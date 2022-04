Ne le 8 juin 1970, Patrick Mouratoglou a ete l’un des meilleurs joueurs de tennis francais entre 11 et 16 annees.

Mais il ne passera pas professionnel. Apres des etudes de commerce, il renoue avec le tennis, devient coach et cree sa propre academie en 1996. De nos jours, il dirige l’une des ecoles nos plus reputees au monde et entraine personnellement tous ses joueurs en collaboration avec ses adjoints. Cela a egalement cree une societe de management sportif qui gere les interets de nombreux joueurs, un club sportif et un blog internet grand public specialise au tennis.

Pourquoi avoir cree cette ecole ?

On m'a moi-meme joueur de tennis, en meilleurs Francais entre 11 et 16 annees. Et j'ai vecu une frustration en tant que joueur car je n'ai pas pu aller au bout de ma passion. Du coup, j'avais envie de vivre le tennis autrement. Je suis devenu coach et j'ai eu l'idee de monter une academie. Il semblait que l'integralite des academies dans le monde fonctionnaient dans le meme modele. Un modele qui avait fera ses preuves mais j'avais d'autres idees de l'entrainement.

En quoi consistaient ces idees ?

Le tennis est votre milieu qui fonctionne d’apri?s un mode de pensee : quand quelqu’un fait quelque chose, tout un chacun le copie. Et il y a environ 30 ans, l’Americain Nick Bolletieri a monte une academie en Floride, avec votre modele qui possi?de fait de nombreux resultats et tout le monde l’a copie. Le modele est base sur du volume. Il avait un nombre de joueurs tres important. Il les soumettait a votre entrainement unique, vraiment Complique, ainsi, il en sortait quelques-uns. Meme les federations ont copie son modele. C’etait la reference. J’imagine que ce n’etait gui?re tellement le modele qui etait de qualite, mais j’ai ete surtout lui : sa propre personnalite, sa facon de bosser avec les joueurs. Mon option etait a l’inverse de celle-la. J’etais persuade qu’en prenant peu de joueurs, en les choisissant bien et en s’en occupant beaucoup, on pouvait avoir des resultats exceptionnels. Et quand j’suis arrive dans ce milieu depuis 10 ans, tout un chacun a evoque : “C’est impossible, ton modele ne fonctionnera gui?re, on ne peut pas faire du sur-mesure dans le tennis”. J’etais convaincu du contraire.

Claque que Marcos Baghdatis arrive en finale de l’Open d’Australie vous a-t-il soulage ? Cela validait la technique ?

Oui, ca a rassure. Non pas parce que j’avais des doutes. Honnetement, j’etais sur que ca allait fonctionner. Mais c’est effectivement un metier ardu. Il faudra etre patient, ca prend des annees de former un joueur. Marcos a ete demande a l’Academie a 13 annees, il a fait une finale de Grand Chelem a 21 annees ! Donc

c’est long. On voit des periodes difficiles, comme concernant tout un chacun. Au moment oi? j’suis arrive au tennis, personne ne croyait a ce que je faisais. Apres le parcours de Marcos a Melbourne, j’ai ete agrebale de montrer aux chefs d’entreprise que ca marchait. J’ai montre qu’une nouvelle voie etait interessante. Et nombre d’endroits copient votre systeme-la maintenant. Comme quoi il n’etait nullement si mauvais que ca !

Combien de joueurs formez-vous actuellement a l’Academie ?

Il y a 15 eleves. Mais en fait, j’ai 20 places. Je n’en souhaite nullement plus parce que j’ai envie pouvoir m’occuper correctement de n’importe qui. Mes 20 places concernent l’integralite des categories d’age, meufs et garcons confondus.

Vous avez de nombreuses demandes. Comment recrutez-vous ces eleves ?

Environ 1 000 joueurs par an demandent a venir ici. Certains viennent faire des semaines d’essai lors desquels je peux les detecter et les integrer a l’Academie. ou gui?re. Qu’est ce que je regarde ? Tout 1 tas de choses. Je regarde surtout l’etat d’esprit, qui est essentiel parce que c’est ca qui fera la difference a tres haut niveau. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent tres bien au tennis mais des champions, il y en a peu ! C’est vraiment une question de personne, de personnalite. Le tennis est 1 mode d’expression, comme votre musique. On a besoin du physique, de la technique pour s’exprimer mais on amene surtout sa personnalite sur le court, ainsi, c’est ca qui fera la difference. J’essaie de sentir qui sont ces chefs d’entreprise, de deceler leur determination. Je regarde comment ils se comportent en situation de crise, ce qu’ils ont comme ressources.