My dirty hobby karlsruhe Forum gelesen habe, dass jemand nach Lara gefragt

Als ich im BW7-Forum gelesen habe, dass jemand nach Lara gefragt hat, habe ich mich daran erinnert, dass ich Ende letzten Jahres bei ihr war und doch glatt vergessen habe einen Bericht uber den Besuch zu schreiben.

Das wollte ich naturlich nicht tun, ohne bei Lara noch einmal vorbei zu sehen um einen aktuellen Bericht abzuliefern.

Also gleich angerufen, beim zweiten mal schon durchgekommen und einen Termin vereinbart. Man muss in der Gegend um die Scheffelstra?e ein wenig Gluck haben, um einen gunstigen Parkplatz zu bekommen, deshalb bin ich ein wenig fruher gestartet. Ich hatte gleich zwei mal Gluck. Gleich einen Parkplatz bekommen und Lara https://besthookupwebsites.org/de/talkwithstranger-review/ war frei, obwohl ich 15 Minuten zu fruh war.

Als ich sie letztes Jahr besucht habe, wusste ich noch nicht, dass sie auch einen Umschnalldildo besitzt. Es hat mich interessiert, wie es wohl ist, wenn man von einer Frau so richtig durchgefickt wird und sie einen dabei auch noch mit Dirty Talk anfeuert.

Als Preis haben wir fur 30 Min. mit Franzosisch beidseitig und Umschnalldildo 80 Euro vereinbart.

Angefangen haben wir mit ausgiebigem Franzosisch wo sie auch bereits ihren Dirty Talk sehr gut einsetzte. Danach hat sie sich ihren Umschnalldildo angezogen und mich vorsichtig mit den Fingern und massig Gleitcreme vorbereitet. Das hat sie sehr gut und vorsichtig gemacht. Der Dildo ist zwar nicht so gro?, aber ein wenig Respekt hatte ich schon vor ihm. Nach dem ich bereit war, hat sie den Dildo langsam eingefuhrt. Und dann ging es so richtig versaut weiter. Ich glaube es hat ihr richtig Spa? gemacht mich zu ficken. Sie hat tief zugesto?en und dabei hat sie mich per Dirty Talk immer mehr angefeuert und meinen Schwanz gewichst, bis ich gekommen bin.

Positiv fand ich auch, dass nie Zeitdruck aufkam. Nach dem Duschen, haben wir uns noch nett Unterhalten, bevor ich den Heimweg antrat.

Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich werde bestimmt bald wieder bei ihr vorbei schauen.

PS: Hier ist der Link auf die aktuelle Anzeige bei den Ladies: http://badenladies.de/Suche/Alle/Karlsru. 208-1.html

finde ich toll, da? du dir sowas gonnst und auch daruber schreibst.

Schoner Bericht, danke dafur.

Hallo Kollegen, hier was “frisches” zum Heelsangel Lara (http://heelsangel.de/) Ich war 2009 jeweils Mitte Jan. und Mitte Feb. bei Ihr. Jeweils Termin, Dauer und Preis (1 Std., 150?) vorher ausgemacht. Hat alles planma?ig geklappt.

Sie ist recht nett und locker drauf – sehr angenehm. Die Figur sieht man ja auf den Bildern – Titten sind unterstutzt (fuhlt sich von unten an wie eine Art breite Schienen – k.A. kenne mich da nicht so aus) aber super fur TF. Huften sind proportional deutlich zu wenig, Hintern hat sie auch wenig und sehr weich.

Service war gut: Blasen leider nur mit Kondom, GV in mehreren Stellungen geturnt und wie gesagt ein klasse spanisch. Man kann sich mit ihr gut unterhalten, sie ist nicht auf den Kopf gefallen. Alles in allem entspannte Atmosphare ohne Zeitdruck. Wiederholung weiss ich nicht, da frz. mit mir nix bringt.

