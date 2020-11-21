Названа Общая Стоимость Строительства Крымского Моста

Сумма, затраченная на безопасность Крымского моста и подходов к нему, превысила 12 млрд рублей. Это стоимость всех подрядов, полученных управлением вневедомственной охраны Минтранса. Данную структуру назначило исполнителем работ правительство России в начале 2017 года. Кстати, УВО Минтранс сроки исполнения работ сорвало – их перенесли с апреля 2018 года на декабрь 2019-го. Проект железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны полуострова придется корректировать.

По его словам, назрела необходимость разгрузить города объездными дорогами. Строящаяся трасса «Таврида» станет хорошим решением этого вопроса, замечает он.

Финансирование предусмотрено в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма. Помимо госконтракта на создание моста, реализация проекта предусматривает затраты заказчика на строительный контроль, авторский надзор, выкуп земельных участков и оформление в постоянное пользование, непредвиденные расходы. Эти затраты составят около 4,78 млрд рублей в ценах соответствующих лет. В рамках реализации контракта на проектные и изыскательские работы будет затрачено в общей сложности около 9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Остальные затраты – подготовка территории строительства, временные здания и сооружения (часть этих затрат – возвратные), объекты энергетического обеспечения, подсобного и обслуживающего назначения и тому подобное.

Он соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов – 1 декабря 2019 года. Львиная доля этой суммы, a hundred and seventy миллиардов рублей, будет потрачена на возведение самих конструкций автодорожного и железнодорожного моста, и уже очевидно, что объект станет одним из самых дорогих сооружений такого рода в мире. Еще 9 миллиардов планируется направить на проектные работы. 5 миллиардов заложено на строительный контроль, авторский надзор, а также различные непредвиденные расходы. Все остальные деньги пойдут на подготовку территории, создание временных и постоянных строений, проводку коммуникаций.

По мнению политика Павла Грудинина, озвученному им во время предвыборной кампании, стоимость моста складывается из фактических затрат и коррупционной накрутки http://po-chestnomu.ru. Как сообщалось, правительство России в 2017 году определило СГМ единственным исполнителем работ по строительству ж/д подходов к мосту со стороны Крыма. Кабмин в 2018 году увеличил его стоимость на 2,ninety six млрд рублей – до 19,9 млрд рублей.

«В Крыму появилось очень много развязок, магистралей, мостов, – отмечает и Иевлев. – Новые дороги-артерии Крыма дают толчок для развития производства, туризма. За последние three–four года мы отмечаем серьезный рост количества автомобильного транспорта – примерно в 3–4 раза».

К слову, ТМК также построила дорогу Седанка—Патрокл за 29 млрд рублей, под которой позже обрушился грунт. Засветилась ТМК и при строительстве космодрома Восточный.

Крымский мост стал самым дорогим подобным сооружением в мире. Например, мост на остров Русский во Владивостоке, где похожие природные условия, стоил бюджету «всего» 34 млрд рублей.

Это дороже, чем в Европе, но на крымский проект денег считать не будут. Сколько будет стоить дорога из Краснодара к Крымскому мосту? Общая протяженность трассы составит 119 км, ее строительство обойдется в 87 млрд рублей, сообщили 25 февраля «Ведомости». Также издание сделалокарту, на которой показано, где будет проходить новая дорога. В 2014 году контрольно-счетная палата Приморского края выявила факт завышения начальной максимальной цены Золотого моста на 889 млн рублей. В 2016 году руководители генподрядчика — «Тихоокеанской мостростроительной компании» — признали факт хищения 100 млн рублей.

«Кроме того, реализуется большой объем мероприятий по ремонту и реконструкции автомобильных дорог, как на территории Республики Крым, так и в Севастополе», – добавляет представитель Минтранса. Что касается крымчан, то непосредственно на стройке их трудится около 600 человек. Кроме того, на нескольких крымских предприятиях выполняют заказы, необходимые для реализации проекта. «Севастопольский морской завод» работает над созданием плавучей системы, которая доставит арки Крымского моста с керченской технологической площадки к месту монтажа — на фарватерные опоры в проливе. А керченский «Залив» взял на себя изготовление металлоконструкций пролётных строений автодорожного моста. Стоимость проекта строительства Керченского моста снижена на 19 млрд руб. 19-километровый Керченский мост станет самым длинным в России.

Как предполагается, четырехполосная «Таврида» длиной 250 км до конца 2020 г. свяжет такие города, как Керчь, Феодосия, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Проект реализуется поэтапно, пока открыто рабочее движение по одной полосе в каждую сторону до Симферополя.