ne point gacher une relation amoureuse en pete d’etat limite?

Premier message

ne pas gacher 1 relation amoureuse du pete d’etat limite?

J’suis diagnostiquee borderline, j’ ne suis Manque suivie Afin de cela (j’ ne l’ai jamais supporte nos AD prescrits , ainsi, Afin de l’instant j’ n’arrive Manque pour sauter Votre aucune la therapie avec Grace a mon psy) Je Mon vivais “assez bien”, j’habite musicienne et jusqu’a present faire mes sautes d’humeur passaient Afin de Le temperament “artistique”, je n’ai toujours reussi a rattraper les situations difficiles que je crees, faire mes et ma familles seront comprehensifs et nullement rancuniers.

Le souci reste que j’suis tombee amoureuse. Voila reellement intense. Y’a reussi a passer des jours “normales” avec Grace a cet homme (avec qui j’ evolue), j’ pensai capable de me controler Neanmoins, cela fait quelques jours je recommence pour souffrir de cette relation. Pourtant y a devoile diverses fois qu’il m’aimait, Il semble particulierement maintenant, nous partageons beaucoup pour choses.

Des qu’il m’ecrit ou me dit quelque-chose, je veux “l’erreur”, Notre profondeur qui prouverait qu’il n’est avec Grace a mon emmenagement que pour le sexe. J’ai commence pour lui Realiser des crises en ce sens, sans raison valable. Afin de ceux qui entendent Votre “trouble”, je suis en train de tout Realiser pour que celui-ci me quitte. Je l’aime, je savais que j’ pense reussir pour tout mettre de l’air, mais je suis physiquement incapable de m’empecher de Ce pousser a bout. Plus je me sens bien avec Grace a lui, plus Mon retour est violent. La douleur reste physique ces jours-ci, j’ai Plusieurs elancements au sein de la poitrine et le ventre, a sa limite de la pete d’angoisse.

Y a compris que lors des crises je ne pensais pas vraiment Le que je disais ou ecrivais, Neanmoins, j’ ne crois pas que celui-ci tiendra longtemps a devoir me rassurer de la sorte,.

Y’a la necessite pour Recommandation de personnes atteintes de TPL , lequel ne sont gu soignees chimiquement mais qui parviennent pour maintenir leurs relations amoureuses.

Que faites-vous Quand vous sentez tous les pensees negatives injustes arriver?

J’ n’en pourrais Pas, j’ ne desire pas Ce perdre Neanmoins, j’ n’arriverai pas a aller lire un psy , et de toute facon aussi quand j’y arrivais il faudra 1 temps de delai concernant votre rdv et bien est fini d’ici la si j’ continue ainsi De Fait.

Messages recents

“nous” sommes mon tout

Salut “Vie Toxique”.

Je te reponds Afin de deux raisons. 1/ par rapport pour sa date pour ton intervention qui somme toute n’etait pas tres ancienne et via consequent tu reviendras peut-etre Afin de continuer cet echange. 2/ parce que j’ crois que nous avons vecu sensiblement identiques choses.

Excellent, tu demandes Plusieurs recommandations, de l’aide. je pense que tu ne m’as nullement attendu pour t’en tirer, Notre tps a passe concernant toi de ce post et j’espere que tu as repris Notre dedans.

Voici certains unes quelques similitudes que je n’ai notees – de gros, cette personne est 1 “vraie manipulatrice” – j’ lui ai gratuit l’amour inconditionnel qu’elle cherchait. – ce propos avait l’air base via mon imposante effort ma part pour tenter pour l’aider pour structurer les pensees dans sa propre tronche et lui changer sa propre vision de l’univers, car celle-ci me disait souvent que je suis mieux que Ce psy. – Elle me disait qu’au dela des parents, j’etais l’individu principale dans sa propre life cela qu’elle a vecu avec Grace a moi pendant 6 annees est mille soir plus intense que ce qu’elle a vecu avec Grace a l’ensemble de ses ex. – cette n’arrete aucune me dire j’ t’aime – j’suis convaincu que j’ai ete plus pour me manipuler car voyait du moi votre “tout”, Un pere, Ce frere, l’amoureux, sa seule personne qui arrive pour Notre calmer. – je ne l’ai jamais adore 1 femme pour votre maniere.

Voila, sans doute que quand nous avions les moyens pour discuter ensemble nous pourrions livejasmin i nouveau tomber sur des points pour ressemblances.

Tu remarqueras que je n’ai foutu des guillemets pour “vraie manipulatrice” car quand je beaucoup tel toi Votre sentiment d’avoir ete manipule, j’imagine que “vraie” reste excessif ; elles Votre font naturellement, sans intention pour nuire.

Mon emmenagement y’a vecu deux piges avec Grace a cette , deux ans d’enfer. et 2 de Paradis .! Dernierement (il y an un mois jour concernant moment) cette reste tombee concernant 1 echange pour messages que je n’avais avec Grace a une cousine pour qui j’ ne faisais QUE raconter la situation , lequel devenait insupportable (20 fugues de 2 piges d’une duree MOYENNE pour 15 journees, diverses pouvant atteindre 2 mois et demi. sans Posseder pas de ).

Avec ces mails je listais BIEN Le que je ne supportais plus tout de lui disant que je l’aimais, qu’elle est superbe et que j’ serais malheureux quand ELLE venait a me quitter.

Elle n’a jamais pris de profit des motifs de les angoisses dont l’origine etait pour BIEN Realiser, pour BIEN accepter. Afin de qu’elle se sente bien, en vain !

Non, cette n’aura retenu que l’impression qu’elle a eu que j’envisageais d’une quitter. ou que j’ m’appretais a la tromper ce qui reste FAUX .

Alors, comme toi je suis au sein d’ de la phase ardu CELA DIT, j’en ai tellement traversees que maintenant j’habite blinde. du minimum je me force pour Ce croire meme quand j’ ne m’y fais Manque et j’ ne m’y vais faire jamais.

J’ai moralite c’est que nous ne sommes d’argent QUE quelques faire valoir aussi que nous pensions etre des heros, leurs heros.

Cela jura Toutefois tr ,tard qu’on ne l’y reprendrait Pas.