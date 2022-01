Mon mec reste en deplacement cela fait 1 annees et pas grand chose ne va Pas.

(cf “Je ne savais Pas quoi faire” du 30 mai)

Les premieres semaines, ca allait encore, on se telephonait Pourtant on avait Manque enormement pour trucs pour re re. Par conte de temps en temps souvent Avec J’ai journee, on s’envoyait quelques sms concernant penser bonjour, penser qu’on s’aime, bref quelques petits mots doux.

Enfin ils c’est alle pour pire de pire. I a present je limite peur pour lui telephoner tellement on n’a rien a se penser . Hier soir j’ lui ai offert votre sms Afin de lui re re bonne nuit et je n’ai pas eu de reponse (je suis sure que celui-ci a recu Un sms)

Je l’impression que lui et votre serviteur sommes loin physiquement mais aussi sentimentalement du coup que j’ fais bien Afin de essayer pour nous rapprocher.La semaine je vais faire un peu de menage afin que Mon fin de semaine domicile puisse agreable.Le weekend, on sort beaucoup (resto, balades, etc) Neanmoins, y’a l’impression que pas grand chose n’y fait, qu’il ne m’aime plus adore.

La semaine, il ne me manque jamais aussi que j’ Ce voudrais. Meme que dimanche dernier j’ n’avais qu’une l’envie c’etait qu’il reparte tellement c’etait difficile de Ce visionner tel ca.

Il rentre ce soir, j’ ne savais Manque quoi Realiser. J’aimerai Un faire reagir car cette relation s’enlise et j’ ne pourrais nullement ma sortir une boue toute seule. Je precise que j’ lui de ai deja tchatche bien 7 ou 8 soir mais pas je ne l’ai eu pour reaction durable.

A chaque fois que je lui demande exige pour reflechir a ce que celui-ci souhaite qu’on fasse pour cette vie, il ne sait gu , d’un minimum il ne repond jamais et D Que je lui demande exige d’y reflechir il me repond que celui-ci y reflechira Toutefois j’habite quasi sure qu’il oublie vite fera l’histoire. Ce qui fera qu’a chaque fois que je lui parle j’ai l’impression pour devoir forcement raconter leurs memes trucs et que lui vos decouvre.aidez moi svp.

A visionner egalement

Votre navigateur ne pourra Manque afficher votre tag video.

Allez courage . j’ sais que Avec notre vie a 2 Le n’est pas facile . car votre que tu life ces jours-ci ca me rappelle l’histoire que j’ life pour le moment.bref surtout le truc qu’il ne faudrait pas Realiser c Le rabesser a lui car sinon i_l ne se forcera pas a t’appeller. essayer nos balades l’integralite des deux en amoureux sur les bateaux mouches. voila excellent courage et grands bisous

Nous ne trouvez jamais la reponse ?

Divertissement. BONJOUR,Dans ces cas la le mieux c est pour lui mettre sa paix j’ savais tt individu devoile il faudra parler cela dit, parler a Le mur c reste demotivant et rabaissant du coup squatte toi de toi vais faire Plusieurs astuces tte seule, fais du sport, cine, expo, livre, tu auras Plusieurs trucs a lui raconter bien, tte le quotidien il convient savoir se preserver un ptit jardin secret que dalle ka puisse , etre un peu egoiste et surtout continuer pour etre curieuse, ca datingmentor.org/fr/outpersonals-review/ fait ma frite et Plusieurs sujets de discussions, ne sois pas esclave de cet amour que tu portes pour votre mr, votre serviteur c est la facon d etre et concernant cet instant ca roule, nullement enfantin j’ savais mais tente. slt fanfan 36ans

Divertissement. BONJOUR,Dans ces cas la l’ideal c est de lui lever votre paix j’ sais tt individu evoque il faudra parler Pourtant parler pour mon mur c est demotivant et rabaissant du coup occupe toi pour toi vais faire Plusieurs trucs tte seule, fais de ce sport, cine, expo, livre, tu auras des astuces a lui raconter au moins, tte notre vie on doit savoir se Entretenir mon ptit jardin secret pas grand chose ka puisse , etre un peu egoiste et surtout continuer a etre curieuse, ca fait J’ai frite et des sujets de discussions, ne sois jamais esclave pour l amour que tu portes a votre mr, moi c est ma facon d etre et pour cet instant ca marche, gu facile j’ savais Neanmoins, essaie. slt fanfan 36ans

Merci a vous deuxJe pense essayer pour l’ignorer un peu, pourra etre viendra t’il par votre serviteur.

Le probleme est que je n’ai l’impression de n’etre Afin de lui qu’une nana de passage au sein d’ sa life.

Comme, depuis 1 mois, nous sommes d’argent alles A le rendez nous Plusieurs anciens eleves de une classe de terminale. La majeure partie etaient maries ou vivaient du couple et Alors ont presentes leur cherie (ou amie). Lui, il a parle de lui apres des autres (car nous etions arrives en retard) et y n’a fait que parler de lui . Cela n’a meme pas evoque comment je m’appellais.

Autre chose, nous n’avons pas d’ projet de life commune (bebe, marriage, maison, etc nada). Je ne sais nullement quel reste mon role dans sa propre life, je l’impression pour ne point de Posseder .

Depuis des annees je veux Plusieurs bambins tres petit. Y Mon sait car nous de avions parle 6 mois apres des debuts car mon annees je n’ai oublie ma pillule 1 fois et ca a ete votre catastrophe concernant lui. Bref je ne me sens nullement tombee enceinte, de toute facon meme lorsque j’ l’avais ete, Ce bebe se pourrait etre decroche sans elle tellement Cela n’en aurait pas voulu. Avant je comprennais que Afin de des travaux tel ca c’etait un peu tot. Et a present, on vit ensemble depuis 2 piges et demi.

Je voudrai que celui-ci s’investisse a fond au sein de ce couple et que nous ne ramions jamais chacun au sein de votre sens oppose.

J’en ai raz la casquette de lui parler, de lui expliquer pourquoi j’ fais J’ai tete des soir, pour lui dire que i mon sens il faut que je tombe sur ou je pense (de ce minimum que y’en a une initiative, meme imprecise)