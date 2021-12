n’est pas sa comment utiliser little people meet seule pour exprimer le mecontentement.

dimanche 13 avril 2013

Bouscule a l’IMA, Ce President Tunisien a insiste sur Ce consensus

Leurs Tunisiens de Marseille de colere contre leur President

dimanche 20 janvier 2013

« Tunisie deux ans apres la revolution, quel bilan, quelles opportunites?

lundi 14 janvier 2013

Tunisie, 2 annees apres avec ses deception et frustration

vendredi 20 juillet 2012

Le president Marzouki adresse mon message rassurant pour la communaute tunisienne en France

jeudi 1 mai 2012

Du marge d’un meeting de Nicolas Sarkozy avec Grace a des militants UMP mecontents

Ce coin reste quadrille avec des camions pour CRS qui orientent les sympathisants UMP en direction de tous les cotes. Et promptement tous les cotes seront boucles et y n’est plus possible d’acceder pour ma manifestation. Dans l’avenue Kleber, a 200 metres d’une Place en Trocadero, 1 soeur d’une soixantaine d’annees est decue « c’est des quart d’heures que je gravite autour d’la place concernant rien, impossible d’y acceder».

Un homme a Notre quarantaine s’enerve devant Le CRS stoique « j’habite venu de loin et vous ne me laissez pas entrer ». 1 nouvelle s’agite en colere « depuis 1 souci democratique, on a le droit d’aller manifester » hurle-t-il. Frisant Un fanatisme, votre homme propose aussi a toutes les policiers d’entrer a la place d’un militant sorti Pas tot d’un meeting.

lundi 30 avril 2012

Francois Hollande pour Paris « Mes , votre victoire je sa desire ! »

Votre dimanche du Palais Omnisport de Bercy s’est tenu Un soir meeting parisien de ce candidat socialiste. Apres une semaine pour campagne marquee avec les polemiques et Mon score en FN, le car avait l’air a l’unite et du rassemblement sur une salle comble et enflammee.

Souriante, le style decontracte, de la soeur recroise un ami au sein de l’immense salle de la capitale ou se trouvent 22.000 gens « J’attends Un 6 mai Afin de feter mes 50 annees » dit-elle. J’ai victoire, les militants et tous les sympathisants socialistes y croient difficile comme fer. Ils n’ont que ca a toutes les levres. Et ils attendent avec Grace a impatience un candidat.

16 jours. Francois Hollande arrive par votre cote oppose pour ma scene dans 1 Bercy bonde telle de rockstar, serrant des mains, signant Plusieurs autographes. 1 long drapeau francais , lequel fende l’affluence du deux reste deroule via Notre staff. « j’ nous attendais cela fait quand un moment . Depuis quelques annees . » lance Mon candidat socialiste pour son public.

Arrive du tronche du premier tour avec Grace a 28,6% quelques voix, Francois Hollande a fustige les methodes de Ce adversaire concernant tenter pour seduire nos 17,9% d’electeurs ayant choisi J’ai candidate en Front national, Marine Mon Pen. “les , la victoire, j’ Notre veux (. ) mais nullement a n’importe quel cout, pas celui en caricature, du mensonge”, a-t-il juge. “j’ai envie reconquerir tous les et les femmes du colere, , lequel quelquefois s’abandonnent, oui, 100 fois voili . Neanmoins, promettre ou se compromettre, mille fois pas vrai”.

Nicolas Sarkozy n’est jamais explicitement nomme, au sein de la bouche de Francois Hollande, il va le candidat sortant, « l’autre » mais aussi « Cela ». Et pour chaque soir que Votre candidat socialiste evoque President de la Republique ou sa propre politique, c’est toute Notre salle qui hurle Ce mecontentement et , lequel s’agite. « Qu’est-ce que vous voulez ? Abriter les fortunes ou des bambins en Republique. Moi, j’ai choisi.» scande Un candidat une gauche a de foule en furie.

« La repetition d’un mensonge n’a jamais fait 1 verite », a-t-il poursuivi, se faisant Pas acerbe. “cela dit, Lorsque l’on est encore president d’une Republique pour sept temps – sept heures ! -, le premier devoir c’est pour respecter Notre verite.” Sa salle parisienne exulte a toutes les cris quelques «Francois president!», quelquefois remplace via Plusieurs « il faut gagner» et des olas. Pendant Mon discours, Ce socialiste an assez souvent ete interrompu par l’ensemble de ses partisans.

Hollande a denonce «ceux , lequel craquent quelques allumettes, qui allument Plusieurs meches, ceux , lequel jouent avec Grace a Mon feu, ceux qui mettent l’etranger du c?ur de votre campagne, ceux , lequel mettent de cause leurs pauvres parce qu’ils auraient ete des assistes, ceux qui mettent de cause de la religion, qu’ils regardent avec Grace a mefiance ».

A Bercy, Francois Hollande s’est installe de rassembleur « j’ai envie dimanche etre la president. Li , partout. Et que l’on me regarde tel celui qui a permis Notre changement, l’esperance et Mon rassemblement pour l’ensemble des republicains ». Cela s’fait drole quelquefois « mon emmenagement, pour J’ai difference pour l’autre, j’ ne vous demande exige aucun m’aider, je ne lance Manque des SOS. J’ nous demande exige tout le monde d’aider votre pays, d’aider J’ai Republique ».

Apres avoir entonne sa Marseillaise et du coup que leurs militants allaient quitter sa salle, Mon candidat socialiste s’offre Le rappel et reprend le micro. Concernant mobiliser d’abord «Nous devons nous battre tel si nous etions en retard alors meme que nous sommes d’argent de avance ». Et pour la 1ere soir, montre peut-etre qu’il se voit deja pour l’Elysee, Hollande appelle a J’ai mobilisation pour les legislatives «Je ne desire jamais anticiper et apres on voit vos legislatives. Y faudra donner 1 majorite forte et coherente».

Concernant finir, Francois Hollande rappelle l’importance de ce rendez-vous en 6 mai et « desire que tous les generations nouvelles se disent que 2012 a ete une date historique Afin de la Republique ».