Lara hat jetzt bei Badenladies einen Video!! Viel Spa0 beim Anschauen. http://www.videoladies.de/Video/240273.html

ein paar Infos zu Lara / Wolf Scheffelstrasse 42 Klingeln bei Wolf im EG 76135 Karlsruhe Festnetz: 0721 859673 Webadresse unbekannt Redlight Database: Wolf Standort in Google Maps

Der Alltag odet dich an? Zu Hause gibt es nur Sex bei ausgeschaltetem Licht? Du suchst etwas au?ergewohnliches das du so schnell nicht mehr vergisst ?

Dann bist du hier genau richtig: Lara

Bei Ihr kannst Du ohne Zeitdruck all Deine Fantasien ausleben, von sanfter, zartlicher Erotik uber bizarre Spiele bis hin zum harten AV mit den Umschnaller.

Sie verfuhrt dich in durchsichtiger Wasche, mit Strapsen und High Heels oder auch in Lack oder Leder. Sie kann das unschuldige Schulmadchen sein oder der bizarre Engel dem Du gehorchen musst, das liegt ganz in deiner Hand.

Zwischen Ihren riesigen Brusten kannst Du Deinen Willi r *** bis vor

Du kannst an ihrer glatt rasierten und tatowierten M**** lecken, riechen, prickelnde und feuchte NS Spielchen genie?en oder auch deinen Willi auf reisen schicken. 😉

Fur Liebhaber der Fu?erotik ist sie auch die richtige Adresse, egal ob du auf Strapse, Strumpfhosen oder einfach nur nackte Fu?e stehst. Diese Fu?e konnen massiert und geleckt werden oder sie konnen Dich bis zu A***** geil bearbeiten.

Service: Schuh-, Fu?- und Nylonerotik. FF-aktiv, AV-aktiv, NS-Spiele-aktiv, Franz., GV, Spanisch, Verbale Erniedrigung, Dirty Talk Massagen, Nylon-, Schuh- und Fu?erotik u.v.m

chopper schrieb: Verdammt das die schone nicht kusst. Und kein franz.ohne macht. Sonst wurde ich schon vor ihrer Tur stehen.

Ohne Knutscherei geh ich dort nur vorbei

Warrior, der nirgends hingeht, wo keine ZK angeboten werden

Beruflich bin ich in letzter Zeit viel unterwegs,deswegen lustert es mich auch an anderen Orten nach netten Frauen.Da ich ein paar Tage in Karlsruhe tatig war , bekam ich denn Tip mal bei Lara vorbei zuschauen. Gesagt getan . Ich machte telefonisch ein Date aus (Mailkontakt klappte nicht:wein)und besuchte sie.Da es nicht weit zu ihr war,von mir ging ich zufuss.

Lara bei Wolf klingeln Karlsruhe-West Scheffelstra?e 42 Tel: o721-859673 Handy: o151-14388255 Homepage. www.heelsangel.de www.my-dirty-hobby.com Terminabsprache sehr wichtig!da geht was.Mo-Fr 13-21 Uhr Sa-So nach Absprache

Angaben zu Lara

Lara ist Deutsche Alter 34+ Gewcht ca 55kg KF-Gro?e 36 Haare lang gestrahnt ,gepflegt braune dunkle Augen ca 1,70m gro? ohne Schuhwerk Titten 75 E getunt>dies aber sehr gut gemacht!Naturliche Form Tattos etliche>Bein,Knochel und Intimbereich,sehr geil Piercings etliche zb.Bauchnabel und Muschi,lecker . Damit man auch alles sieht,ist sie total rasiert.

Angaben zum Service

Preise ab 30? -Handjob 50? -FM+GVM 70? -Body-Massge +Handjob oder FM 80? -30min FM+GVM 150? -60min all incl. 280? -120min all incl.

Service: FM,Tittenfick,Rollenspiele,Dirty-Talk,Massagen,Rimming passiv(Arschlecken! ),Nylon-Fusserotik,Bizarr,NS. Bilder und Videos,kurz und schnell fast alles . aber alles safer(FM+GVM)!:wein gewahlt wurde 1Std fur 150?

