Mon systeme des prestations pour l’enfant et pour Notre famille aide pour Realiser de manii?re que nos familles et des communautes s’occupent une securite et de ce bien-etre de leurs bambins.

Un certain nombre de lois provinciales ont ete adoptees au sein d’ votre but. Vos Pas importantes sont : la Loi i propos des services pour l’enfant et pour votre famille, Notre Loi concernant l’adoption et Notre Loi sur les regies pour services pour l’enfant et pour Notre famille. Veuillez parcourir tous les Services de protection Plusieurs enfants concernant environ renseignements.

Grace a qui puis-je communiquer quand j’imagine qu’un bebe subit de mauvais traitements ou qu’on Ce neglige?

S’il s’agit d’une urgence, veuillez telephoner au 06 d’urgence d’une police locale.

Afin de chacune des autres questions, veuillez communiquer avec un office designe au sein de la region. Votre carte interactive fournit de l’information concernant communiquer avec l’ensemble des offices designes au Manitoba. Afin de obtenir quelques informations i propos des types et vos indices pour mauvais traitements aux enfants, veuillez cliquer sur les liens suivants :

Quel 06 dois-je composer pour communiquer i propos de le travailleur?

Quand vous connaissez Un nom de ce travailleur et l’office ou Cela bosse, vous pouvez lui telephoner en direct en consultant la liste des offices de services pour l’enfant et pour votre famille du Manitoba. Trop nous n’etes gui?re certain en nom de votre travailleur ou de votre office, veuillez communiquer a l’egard de l’office designe de ce region Afin de avoir pour l’aide.

De quelle fai§on puis-je connaitre les raisons Afin de lesquelles notre bebe a ete apprehende?

Il va i?tre important d’essayer de collaborer avec Ce travailleur des prestations a l’enfant et a J’ai famille , lequel vous reste affecte afin de saisir quelles paraissent leurs inquietudes ayant mene a l’apprehension pour ces bambins site de rencontres pour barbus. Une telle discussion peut Posseder lieu lors d’une serie de rencontres ou de conversations et se doit de inclure Plusieurs renseignements sur cela pourrait changer ca. Il va i?tre important d’aller au tribunal ainsi que Realiser la possible Afin de Penetrer ces circonstances. Quand les motifs de l’apprehension ne vont pas pouvoir etre resolus avec ses vous et l’office de services pour l’enfant et a Notre famille, vos tribunaux devront prendre Plusieurs decisions dans ca.

Lorsque ces efforts Afin de traiter en direct a l’egard de Votre travailleur des prestations a l’enfant et a votre famille n’aboutissent pour pas grand chose, veuillez lire la section i propos des questions ou les plaintes.

Que dois-je savoir a propos de ce tribunal?

Votre membre de ce personnel des prestations a l’enfant et pour votre famille se presentera au tribunal pour expliquer au juge des raisons en retrait de ces bambins. Vous devriez obtenir l’aide d’un avocat des que possible. Trop nous n’avez gui?re les moyens financiers d’avoir mon avocat, sa agence d’aide juridique d’un Manitoba pourrait peut-etre nous aider. Telephonez du ou consultez le site internet, agence d’aide juridique de ce Manitoba.

Il va i?tre possible que nous nous sentiez profondement bouleverse ces jours-ci. Cela reste important que vous vous presentiez du tribunal pour montrer que vous nous preoccupez pour ce qui arrive pour vos enfants. Quand tous vos bambins sont ages pour 12 ans ou Pas, ils pourraient etre presents au sein de sa salle d’audience. Votre juge voudra entendre Le que tous vos bambins pensent des plans nos au sujet de. Vos audiences relatives a sa protection de l’enfance relevent de ce tribunal d’une famille. Seules tous les gens en direct concernees m’ont Mon droit d’entrer au sein de votre salle d’audience.

De quelle maniere puis-je avoir de l’aide si j’habite un enfant?

Est-ce que quelqu’un est occupe a vous faire en gali?re? Si quelqu’un vient pour vous Realiser en gali?re ou vous fait mal ces jours-ci pour quelque facon que ce soit, physiquement, sexuellement ou emotionnellement, smartphone au numero d’urgence pour ton service de police local. Trop personne n’est occupe i te faire mal, cela dit, que tu veux parler pour quelqu’un parce ce qui s’est service, portable pour l’office designe ou telephone du numero d’urgence de ton service de police local.

As-tu j’ai besoin pour parler pour quelqu’un? Si tu ne savais pas a qui parler et que tu cherches quelqu’un qui t’offrira de l’aide confidentiels, tu peux ensemble a la page internet de JeunesseJecoute.ca ou telephoner en direct au 1 800 668-6868, 24 jours Avec 24.

As-tu quelques questions i propos des decisions qui paraissent prises pour toi? La ti?che du boulot d’un protecteur quelques bambins est de vous parler, de t’ecouter ainsi que t’aider pour raconter ta version quelques faits, du somme pour t’aider a t’exprimer. Ils seront la Afin de toi! Afin de avoir plus de details concernant ce que Mon boulot d’un protecteur Plusieurs enfants pourra faire pour toi, visite un site Web : boulot d’un protecteur Plusieurs bambins. (du anglais seulement)

Es-tu Le bebe pris en charge? Voices : Manitoba’s Youth in Care, le reseau de jeunes pris du charge, procure en soutien, Plusieurs encouragements et des services pour defense pour tous les jeunes commande en charge lorsqu’ils font votre transition de l’enfance a l’independance et au-dela.

Comment puis-je obtenir de l’aide quand j’habite enceinte ou trop je viens d’avoir un bebe?

Comment puis-je etre 1 parent nourricier?

Tous les enfants qui ne peuvent vivre Grace a un famille (ou leur famille etendue) m’ont besoin d’un foyer securitaire et positif. Votre meilleure chose Afin de ces enfants est de vivre Gri?ce i une famille nourriciere; 1 famille (ou une personne) qui peut tous les accepter, des soutenir et du payer lait comme s’ils etaient leurs propres bambins.

Pour obtenir environ details sur les parents nourriciers, veuillez ensemble a votre Communaute d’aide ainsi que soutien ou le Manitoba Foster Family Network.

De quelle fai§on signaler votre incident critique concernant Le enfant pris en charge?

J’ai Loi modifiant J’ai Loi i propos des services a l’enfant et pour J’ai famille (signalement quelques incidents critiques) reste du vigueur depuis le 15 octobre 2015 et oblige le signalement immediat Plusieurs incidents critiques, y compris des blessures graves ou 1 deces, concernant Plusieurs enfants retourne en charge.

Le incident critique est defini tel Le incident ayant entraine Plusieurs blessures graves chez un enfant ou ayant entraine Un deces d’un enfant qui, a un moment quelconque de l’annee precedant Votre deces ou des blessures, repondait pour un quelques criteres suivants :

il avait l’air a la charge d’un office ou recevait des services pour celui-ci;

le parent ou son tuteur recevait pour tels services au sein de l’annee precedant l’incident critique.

Toute personne qui bosse concernant un office ou de regie pour services a l’enfant et a votre famille ou lui fournit des services, que votre puisse i?tre a titre d’employe, de benevole, d’etudiant stagiaire, pour parent nourricier, d’exploitant d’etablissement d’aide pour l’enfant par exemple, au sein d’ 1 lieu sur est tenue de signaler les incidents critiques.