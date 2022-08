Mon fils reste ne ils font presque 3 semaines et bien se marche super beaucoup.

Sauf que depuis 3-4 journees, il cherche son pouce, s’enerve nombre et hurle tres fort.

Hier c’etait quasi toute la journee et soiree! Cela ne se calme que lorsque il tete le pouce (qu’il degote avec hasard ou parcequ’on l’a aide). Je n’aime jamais beaucoup l’idee de lui donner une tetine, mais si ca continue comme ca, je crois que je vais craquer! C’est aussi que entre un bebe qui suce le pouce (et j’imagine que c’est et cela va arriver)ou la tetine, je prefere la tetine.

Voila, je sais pas quoi faire, aussi si vous avez des conseils, je suis preneuse!

Je me demandai aussi si la tetine pouvai etre dangereuse Afin de l’allaitement? Prenons un exemple que apres, il ne sache plus De quelle fai§on prendre le coeur, ou qu’il mette moins de force a teter pourquoi pas.

A voir egalement

Votre navigateur ne peut nullement afficher votre tag video.

La confusion sein-tetineest moins frequente avec une sucette qu’avec le bib mais ca arrive.

En revanche, perso, je deconseille la tetine avant 6 semaines positive singles site de rencontre gratuit. Durant cette periode, la production de lait se “calibre” et c’est important de bien donner “a la demande” durant ces premieres semaines De sorte i bien mettre en place la lactation.DOnner une tetine a ce moment-la, c’est courir le risque que le bb voyant le besoin de succion satisfait, tete moins et stimule donc moins.

Donc je dirais – surtout avec la chaleur actuelle – proposer plutot le sein pour le moment (ou portage si ca le calme).

Apres, une fois la lactation beaucoup en place, tu pourras voir si ton bb a tjs autant besoin de teter ou nullement et proposer eventuellement une tetine ou nullement.

Notre confusion sein-tetineest moins frequente avec une sucette qu’avec le bib mais ca arrive.

En revanche, perso, je deconseille la tetine avant 6 semaines. Durant votre periode, la production de lait se “calibre” et Cela reste important de bien apporter “a la exige” durant ces premieres semaines dans le but de bien mettre en place la lactation.DOnner une tetine a votre moment-la, c’est arpenter le risque que le bb voyant le besoin de succion satisfait, tete moins et stimule donc moins.

Donc je dirais – surtout avec la chaleur actuelle – proposer plutot le coeur concernant le moment (ou portage si ca le calme).

Apres, un coup la lactation beaucoup en place, tu pourras voir si ton bb a tjs autant besoin de teter ou pas et proposer aussi une tetine ou jamais.

Je l’ai faitle deuxieme jour, de lui proposer le sein et il a jamais arrete de teter d’une journee! Resultat : j’avais les seins en compote (trop en gali?re a toutes les tetons) et j’etait epuisee!Pour le portage, ca ne le calme meme gui?re!

A 3 semaineston fils est vraisemblablement en periode de poussee de croissance. Tu lui donnes bien le coeur a Notre exige ? (J’ai un doute en voyant ton message plus bas. ) Entre Notre poussee de croissance et Notre chaleur, pas surprenant que celui-ci ait besoin de teter souvent !

Par ailleurs, je pense que quand il veut sucer le pouce, tu ne pourras jamais l’en empecher de toute facon. et tant qu’il n’a aucun dents, je ne crois gui?re que le pouce soit nocif. Et puis, par rapport a la tetine, ca a l’avantage qu’il voit le pouce tout seul, et donc ne va jamais se mettre a pleurer la nuit parce qu’il a perdu sa tetine et ne la retrouve pas.

Ma fille a un an, a eu une tetine pendant quelques mois puis s’en reste desinteressee, en revanche cette dernii?re suce son pouce quand i§a a sommeil (au passage c’est un signe beaucoup commode Afin de voir qu’elle a l’envie de se coucher), pour moi ca ne pose pas probleme trop.

A 3 semaineston gamin est en general en periode de poussee de croissance. Tu lui donnes bien le sein a la exige ? (J’ai votre doute en voyant ton message plus bas. ) Entre la poussee de croissance et J’ai chaleur, nullement surprenant que celui-ci ait envie de teter souvent !

Par ailleurs, j’imagine que lorsqu’il veut sucer son pouce, tu ne pourras nullement l’en empecher de toute maniere. et tant qu’il n’a aucun dents, je ne crois nullement que le pouce soit nocif. En plus, par rapport a la tetine, ca a l’avantage qu’il deniche son pouce sans elle, et donc ne va pas se mettre a pleurer la nuit parce qu’il a perdu sa tetine et ne la trouve nullement.

Ma fille a 1 an, a eu une tetine pendant plusieurs mois puis s’en est desinteressee, en revanche i§a suce le pouce quand celle-ci a sommeil (d’ailleurs c’est votre signe beaucoup commode pour voir qu’elle a le desir de se coucher), me concernant ca ne pose pas probleme trop.

Je lui donne a la demandemais jusqu’a maintenant, il a forcement demande tres regulierement, ainsi, la il recommence a pleurer 2 min apres avoir tete. Il faudrait que celui-ci reste pendu au coeur toute la journee? Je veux bien croire que ses besoins soient accrus par la chaleur (toute relative chez moi!) ou une poussee de croissance, mais la je pense vraiment que c’est un besoin de succion pur et dur. L’avantage que tu vois dans le pouce reste me concernant votre inconveniant: claque que celui-ci ai son pouce a disposition ne me plait nullement. Une tetine est en mesure de etre reservee aux couches, ne point sortir avec, etc, aussi que le pouce, votre serai incontrolable! Mais tu as raison : si il souhaite sucer le pouce, je ne pourrai nullement l’en empecher!