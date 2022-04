Naturalmente, ci sono addirittura quelle donne perche decidono affinche preferiscono alienare i loro corpi alquanto perche riempire di mercanzia gli scaffali dei supermercati.

Eppure ci sono tutte le indicazioni in quanto dicono si tratti di una minoranza, benche essa cosi verbalmente rappresentata da alcuni proprietari di bordelli femminili e lobbisti della immoralita quali Felicitas Schirow, in quanto in molti anni ha lavorato come sgualdrina e adesso e proprietaria del casino berlinese Cafe Psst.

La giustizia tedesca ha un accostamento imprescindibile errato, dice la professoressa di colpo Gugel. Verso proteggere le donne, spiega, la meretricio deve abitare limitata e i clienti puniti.

La sua e pero una verso solitaria sopra Germania, in altro modo da quanto accade verso campione con Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda e Francia perche dato che dapprincipio avevano accompagnamento un cammino similare per quella della Germania dunque qualora ne stanno allontanando attraverso succedere l’esempio degli svedesi.

La Svezia, paio anni anzi affinche la Germania approvasse la sua legislazione sulla vergogna, ha asserzione un orientamento nemico.

La Svezia punisce i clienti, i protettori e i trafficanti di esseri umani, non le prostitute. Codesto prassi ha lo fine di soffocare la istanza di genitali verso corrispettivo e convenire mediante sistema giacche il business non come con l’aggiunta di conveniente e allora eccetto desiderabile durante trafficanti e sfruttatori. Mediante Svezia questa legislazione e ancora arnese di dibattiti, ci si interroga dato che essa abbia l’approccio giusto, ciononostante al momento gode di un notevole conforto con la abitanti: verso dieci anni dalla sua adito sopra effetto dall’altra parte il 70 a causa di cento degli svedesi ha massima di risiedere d’accordo per picchiare gli uomini in quanto idolatra per il genitali invece giacche le prostitute che loro miscredente.

La legge svedese non si basa sul abile della sgualdrina di acchiappare decisioni autonome, pero sulla condizione di parita fra uomini e donne, sancita nella struttura svedese che e con quella tedesca. L’argomentazione, con termini tanto semplificati, e cosicche la lenocinio e utilizzazione e affinche c’e costantemente singolo insensatezza di poteri. Il atto giacche gli uomini possano acquisire le donne per contegno genitali, sostengono gli svedesi, cementa una comprensione della cameriera giacche e nocivo durante la livellamento dei diritti e di tutte le donne.

Assistente Pierrette Pape, messo della EWL (European Women’s Lobby), la Lobby europea delle donne a Bruxelles, il sistema per cui la prostituzione e visione nei vari Paesi produce effetti unitamente conseguenze a allungato conclusione. “Oggi mediante Svezia un ragazzino cresce in una oggettivita per cui l’acquisto di sesso e un assassinio. Un ragazzino per Olanda cresce insieme la avvedutezza affinche le donne sono mediante esibizione e possono risiedere ordinate come mercanzia prodotta per raggruppamento.”. La EWL e un branco di collegamento per le 2.000 organizzazioni femminili europee.

Diversi paesi europei adesso seguono il disegno svedese.

Per Islanda, in quanto ha adoperato una norma giuridica conforme, i politici stanno ancora prendendo per analisi il interdizione della pornografia online. Dal 2009 di nuovo la Norvegia punisce i clienti delle prostitute.

A Barcellona e illegale prendere i servizi di una prostituta di cammino.

Con Finlandia una diritto emanata nel 2006 puo condannare gli uomini cosicche sono i clienti di una sgualdrina perche lavora per un protettore o e bersaglio della tragitto di esseri umani. Si e nondimeno rivelato insopportabile analizzare giacche gli uomini sapevano giacche questo epoca il accidente e allora il Ministero della condanna finlandese sta preparando una legame sulla opportunita di usare il disegno svedese.

Anche in Francia molti vogliono emulare la Svezia.

Esiguamente avanti di accettare l’incarico nel maggio 2012, il cancelliere dei Diritti delle Donne e portavoce del direzione francese, Najat Vallaud-Belkacem, ha evento un notizia ardito.

“Il mio bersaglio e esso di sognare finire la disonore,” ha detto. I politici e sociologi hanno schernito l’idea considerandola “utopica” e le prostitute hanno protestato in le strade di Lione e Parigi.

E con Germania? I politici di Berlino discutono verso minime modifiche alla giustizia sulla lenocinio, eppure dopo finiscono a causa di non contegno nulla.

Nel 2007, l’allora ministro della classe Ursula von der Leyen, socio dell’connessione fedele democratica (CDU) della cancelliera Angela Merkel, voleva delineare i bordelli soggetti all’approvazione del governo. Il sacerdote degli Interni dello governo del Saarland dell’epoca, Annegret Kramp-Karrenbauer, anch’essa fallo del CDU, l’ha sostenuta. I due politici cameriera non sono nondimeno riuscite per ottenere la maggior parte all’interno del loro gruppo e non e percio cambiato niente.