Nach netter Begru?ung und Abklarung vom Service,zeigte sie mir wo ich mich frischmachen konnte.Als ich zuruck kam ,lag sie in einem geilen schwarzen durchsichtigen Fummel,Halterlose Nylons und Stiefel an auf dem Bett.

Ich legte mich neben sie und sie bekann mich sofort zu streicheln.Sie kummerte sich gleich liebevoll um meinen Schwanz,welcher schon sogleich volle Gro?e eingenommen hatte.Sie wixte ihn leicht und ich konnte mich ihrem Korper wittmen.Denn Fummel zur Seite geworfen und die Titten bearbeitet.Die Titten sind einfach geil und super in Form.Ich kusste ihren Korper,Korperkusse gabs auch von ihr,leider kusst sie nicht auf denn Mund!:wein Ich glitt zwischen die Beine, zu ihrer Votze und leckte diese.Das Tattoo und das Muschi -Piercing sind absolut geil.Sie ist sehr reinlich,kein Geruch ,das erwartet sie auch von ihren Gasten.Als sie nass wurde sagte sie zu mir ,ich solle mich auf denn Rucken legen,sie montierte das Gummi und ein wirklich guter Blowjob folgte.Sie setzte sich auf mich,so das ich sie noch lecken konnte.Dann nach einer Weile wollte ich ficken.Sie legte sich auf denn Rucken ,ich stehend vor dem Bett,ihre Beine uber meine Schuldern ,so konnte ich prima einlochen.Sie machte gut mit,und ihr geiler Dirty-Talk ist vom Feinsten.

Dann wollte ich sie von hinten nehmen,sie legte sich seitlich hin ,und so konnte ich schon von hinten in sie einfahren.Dabei bearbeitet ich ihre Titten und Muschi.Es wahr wirklich herrlich,gerne hatte ich sie gekusst!aber leider nein. Vielleicht bei Stammkunden ,mal schauen was die Zukunft bringt. Sie genoss die Fickerrei von Hinten und ich steigerte das Tempo.Ich wollte nun endlich kommen ,ich fragte ob ich sie in denn geilen Arsch ficken darf.Ein geiles Ja,aber langsam gab grunes Licht.

Ich fickte ihre enge Rosette erst langsam ,dann immer schneller.So gings auch nicht lang ,bis ich abspritzte.Ich durfte schon in ihr auszucken.Sie machte mich dann sauber und wir beide uns dann gemeinsam frisch. Sie hollte mir etwas zum trinken ,und wir legten uns wieder aufs Bett. Beim reden wixte und spielte sie erneut mit meinem Schwanz,der gleich wieder stand.Schon ware jetzt ein Blowjob ohne gewesen,leider macht sie das nicht.So legte ich sie zur Runde 2 auf denn Rucken und fickte ihre geilen Titten.Ich wurde fast wahnsinning,diese Frau versteht ihren Job.Sie weis wies geht und dies sehr gut .Sie druckte die Titten zusammen und ich fickte immer schneller.Ich stieg nach einer Weile von ihr runter und stellte mich vor sie.Sie im sitzen auf dem Bett und ich davor.So fickte ich wie wild,und es ging nicht lange bis ich meine Sosse auf ihre Titten spritzte. Sie machte alles wieder sauber und wir machten uns dann frisch. Nach dem Anziehen ,netter Talk uber sie ,was sie alles macht!sehr Geschaftstuchtig die Frau!Wir tranken noch was und dann “Auf Wiedersehen.

sehr guter Fick,Dauer ca 70min fur 150?,mit einer Wahnsinnsfrau !leider Nahe last sie nicht so zu.Kussen und FO leider nicht !Schade:weinmit ware sie perfekt! Vielleicht beim Nachstenmal! Wiederholung. 100%

sehr geile Art,Piercings und Tattoos geil und Hammertitten.

Ach ja! Engel oder Teufel sie ist beides! Einfach Geil!

mfg turbomauser der hofft bald wieder dort zu sein!BHV mu? halt mal warten