se activan, en gran medida, concentraciones sobre androgenos y estrogenos .

Estudios afirman que, en el caso sobre los miembros masculinos, se activan mayores niveles de testosterona en contraposicion con las mujeres, provocando un de mi?s grande anhelo de actividad sexual (Garza, 2010). A pesar sobre aquellos hallazgos, nunca junto a dificultad sobre que este puede ser el momento de partida en el proceso de enamoramiento posterior.

Bioquimica de el apego

El enamoramiento se asocia a diversos procesos bioquimicos cerebrales que involucran, sobre todo, neurotransmisores , neuromoduladores y no ha transpirado hormonas. Mientras que las dos primeros se derivan de la notoriedad de neuronas, las hormonas, por otra parte, son sustancias segregadas por otros organos asi­ como tela.

A partir de esta distincion, vamos an elegir tres sustancias importantes que, dependiendo del punto en el que se encuentren, concurren igual que hormonas o como neurotransmisores dopamina, serotonina asi­ como oxitocina (Manrique Munante, 2013).

?Como se relacionan la dopamina, serotonina y oxitocina con el apego?

Dopamina “El amor es como la droga”

Como bien sabemos, la dopamina se encuentra relacionada con el doctrina sobre remuneracion cerebral , la motivacion, la regulacion de emociones asi­ como el afan sexual.

Cuando nos sentimos atraidos fisicamente por alguien, se produce la liberacion de este neurotransmisor y afecta a cuatro puntos en el cerebro el nucleo accumbens, el septum, la amigdala asi­ como la corteza prefrontal. Al conectarse, activan el hipotalamo, centro de estas reacciones a grado emocional.

Por correspondiente, la liberacion sobre dopamina en grandes cantidades (provocada al ver a a la cristiano amada) hace que la ser sienta una profunda emocion sobre bienestar y euforia. Y no ha transpirado si, efectivamente, los sistemas dopaminergicos activados son similares a los que se activan frente a sustancias igual que las drogas.

Serotonina “Solo pienso en ti”

La ademas llamada como “hormona de la satisfaccion” dispone de un gran impacto en el estado sobre animo, emociones desplazandolo hacia el pelo anhelo sexual. Cuando se activan las niveles de serotonina en el cerebro, se genera la sensacion sobre bienestar o satisfaccion.

Por otro lado se conoce que, en niveles bajos, la serotonina esta relacionada con patologias igual que el TOC . Por mediacii?n de un estudio se determino que la humano que se haya enamorada tiende a lucir concentraciones bajas sobre serotonina, dando paso a pensamientos obsesivos transitorios acerca de la pareja. En resultado, pueden presentarse conductas similares a quienes padecen esta naturaleza (Marazzitti y no ha transpirado Stahl, 2018).

Oxitocina “El amor te da paz”

Acerca de la oxitocina las estudios muestran que promueve el sentimiento de conexion y no ha transpirado vinculo con los demas. De hecho, se nos vendra a la mente cuando hablamos de crianza materna , Ya que ante este momento dentro de madre e vi?stago, el estimulo que llega Incluso el hipotalamo provoca la liberacion de esta hormona. Como producto, se da camino a la emocion sobre paz, calma y satisfaccion. Reduciendo el nivel sobre cortisol, responsable de el estres desplazandolo hacia el pelo produciendo distension.

Bases neuropsicologicas del apego romantico

El estudio sobre Aron et al. (2005) investigo los correlatos neurales que se activan durante la etapa del enamoramiento sensible. Con el fin de realizarlo factible, se realizo una muestra de dos grupos control a) 11 chicas asi­ como b) 7 hombres (un total sobre 17 participantes) que hubieran estado profundamente enamorados entre 1 a 17 meses. Estas personas se sometieron a un estudio con imagenes sobre resonancia magnetica versatil (fMRI). La idea era estudiar los correlatos neurales del apego sensible cuando observaban la fotografia sobre su pareja y no ha transpirado la sobre un amigo sobre mucho tiempo, entretanto se intercalaban diferentes tareas de atencion.

Dentro de los resultados de el prueba se concluyo que

Conclusion del estudio