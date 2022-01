Mon bon metier de parent… c’est d’apprendre pour se separer

Ma separation parents-enfants au cours de tous les vacances – vision de Philippe DUVERGER,

Philippe Duverger © Muriel Berthelot

pedopsychiatre et auteur de l’ouvrage « Mes parents seront fragiles ».

Pedopsychiatre, Philippe DUVERGER dirige Un service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de ce CHU d’Angers (49). Expert quelques relations parents-enfants, Cela vient pour diffuser « Mes parents paraissent fragiles », aux editions Anne Carriere. Y revient, Afin de nous, concernant Notre difficulte a se separer de ses enfants pour les vacances.

A quel moment peut-on ecrire Ce bebe seul en vacances ?

On peut commencer avec l’envoyer, particulierement tot, quelques temps au sein d’ Le cadre familier chez ses grands-parents, Prenons un exemple. Partir plusieurs semaines, de camp pour vacances, cela sera plutot du fin pour college. Entre moment, l’enfant est en mesure de partir chez un mec, avec Grace a une classe, de colonie… quelques jours la premiere fois, et, 15 jours en direction de 9 ou 10 annees.

Est-ce normal d’avoir des difficultes a lacher Ce enfant ?

Naturellement, c’est normal, Toutefois Ca ne a le devoir de pas l’empecher. Car, ce qui semble paradoxal, Toutefois Notre vrai metier pour parent… c’est d’apprendre a se separer. Si on adore, on ne peut gu etre dans 1 surveillance continuelle. Au moment l’enfant reste a l’ecole, y y est sans nous , et, a priori, bien se passe bien.

De quelle maniere Ce vit l’enfant ?

Concernant l’enfant, se separer, c’est toujours benefique. Du lui qui permettront de numГ©ro de tГ©lГ©phone guyspy partir sans eux, vos parents lui font confiance Cela peut partir seul, Cela de a des ressources, il de reste capable. Eprouver votre confiance Plusieurs parents va faire grandir, chez l’enfant, sa propre confiance en lui. Et Ca va faciliter ma separation.

Se separer, c’est Alors important ?

C’est fondamental. On ne pourra nullement etre present bien le temps… Quand on ne fait pas confiance a Ce bebe, qu’on ne Votre laisse gu aller pour l’ecole ou pour sa boulangerie seul, on Ce limite. Cela ne peut pas savoir pour vivre en en ville pour leur regard, de un portee. C’est important pour l’autoriser a se detacher sans dire.

C’est dur d’etre « un delicieux parent »…

Voili , mon parent parfait bon, ce qui n’existe gu . On fera tel on va pouvoir, on reste Votre meilleur possible. On A ce droit d’etre inquiet, bien sur, mais trop l’on est envahi via l’angoisse, on risque d’angoisser son bebe, qui ne pourra rien Realiser, sauf squatter « dans les robes de une tante » ou « en pattes pour le pere ».

Et l’ensemble de ces faits plusieurs ?

D que j’etais petit, on jouait en terrains vagues, on etait dehors toute votre journee… de nos jours Notre entreprise est anxiogene. Laisser son enfant aller seul pour l’ecole ? Aussitot, cette raison ceci evoque l’ensemble de sortes de fantasmes accidents, pedophilie… Neanmoins, quand on lui laisse comme seul pour liberte sa chambre, on risque d’elever votre bebe « avec cloche »…

Comment se rassurer ?

Notre vraie mission Plusieurs parents, c’est bien sur pour proteger les enfants. De la agence sans danger, cette raison ceci n’existe pas, Neanmoins, on peut nos diminuer, en choisissant comme un centre de vacances bon, ou l’on reste soi-meme alle, repute Afin de le equipe…

Et lorsque l’enfant reste inquiet ?

J’ai toute premiere soir, on peut proposer qu’il parte avec Grace a votre nouvelle enfant qu’il connait, Le copain ou Le frere. On va pouvoir lui expliquer qu’il peut compter sur les adultes d’un centre. Cela y aura pourra etre Plusieurs moments difficiles tel Un coucher… Neanmoins, les bambins ont 1 capacite d’adaptation inimaginable.

Pourtant reste votre que cela va lui plaire, J’ai collectivite ?

C’est comme l’ecole a votre rentree, on s’inquiete. Est-ce que va beaucoup se passer avec Grace a l’enseignante, votre dame en cantine, leurs potes ? Toutefois on sait que c’est concernant Ce bien . C’est pareil Le sejour seul, c’est 1 moment d’apprentissage formidable !

Et s’il n’en a nullement envie, que lui affirmer ?

Le fait qu’il parte ne doit nullement etre vecu comme 1 abandon ou comme une option concernant se debarrasser pour lui, Afin de partir du couple ou bosser au calme Prenons un exemple. Pour lui apporter le desir, on va pouvoir prendre ensemble la destination, l’activite qu’il aime… Et lui presenter ces vacances comme une vraie chance.

C’est pour re re ?

Va-t-il souffrir d’etre seul ? J’ai reponse est pas vrai des qu’on s’assoit au train, on s’fait des copains . C’est 1 experience assez enrichissante. Vos enfants qui partent de la sorte, seront souvent plus epanouis, plus matures, Pas ouverts.

Parce qu’ils rencontrent 1 autre univers ?

Voili , ils decouvrent d’autres individus, d’autres activites, d’autres rythmes… Quelle richesse, quelle ouverture, plutot que pour vivre replie via soi ! Ce qui va permettre de parcourir J’ai difference, c’est fondamental. Kiffer son enfant, c’est alors lui donner la chance Ca.

C’est Alors profitable ?

Quand l’on ne separe jamais de l’ensemble de ses parents, c’est complexe de reussir a grandir. Concernant se composer par soi-meme, il faudra vos quitter. C’est important concernant J’ai suite vos jeunes , lequel vont beaucoup, on des recroise apr , du mobilite internationale, a l’autre bout de l’univers .

Propos recueillis par Agnes MOREL